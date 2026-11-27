Die MongoDB Aktie (Ticker MDB, ISIN US60937P1066) steht vor ihrem nächsten Härtetest: Am Dienstag, 1. Dezember 2026, nach US-Börsenschluss berichtet der Datenbankanbieter über sein drittes Geschäftsquartal, die Telefonkonferenz beginnt um 17:00 Uhr New Yorker Zeit (23:00 Uhr MEZ). Zuletzt schloss die Aktie am Mittwoch, 25. November, an der Nasdaq bei 313,53 US-Dollar (+1,63 %); am Donnerstag blieb die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen. Nach Berichten legte der Titel im frühen Handel am Black Friday weiter zu, einen verlässlichen Vorbörsenkurs gibt es bislang nicht. Diese MongoDB Aktienanalyse zeigt, was der Markt von den Zahlen erwartet, wie die MongoDB Aktie bewertet ist und welche MongoDB Aktienprognose Analysten derzeit diskutieren.
MongoDB Aktienanalyse: Zahlen am 1. Dezember, Optionsmarkt preist ±14 Prozent ein – reicht der KI-Rückenwind für die MongoDB Aktie?
Die MongoDB Aktie (MDB) schloss zuletzt bei 313,53 US-Dollar, gut ein Drittel unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 1. Dezember legt der Datenbankanbieter Quartalszahlen vor – diese MongoDB Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Analystenkonsens und die Aktienprognose des Marktes ein.
Termin: 1. Dezember, nach Börsenschluss
Erwartet werden laut Analysten-Konsens rund 762,6 Mio. US-Dollar Umsatz (+21 %) und ein bereinigtes Ergebnis von 1,61 US-Dollar je Aktie – am oberen Ende der Unternehmensprognose.
Optionsmarkt: ±14 Prozent
Der Optionsmarkt preist eine Kursbewegung von rund 14 Prozent nach den Zahlen ein. In den vergangenen Jahren fielen die Reaktionen teils deutlich größer aus.
Konsens deutlich über dem Kurs
Das durchschnittliche Analystenziel liegt je nach Datenanbieter bei rund 450 bis 460 US-Dollar, fast ausschließlich kommen Kaufen- und Halten-Einstufungen.
Aktie unter beiden Durchschnittslinien
Der Kurs notiert unter der 50- und der 200-Tage-Linie; die Erholung der vergangenen Tage ist charttechnisch noch kein Trendwechsel.
MongoDB Aktie im Überblick
Warum ist die MongoDB Aktie jetzt im Fokus? Die Zahlen stehen vor der Tür
Das gestiegene Suchinteresse an der MongoDB Aktie ist Vorab-Interesse: Der Quartalsbericht ist noch nicht erschienen. Im Vorfeld haben mehrere Analystenhäuser ihre Erwartungen justiert, und eine Kundenumfrage von Wells Fargo zur Cloud-Datenbank Atlas sorgte zuletzt für Gesprächsstoff.
Die Umfrage, die Wells Fargo am 25. und 26. November veröffentlichte, liefert Hinweise auf die Nachfrage: Rund 72 Prozent der befragten Kunden erwarten durch KI-Anwendungen höhere Ausgaben für MongoDB, 44 Prozent nutzen MongoDB als Standarddatenbank für neue Anwendungen (PostgreSQL: 8 Prozent), und 88 Prozent rechnen in den kommenden 90 Tagen mit gleicher oder höherer Nutzung. Weniger erfreulich: Der Anteil derer, die im nächsten Jahr zweistelliges Wachstum erwarten, sank auf 56 Prozent nach zuvor 60 Prozent. Die befragten Kunden stehen nach Schätzung von Wells Fargo für rund 55 Mio. US-Dollar Atlas-Jahresumsatz – eine Stichprobe, keine Vollerhebung.
Die Aktie hat seit Ende Oktober rund 20 Prozent verloren und liegt etwa 34 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 473,10 US-Dollar. Seit Jahresbeginn steht ein zweistelliges Minus zu Buche.
Der genaue Jahreswert ist je nach Datenquelle uneinheitlich; rechnerisch liegt das Minus im Bereich von etwa 21 bis 25 Prozent.
Geschäftsmodell
Was macht MongoDB – und wie verdient der Konzern? Atlas ist der Motor
MongoDB bietet eine dokumentenorientierte Datenbank an, die Entwickler besonders flexibel einsetzen können, weil sie nicht an starre Tabellenstrukturen gebunden ist. Den größten Teil des Umsatzes erzielt das Unternehmen mit Atlas, der Datenbank als Cloud-Dienst auf den großen Plattformen von Amazon, Microsoft und Google. Im zweiten Geschäftsquartal (bis 31. Juli 2026) stammten 565,9 Mio. US-Dollar des Umsatzes von 771,8 Mio. US-Dollar aus Atlas. Dazu kommen Lizenzen für den Betrieb im eigenen Rechenzentrum (Enterprise Advanced) und Beratungsleistungen. Gut 70.600 Kunden nutzen die Software, 2.999 davon zahlen mehr als 100.000 US-Dollar im Jahr.
