Warum ist die Mirae-Asset-Securities-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?

Die Mirae-Asset-Securities-Aktie stieg um 15,87 Prozent auf 23.150 Won, weil die Hoffnung auf einen größeren Marktstabilisierungsfonds die gesamte Broker-Branche antrieb.

Wie stark stiegen andere Broker?

Der Branchenindex gewann 11,43 Prozent. Kiwoom Securities legte 14,22 Prozent zu, Shinyoung Securities 14,23 Prozent.