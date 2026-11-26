Der Monero Kurs ist am Donnerstag eingebrochen: Um 18:16 Uhr MEZ notierte XMR bei 446,36 Dollar, 12,4 Prozent unter dem Stand von vor 24 Stunden (CoinGecko), nachdem die Börse KuCoin angekündigt hatte, Monero am 30. November aus dem Handel zu nehmen. Das Tagestief lag laut CryptoTicker bei 437,78 Dollar; U.Today spricht von einem Minus von fast 15 Prozent innerhalb von vier Stunden. Der Bitcoin Kurs stieg im selben Zeitraum um rund 2 bis 3 Prozent – es ist also keine Marktbewegung, sondern ein Monero-spezifischer Schlag.
Monero Kurs: KuCoin streicht XMR am 30. November, der Kurs bricht um rund 12 Prozent ein – wird Monero aus den Börsen gedrängt?
Der Monero Kurs fällt am Donnerstag auf rund 446 Dollar, nachdem KuCoin das Delisting von XMR zum 30. November angekündigt hat. Was die Börse sagt, welche Plattformen Monero schon verbannt haben, was die EU-Geldwäscheverordnung ab 2027 bedeutet und was Anleger beobachten.
Die Ankündigung
Was hat KuCoin zum Monero-Delisting genau mitgeteilt?
Nach der Ankündigung von KuCoin endet der Spot-Handel mit XMR am 30. November 2026 um 8:00 Uhr UTC (9:00 Uhr MEZ) für die Paare gegen USDT, USDC, ETH und BTC. Einzahlungen sind bereits geschlossen und sollen nicht wieder geöffnet werden, Abhebungen sind bis zum 31. Dezember 2026 möglich. Als Grund nennt KuCoin nur, dies geschehe „in accordance with the platform policies“. Ein Regulator oder ein Verstoß wird nicht genannt. Eine mögliche Rückumtausch-Funktion in Stablecoins ist laut Medienberichten ausdrücklich nicht garantiert.
|Dienst
|Frist
|Hinweis
|Earn Flexible Savings
|27.11.2026, 12:00 UTC
|Ende des Angebots
|Convert
|30.11.2026, 03:00 UTC
|Ende der Umtauschfunktion
|Trading Bots
|30.11.2026, 06:00 UTC
|Bots werden beendet
|Spot-Handel XMR/USDT, USDC, ETH, BTC
|30.11.2026, 08:00 UTC
|Handelsende
|Abhebungen
|31.12.2026, 08:00 UTC
|letzte Frist
Alle Zeiten laut KuCoin-Ankündigung vom 26.11.2026 in UTC; 8:00 Uhr UTC entspricht 9:00 Uhr MEZ.
Quelle: KuCoin, Ankündigung vom 26.11.2026
Die Folgen
Wie wichtig ist KuCoin für den Monero-Handel wirklich?
Laut U.Today entfällt auf das XMR/USDT-Paar bei KuCoin ein Handelsvolumen von 73,8 Millionen Dollar, rund 47 Prozent des gesamten Spot-Volumens von Monero; andere Quellen nennen 84 von 151 Millionen Dollar. Das 24-Stunden-Volumen insgesamt lag laut CryptoTicker bei 158 Millionen Dollar. Ein Börsenaus nimmt also einen großen Teil der Liquidität weg. Ein X-Nutzer mit dem Namen PerpetualCow schrieb: „Kucoin delisting XMR has huge implications.“ Das ist die Einschätzung eines einzelnen Marktteilnehmers, kein Beleg.
Der Kurs war schon vor der Meldung unter Druck: Ende Oktober lag Monero laut Startup Fortune bei rund 597 Dollar, vor der KuCoin-Ankündigung bereits etwa 13 Prozent tiefer. Zcash legte am Donnerstag laut Bifu rund 2 Prozent zu, Dash etwa 8 Prozent; ein Kausalzusammenhang ist nicht belegt.
Die Vorgeschichte
Welche Börsen haben Monero bereits verbannt?
KuCoin ist nicht die erste Plattform. Laut U.Today und Altcoin Buzz nahmen OKX (Januar 2024), Binance (Februar 2024) und Kraken für Kunden im Europäischen Wirtschaftsraum (Ende Oktober 2024) XMR aus dem Angebot, zuletzt auch MEXC im November 2026 (das genaue Datum ist uneinheitlich). Gelistet bleibt Monero laut Startup Fortune unter anderem bei HTX und Bitfinex (Stand 20. Oktober). Für Anleger in Deutschland ist relevant, dass regulierte europäische Anbieter Privacy-Coins zunehmend meiden.
Der regulatorische Hintergrund: Nach der EU-Geldwäscheverordnung (Verordnung 2024/1624, Artikel 79) dürfen Krypto-Dienstleister ab dem 10. Juli 2027 keine Coins mehr führen, die die Anonymität erhöhen. Die Quelle dafür ist ein Kanzlei-Kommentar, der Gesetzestext wurde von uns nicht geprüft. Dass KuCoins Schritt EU-getrieben ist, belegt keine Quelle; Spekulation darüber bleibt Einschätzung der Redaktion. Auch für Börsen wie die Coinbase Aktie und andere Krypto-Aktien sind Listing-Regeln ein Compliance-Thema.
Der Ausblick
Was beobachten Anleger bis Montag?
Entscheidend sind der 30. November, wenn der Handel bei KuCoin endet, und die Frage, ob weitere Börsen nachziehen. Parallel steht der Gesamtmarkt unter Spannung: Der Bitcoin Kurs lag um 17:25 Uhr MEZ bei 60.423 Dollar (CoinGecko über CryptoTicker), der Angst-Index bei 11. Eine Prognose zum Monero Kurs gibt aktiencheck.de nicht ab.
Häufige Fragen zum Monero Kurs
Wie hoch ist der Monero Kurs aktuell? Um 18:16 Uhr MEZ am 26.11.2026 lag er laut CryptoTicker bei 446,36 Dollar.
Warum fällt Monero? Zeitlich fällt der Absturz mit der KuCoin-Ankündigung zusammen, mehrere Medien führen ihn darauf zurück. KuCoin nennt als Grund nur die Plattform-Richtlinien.
Bis wann kann man Monero bei KuCoin handeln? Bis 30. November 2026, 8:00 Uhr UTC; Abhebungen sind bis 31. Dezember möglich.
Was bedeutet das für Krypto-Aktien? Zunächst nichts Direktes; relevant ist die Frage, wie Börsen wie Coinbase und andere mit Privacy-Coins umgehen.
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