Das Argument der Bullen: Wer KI-Anwendungen baut, braucht Datenbanken für unstrukturierte Daten – und genau dort ist MongoDB stark. Das Argument der Skeptiker: Die Hyperscaler bieten eigene, günstigere Alternativen, und freie Datenbanken wie PostgreSQL holen auf. CEO CJ Desai sprach zuletzt von „frühem Momentum“ bei KI-Anwendungsfällen.
Zahlen
Wie stark sind die Zahlen? Das MongoDB Aktienanalyse-Fazit in Kennziffern
Im zweiten Quartal übertraf MongoDB die Erwartungen klar. Der Umsatz stieg um 30 Prozent auf 771,8 Mio. US-Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 1,90 US-Dollar deutlich über den damals erwarteten gut 1,60 US-Dollar. Die bereinigte operative Marge sprang auf 24 Prozent (Vorjahr: 15 Prozent), der freie Cashflow verdoppelte sich auf 137,6 Mio. US-Dollar. Das Unternehmen verfügt über rund 2,4 Mrd. US-Dollar an liquiden Mitteln und Kurzfristanlagen. Die Aktie fiel trotzdem – weil die Prognose für das dritte Quartal sequenziell einen leichten Rückgang beim Umsatz signalisierte.
|Kennzahl
|Q2 2026/27 (bis 31.07.2026)
|Prognose Q3 (Unternehmen)
|Konsens Q3
|Umsatz
|771,8 Mio. USD (+30 %)
|756–761 Mio. USD
|ca. 762,6 Mio. USD (+21 %)
|Bereinigtes Ergebnis je Aktie
|1,90 USD
|1,57–1,61 USD
|ca. 1,61 USD
|Bereinigtes operatives Ergebnis
|185,9 Mio. USD (Marge 24 %)
|152–156 Mio. USD
|–
|Atlas-Umsatz
|565,9 Mio. USD (ca. +29 %)
|–
|–
|Freier Cashflow
|137,6 Mio. USD
|–
|–
Bereinigte Werte (Non-GAAP). Q3-Werte sind die Unternehmensprognose (Umsatz, Ergebnis je Aktie) bzw. der Analystenkonsens; Quartalsbericht erscheint am 1. Dezember 2026.
Quelle: Pressemitteilung MongoDB zum zweiten Quartal 2026/27 (1. September 2026); Analysten-Konsens Stand 26.11.2026
Für das gesamte Geschäftsjahr hob MongoDB die Prognose an: Umsatz 2,99 bis 3,03 Mrd. US-Dollar, bereinigtes Ergebnis je Aktie 6,39 bis 6,58 US-Dollar. Die Auftragsbestände (RPO) wuchsen um 91 Prozent auf 1,52 Mrd. US-Dollar, ein Indiz für künftig steigende Umsätze.
Bewertung
Wie teuer ist die MongoDB Aktie? Bewertung im Vergleich mit Snowflake, Datadog und Oracle
Auf Basis der Unternehmensprognose ergibt sich ein erwartetes KGV von rund 45 bis 49 – nach klassischer Rechnung teuer, bei einem Umsatzwachstum von zuletzt 30 Prozent aber nicht unüblich für Software. Das erwartete Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei etwa 8 bis 9. Im Peer-Vergleich ist MongoDB damit günstiger als die ebenfalls wachstumsstarken Softwareanbieter Snowflake und Datadog, aber deutlich teurer als der Datenbankriese Oracle.
|Unternehmen
|Kurs (Stand)
|KGV erwartet
|KUV
|Umsatzwachstum (letzte 12 Monate)
|MongoDB
|313,53 USD (25.11.)
|ca. 45–49
|ca. 8–9
|+30 % (Q2)
|Snowflake
|254,82 USD (20.11.)
|ca. 101
|ca. 16,5
|+32 %
|Datadog
|184,16 USD (13.11.)
|ca. 62
|ca. 15,5
|+33 %
|Oracle
|103,88 USD (25.11.)
|ca. 12,2
|–
|+21,6 %
Kurse und Kennzahlen mit unterschiedlichen Stichtagen (siehe Spalte). MongoDB-Werte sind eine Redaktionsrechnung auf Basis der Unternehmensprognose und des Schlusskurses vom 25.11.2026.
Quelle: Börsendaten der jeweiligen Handelsplätze; Redaktionsrechnung
Die klassische Gewinnkennzahl nach Rechnungslegungsstandard (GAAP) ist wegen kleiner Nettogewinne aussagelos hoch; für die Einordnung eignen sich bereinigte Größen.
