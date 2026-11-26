KuCoin ist nicht die erste Plattform. Laut U.Today und Altcoin Buzz nahmen OKX (Januar 2024), Binance (Februar 2024) und Kraken für Kunden im Europäischen Wirtschaftsraum (Ende Oktober 2024) XMR aus dem Angebot, zuletzt auch MEXC im November 2026 (das genaue Datum ist uneinheitlich). Gelistet bleibt Monero laut Startup Fortune unter anderem bei HTX und Bitfinex (Stand 20. Oktober). Für Anleger in Deutschland ist relevant, dass regulierte europäische Anbieter Privacy-Coins zunehmend meiden.

Der regulatorische Hintergrund: Nach der EU-Geldwäscheverordnung (Verordnung 2024/1624, Artikel 79) dürfen Krypto-Dienstleister ab dem 10. Juli 2027 keine Coins mehr führen, die die Anonymität erhöhen. Die Quelle dafür ist ein Kanzlei-Kommentar, der Gesetzestext wurde von uns nicht geprüft. Dass KuCoins Schritt EU-getrieben ist, belegt keine Quelle; Spekulation darüber bleibt Einschätzung der Redaktion. Auch für Börsen wie die Coinbase Aktie und andere Krypto-Aktien sind Listing-Regeln ein Compliance-Thema.