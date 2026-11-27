Mitsui-Kinzoku-Aktie: Kupferfolie für KI-Server sorgt für Spitzenplatz im Nikkei 225

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:48 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Mitsui-Kinzoku-Aktie führt die Gewinnerliste im Nikkei 225 an. Der Kupferfoliespezialist profitiert davon, dass Anleger nach dem KI-Ausverkauf zurückkehren.

Die Mitsui-Kinzoku-Aktie ist der Nikkei 225 Gewinner des Tages: Das Papier des japanischen Metall- und Materialkonzerns steigt laut comdirect am Morgen um 11,83 Prozent auf 7,148 Euro. Nach Angaben von Trading Economics schloss die Mitsui-Kinzoku-Aktie in Tokio mit einem Plus von 10,94 Prozent an der Spitze des Index. Der Nikkei 225 selbst gewinnt 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte. MMG MMG — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr MMG — — — Nikkei 225 Gewinner Warum die Mitsui-Kinzoku-Aktie so stark steigt Der Index profitiert von der Rückkehr der Anleger zu zuletzt stark verkauften KI-Werten. Mitsui Kinzoku gilt als Zulieferer für die Hardware von KI-Rechenzentren: Das Unternehmen stellt Kupferfolie für Leiterplatten und Chippackages her. Am 10. November hatte der Vorstand den Bau eines neuen Kupferfolienwerks in Malaysia mit einem Investitionsvolumen von rund 190 Milliarden Yen beschlossen. Schon am Dienstag hatte die Mitsui-Kinzoku-Aktie nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang rund 8 Prozent zugelegt. Mitsui-Kinzoku-Aktie bei comdirect am Morgen +11,83 % Schlussplus in Tokio laut Trading Economics +10,94 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect, Trading Economics Was dagegen spricht Die Mitsui-Kinzoku-Aktie hat sich in kurzer Zeit stark verteuert und schwankt mit der Stimmung für KI-Werte. Am 6. November war der Nikkei 225 um 5,8 Prozent eingebrochen. Wer Gewinner wie Mitsui Kinzoku betrachtet, sollte die hohe Schwankungsbreite einkalkulieren. Als Nikkei 225 Gewinner zeigt die Mitsui-Kinzoku-Aktie, wie eng der japanische Leitindex derzeit an der Stimmung rund um künstliche Intelligenz hängt.

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