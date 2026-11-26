Fast alles steigt, Mondi nicht: Die Mondi-Aktie (ISIN: GB00BMWC6P49, Symbol London: MNDI, Symbol Deutschland: KYC0, US-Symbol: MONDY) verliert im Tradegate-Handel 2,07 Prozent auf 9,45 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Verlierern des Tages. Umgerechnet entspricht das rund 790 Pence.
Mondi-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Minus 2,1 Prozent gegen den Trend – der Verpackungskonzern findet nach dem Oktober-Schock keinen Halt
Die Mondi-Aktie fällt im Tradegate-Handel um 2,07 Prozent auf 9,45 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Verlierern des Tages – an einem Tag, an dem der Londoner Markt 1,75 Prozent gewinnt. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Seit dem enttäuschenden Quartalsbericht vom Oktober belasten hohe Rohstoffkosten das Vertrauen in den Papier- und Verpackungshersteller.
CBOE UK 100 Verlierer Mondi
Warum die Mondi-Aktie fällt: Keine Nachricht, aber auch kein Käufer
Vom Unternehmen kam am Donnerstag nichts. Das Minus erzählt eher davon, was Anleger an diesem Tag nicht kaufen wollten.
Die Erholung des Marktes hatte klare Favoriten: Banken, Minen, Rüstung und Technologie – die Verlierer der Vortage. Der CBOE UK 100 Verlierer Mondi gehört in keine dieser Gruppen. Der Konzern stellt Wellpappenrohpapier, Papiertüten und flexible Verpackungen her und hängt an der Industrie- und Konsumnachfrage in Europa.
Belastend wirkt weiter der Quartalsbericht vom 15. Oktober. Zwar stieg das bereinigte operative Ergebnis auf 196 Millionen Euro, bereinigt um Bewertungseffekte im Forstgeschäft lag es aber unter dem Vorquartal. Vor allem warnte Mondi, dass die Kosten für Vorprodukte schneller steigen als erwartet. Die Aktie verlor damals an einem Tag knapp 8 Prozent auf 753 Pence.
Kosten
Höhere Preise für Holz, Energie und Chemikalien drücken auf die Marge.
Hoffnung auf Preise
Das Management setzt für das vierte Quartal auf höhere Preise für Verpackungspapiere.
Erstes Halbjahr
Im ersten Halbjahr 2026 schrieb Mondi wegen Wertminderungen einen Verlust.
Steckbrief
- Unternehmen
- Mondi plc
- Geschäft
- Verpackungen und Papier
- ISIN
- GB00BMWC6P49
- Symbol London / Deutschland / USA
- MNDI / KYC0 / MONDY
- Kurs Tradegate
- 9,45 Euro (−2,07 %)
Stand: 26.11.2026, Kurs Tradegate laut Kursliste der Redaktion, 16:42 Uhr
Häufige Fragen zur Mondi-Aktie
Warum ist die Mondi-Aktie heute CBOE UK 100 Verlierer?
Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Die Aktie blieb an einem Tag zurück, an dem Anleger andere Branchen kauften.
Was belastet Mondi grundsätzlich?
Steigende Kosten für Vorprodukte, vor denen das Unternehmen im Oktober gewarnt hat.
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