Mitsubishi-Electric-Aktie: Technologiekonzern legt über vier Prozent zu

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Mitsubishi-Electric-Aktie steigt im Nikkei 225 um 4,12 Prozent und zählt zu den Gewinnern des Tages.

Die Mitsubishi-Electric-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 4,12 Prozent auf 26,515 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu. Nikkei 225 Gewinner Was die Mitsubishi-Electric-Aktie stützt Einen konkreten Anlass für das Plus der Mitsubishi-Electric-Aktie habe ich nicht belegen können. Der Konzern liefert Automatisierungs- und Energietechnik und profitiert offenbar von der breiten Kauflaune im Nikkei 225. Mitsubishi-Electric-Aktie bei comdirect am Morgen +4,12 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Was dagegen spricht Ohne belegten Anlass bleibt der Anstieg ein Stimmungseffekt. Als Nikkei 225 Gewinner reiht sich die Mitsubishi-Electric-Aktie in die breite Erholung ein.

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