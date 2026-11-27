Miwon-Specialty-Chemical-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 2,93 Prozent – Spezialchemie ohne Käufer

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:12 1 Min.

Die Miwon-Specialty-Chemical-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Der Hersteller von UV-härtenden Harzen fällt um 2,93 Prozent auf 129.100 Won. Der Titel wird kaum gehandelt, eine eigene Meldung gab es nicht.

Die Miwon-Specialty-Chemical-Aktie (ISIN: KR7268280005, KRX-Kürzel: 268280) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier schloss in Seoul bei 129.100 Won und damit 2,93 Prozent unter dem Vortag. Gehandelt wurden lediglich rund 1.700 Aktien. 268280 268280 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 268280 — — — Tagesminus der Miwon-Specialty-Chemical-Aktie -2,93 % Schlusskurs in Seoul 129.100 KRW Gehandelte Aktien am Freitag 1.680 Quelle : Korea Exchange laut TradingView, Schluss 27.11.2026 Die Gründe für den Kursverlust Warum der KOSPI Composite Index Verlierer Miwon Specialty Chemical gegen den Markt fällt Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. Der Rückgang ist vor allem ein Liquiditätsthema: Bei einem Tagesumsatz von rund 1.700 Aktien reichen wenige Verkaufsaufträge, um den Kurs um mehrere Prozent zu bewegen. Das Unternehmen stellt Spezialchemikalien für UV-härtende Lacke und Beschichtungen her, verdient Geld und wird mit knapp dem Neunfachen des Gewinns bewertet. In der Erholung vom Freitag standen solche ruhigen Substanzwerte nicht auf den Kauflisten. Die Gelder flossen in Chip-, Batterie- und Brokerwerte. Was den KOSPI Composite Index Verlierer weiter belasten kann Dünner Handel: Kauf und Verkauf größerer Stückzahlen sind schwierig.

Konjunktur: Die Nachfrage hängt an Elektronik- und Industriekunden.

Währung: Ein starker Won schmälert Exporterlöse. Häufige Fragen zur Miwon-Specialty-Chemical-Aktie Warum ist die Miwon-Specialty-Chemical-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?

Die Miwon-Specialty-Chemical-Aktie fiel um 2,93 Prozent auf 129.100 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, der Titel wird nur sehr wenig gehandelt. Fazit: Kursbewegung ohne Aussagekraft Die Miwon-Specialty-Chemical-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Verlierern des Tages. Bei so geringen Umsätzen sagt das Minus wenig über das Unternehmen aus.

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