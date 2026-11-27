Die Mitsui-O.S.K.-Lines-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 5,05 Prozent auf 38,50 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu.
Mitsui-O.S.K.-Lines-Aktie: Reederei legt um fünf Prozent zu
Die Mitsui-O.S.K.-Lines-Aktie steigt im Nikkei 225 um 5,05 Prozent und zählt zu den Tagesgewinnern.
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Nikkei 225 Gewinner
Was die Mitsui-O.S.K.-Lines-Aktie bewegt
Einen konkreten Anlass für den Anstieg der Mitsui-O.S.K.-Lines-Aktie konnte ich nicht belegen. Die Reederei profitiert offenbar von der breiten Kauflaune im Nikkei 225.
Als Nikkei 225 Gewinner zeigt die Mitsui-O.S.K.-Lines-Aktie, dass auch zyklische Werte gefragt sind.
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