Analysten
Was sagen Analysten zur MongoDB Aktie? Die MongoDB Aktienprognose des Marktes
Der Analystenkreis ist überwiegend positiv: Je nach Datenanbieter stufen Stand 26. November 2026 rund 28 von 31 erfassten Analysten die Aktie mit „Kaufen“ ein, drei mit „Halten“, „Verkaufen“-Urteile sind nicht verzeichnet. Das durchschnittliche Kursziel liegt zwischen rund 449 und 461 US-Dollar, die Spanne der Einzelziele reicht von etwa 335 bis 560 US-Dollar. Rechnerisch liegt das Konsensziel damit mehr als 40 Prozent über dem Schlusskurs vom 25. November. Vor den Zahlen haben mehrere Häuser ihre Ziele angepasst – teils nach unten, teils bei bestätigter Einstufung.
|Merkmal
|Wert
|Einstufungen (Kaufen / Halten / Verkaufen)
|28 / 3 / 0 (31 Analysten)
|Durchschnittliches Kursziel
|ca. 449–461 USD
|Spanne der Kursziele
|ca. 335–560 USD
|Abstand Konsensziel zum Schlusskurs (313,53 USD)
|rund +43 % bis +47 % (Redaktionsrechnung)
Die Zahlen unterscheiden sich je nach Datenanbieter (Anzahl der erfassten Analysten, Stichtag). Dies ist eine Wiedergabe der Konsensdaten, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Analysten-Konsens verschiedener Datenanbieter, Stand 20.–27.11.2026
Wichtig für die Einordnung: Analystenziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie; sie werden bei Kursstürzen häufig erst mit Verzögerung angepasst.
Chart
Wie sieht die MongoDB Aktie charttechnisch aus? Erholung unter den Durchschnittslinien
Charttechnisch ist das Bild gemischt. Die 50-Tage-Linie verläuft bei rund 341 US-Dollar, die 200-Tage-Linie lag zuletzt bei etwa 336 US-Dollar; der Kurs notiert darunter. Als Widerstände gelten rund 332 und 337 US-Dollar, als Unterstützungen etwa 318 und 309 US-Dollar. Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt mit gut 52 im neutralen Bereich, der MACD ist negativ. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 215,68 bis 473,10 US-Dollar; das Allzeithoch aus dem November 2021 liegt bei 590 US-Dollar.
Charttechnische Marken beschreiben nur das bisherige Kursverhalten und sind keine Prognose.
Reaktionen
Wie reagiert die MongoDB Aktie auf Zahlen? Die Ausschläge sind historisch groß
Die Optionsmärkte rechnen für den 2. Dezember mit einer Bewegung von rund 14 Prozent in die eine oder andere Richtung. Ein Blick zurück zeigt, dass die tatsächlichen Reaktionen in fünf von acht Fällen über der impliziten Erwartung lagen.
|Berichtstermin
|Reaktion
|Erwartete Schwankung
|01.09.2026
|-6,8 %
|13,9 %
|28.05.2026
|+1,9 %
|14,9 %
|02.03.2026
|-26,7 %
|15,6 %
|01.12.2025
|+25,2 %
|13,8 %
|26.08.2025
|+30,2 %
|14,1 %
Tatsächliche Kursbewegung am Tag nach dem Bericht; in Klammern die zuvor vom Optionsmarkt erwartete Schwankungsbreite.
Quelle: Bloomberg-Daten laut Marktbericht vom 24.11.2026
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der MongoDB Aktie jetzt? Termine und Kennzahlen
1. Dezember 2026: Quartalszahlen nach US-Börsenschluss, Telefonkonferenz 23:00 Uhr MEZ.
Atlas-Wachstum: Entscheidend ist, ob die Cloud-Sparte ihr Wachstum von zuletzt rund 29 Prozent halten kann.
Ausblick Gesamtjahr: Prognose von 2,99 bis 3,03 Mrd. US-Dollar Umsatz – wird sie bestätigt oder angehoben?
KI-Kommentare des Managements: Wie viel des Umsatzes stammt bereits aus KI-Anwendungen?
Kurzfristiger Wettbewerber-Termin: Snowflake berichtet laut Terminkalender am 2. Dezember.
Der Termin des Quartalsberichts sollte vor Veröffentlichung noch einmal bei den Anlegerinformationen von MongoDB geprüft werden.
FAQ
Häufige Fragen zur MongoDB Aktie
Wann veröffentlicht MongoDB die nächsten Zahlen? Nach aktuellem Stand am 1. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss; die Telefonkonferenz beginnt um 17:00 Uhr New Yorker Zeit.
Wie ist die MongoDB Aktie bewertet? Auf Basis der Unternehmensprognose liegt das erwartete KGV bei rund 45 bis 49, das erwartete Kurs-Umsatz-Verhältnis bei etwa 8 bis 9 – günstiger als Snowflake und Datadog, teurer als Oracle.
Wie lautet die MongoDB Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt je nach Datenanbieter bei rund 450 bis 460 US-Dollar Kursziel, die Mehrheit der Analysten stuft die Aktie mit „Kaufen“ ein. Das sind Einschätzungen Dritter; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab.
Warum ist die MongoDB Aktie so schwankungsanfällig? Das Geschäft wächst schnell, die Bewertung ist hoch und die Quartalsberichte haben häufig große Kurssprünge ausgelöst – der Optionsmarkt erwartet aktuell rund 14 Prozent Bewegung.
Wie hat sich die MongoDB Aktie 2026 entwickelt? Sie liegt seit Jahresbeginn im zweistelligen Minus und rund 34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 473,10 US-Dollar.
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