Die Umfrage, die Wells Fargo am 25. und 26. November veröffentlichte, liefert Hinweise auf die Nachfrage: Rund 72 Prozent der befragten Kunden erwarten durch KI-Anwendungen höhere Ausgaben für MongoDB, 44 Prozent nutzen MongoDB als Standarddatenbank für neue Anwendungen (PostgreSQL: 8 Prozent), und 88 Prozent rechnen in den kommenden 90 Tagen mit gleicher oder höherer Nutzung. Weniger erfreulich: Der Anteil derer, die im nächsten Jahr zweistelliges Wachstum erwarten, sank auf 56 Prozent nach zuvor 60 Prozent. Die befragten Kunden stehen nach Schätzung von Wells Fargo für rund 55 Mio. US-Dollar Atlas-Jahresumsatz – eine Stichprobe, keine Vollerhebung.

Die Aktie hat seit Ende Oktober rund 20 Prozent verloren und liegt etwa 34 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 473,10 US-Dollar. Seit Jahresbeginn steht ein zweistelliges Minus zu Buche.