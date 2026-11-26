Die Erholung des Marktes hatte klare Favoriten: Banken, Minen, Rüstung und Technologie – die Verlierer der Vortage. Der CBOE UK 100 Verlierer Mondi gehört in keine dieser Gruppen. Der Konzern stellt Wellpappenrohpapier, Papiertüten und flexible Verpackungen her und hängt an der Industrie- und Konsumnachfrage in Europa.

Belastend wirkt weiter der Quartalsbericht vom 15. Oktober. Zwar stieg das bereinigte operative Ergebnis auf 196 Millionen Euro, bereinigt um Bewertungseffekte im Forstgeschäft lag es aber unter dem Vorquartal. Vor allem warnte Mondi, dass die Kosten für Vorprodukte schneller steigen als erwartet. Die Aktie verlor damals an einem Tag knapp 8 Prozent auf 753 Pence.