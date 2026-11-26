MLP Aktie: SDAX Verlierer am Abend – nach dem Zehnjahreshoch fehlt dem Finanzberater der Schwung

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:02 2 Min.

Die MLP Aktie gibt am Donnerstag um 0,70 Prozent auf 11,32 Euro nach und landet auf Platz fünf der SDAX Verlierer. Operativ läuft es beim Wieslocher Finanzdienstleister so gut wie nie.

Fünf Werte im SDAX schließen am Donnerstag im Minus, die MLP Aktie ist einer davon. Sie verliert 0,70 Prozent auf 11,32 Euro (Xetra-Schluss, comdirect). Dramatisch ist das nicht, auffällig schon: Der SDAX steigt um 2,36 Prozent, und MLP hatte erst vor einer Woche den höchsten Kurs seit zehn Jahren erreicht. MLP MLP — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr MLP — — — Schlusskurs der MLP Aktie auf Xetra 11,32 € Tagesverlust, Platz 5 der SDAX Verlierer −0,70 % EBIT nach neun Monaten, plus 43 Prozent 87,1 Mio. € EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2026 110–120 Mio. € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 17:35 Uhr; MLP SE, Neunmonatsbericht vom 12.11.2026; Börse Stuttgart Der Auslöser Warum fällt die MLP Aktie heute? Eine Nachricht des Unternehmens gibt es nicht. Die MLP Aktie zahlt am Donnerstag den Preis für ihre Stärke. Sie hatte am 19. November bei 11,92 Euro ein Zehnjahreshoch markiert und die Turbulenzen der vergangenen Tage fast unbeschadet überstanden. Wer Geld für die Erholungswette auf abgestürzte Technologie- und Industriewerte brauchte, fand es bei Titeln wie MLP. Mit 11,32 Euro liegt der SDAX Verlierer rund fünf Prozent unter seinem Hoch. Der Xetra-Umsatz blieb mit gut 0,7 Millionen Euro gering, Verkaufsdruck sieht anders aus. Der Hintergrund Rekordzahlen und höhere Analystenziele Operativ liefert MLP. In den ersten neun Monaten 2026 stiegen die Gesamterlöse um zwölf Prozent auf 863 Millionen Euro, das EBIT legte um 43 Prozent auf 87,1 Millionen Euro zu. Allein im dritten Quartal verdiente der Konzern operativ 26,7 Millionen Euro nach 18,3 Millionen im Vorjahr. Die Anfang Oktober angehobene Jahresprognose von 110 bis 120 Millionen Euro EBIT gilt weiter. Analysten haben reagiert: Das Bankhaus Metzler hob sein Kursziel für die MLP Aktie am 19. November von 11,20 auf 12,50 Euro an und bestätigte die Einstufung „Buy“. NuWays nennt 14 Euro. Was für die MLP Aktie spricht Rekordwerte bei Erlösen und operativem Ergebnis nach neun Monaten

Jahresprognose im Oktober angehoben und im November bestätigt

Das Vermögensgeschäft liefert gut die Hälfte der Erlöse und wächst Was Anleger bedenken sollten Nach dem Zehnjahreshoch ist viel Positives im Kurs enthalten

Schwache Kapitalmärkte würden erfolgsabhängige Vergütungen schmälern

Bei Umschichtungen in Zykliker bleibt die Aktie zurück Kurz erklärt Fragen und Antworten zur MLP Aktie Warum ist MLP heute SDAX Verlierer?

Ohne eigene Nachricht. Anleger schichteten in zuvor gefallene Aktien um, stabile Werte wie MLP blieben liegen. Wie liefen die Geschäfte zuletzt?

Nach neun Monaten meldete MLP Höchstwerte bei Erlösen und EBIT und bestätigte die Prognose für 2026. MLP Aktie: ISIN DE0006569908, WKN 656990, Börsenkürzel MLP. Fazit zur MLP Aktie Die MLP Aktie ist am Donnerstag der kleinste der fünf SDAX Verlierer. Der Rückgang ist eine Atempause nach dem Zehnjahreshoch und kein Urteil über das Geschäft. Die Zahlen sprechen eine andere Sprache als der Tageskurs.

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