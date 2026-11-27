Die Mitsubishi-Electric-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 4,12 Prozent auf 26,515 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu.
Mitsubishi-Electric-Aktie: Technologiekonzern legt über vier Prozent zu
Die Mitsubishi-Electric-Aktie steigt im Nikkei 225 um 4,12 Prozent und zählt zu den Gewinnern des Tages.
Nikkei 225 Gewinner
Was die Mitsubishi-Electric-Aktie stützt
Einen konkreten Anlass für das Plus der Mitsubishi-Electric-Aktie habe ich nicht belegen können. Der Konzern liefert Automatisierungs- und Energietechnik und profitiert offenbar von der breiten Kauflaune im Nikkei 225.
Als Nikkei 225 Gewinner reiht sich die Mitsubishi-Electric-Aktie in die breite Erholung ein.
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