Mitsui-O.S.K.-Lines-Aktie: Reederei legt um fünf Prozent zu

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Mitsui-O.S.K.-Lines-Aktie steigt im Nikkei 225 um 5,05 Prozent und zählt zu den Tagesgewinnern.

Die Mitsui-O.S.K.-Lines-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 5,05 Prozent auf 38,50 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu. MILA MILA — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr MILA — — — Nikkei 225 Gewinner Was die Mitsui-O.S.K.-Lines-Aktie bewegt Einen konkreten Anlass für den Anstieg der Mitsui-O.S.K.-Lines-Aktie konnte ich nicht belegen. Die Reederei profitiert offenbar von der breiten Kauflaune im Nikkei 225. Mitsui-O.S.K.-Lines-Aktie bei comdirect am Morgen +5,05 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Was dagegen spricht Reedereiwerte schwanken mit Frachtraten und Weltkonjunktur. Als Nikkei 225 Gewinner zeigt die Mitsui-O.S.K.-Lines-Aktie, dass auch zyklische Werte gefragt sind.

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