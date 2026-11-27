Die Mirae-Asset-Securities-Aktie (ISIN: KR7006800007, KRX-Kürzel: 006800) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Gewinnern. Das Papier des größten koreanischen Wertpapierhauses schloss in Seoul bei 23.150 Won und damit 15,87 Prozent über dem Vortag. Mirae Asset führte damit eine Branche an, die insgesamt zweistellig zulegte.
Mirae-Asset-Securities-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 15,87 Prozent – Broker feiern den Stabilisierungsfonds
Die Mirae-Asset-Securities-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Gewinnern: Der größte Broker des Landes steigt um 15,87 Prozent auf 23.150 Won. Die Branche gewann 11,43 Prozent, weil Anleger auf einen größeren Marktstabilisierungsfonds setzen. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
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Marktumfeld
Seoul erholt sich kräftig: Ausländer kaufen für über eine Billion Won
Der KOSPI Composite Index schloss mit einem Plus von 4,34 Prozent bei 4.915,68 Punkten und eroberte die Marke von 4.900 Punkten zurück. Ausländische Investoren kauften netto Aktien für rund 1,13 Billionen Won, Privatanleger verkauften für 1,77 Billionen Won. Die Finanzaufsicht plant, den Marktstabilisierungsfonds von 10 Billionen Won auszuweiten.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum der KOSPI Composite Index Gewinner Mirae Asset Securities die Branche anführt
Wertpapierhäuser waren mit einem Plus von 11,43 Prozent die stärkste Branche des Tages. Der Grund liegt im Geschäftsmodell: Fällt der Markt und trocknen die Umsätze aus, sinken die Provisionen der Broker. Springt der Markt an, steigen sie. Die Aussicht auf einen größeren Stabilisierungsfonds nährt die Hoffnung, dass der Verkaufsdruck nachlässt. Während die Broker zweistellig gewannen, gaben die großen Bankkonzerne wie KB Financial und Shinhan nach. Sie gelten als wichtigste Geldgeber des Fonds. Bei Mirae Asset kommen das Auslandsgeschäft, die Vermögensverwaltung und der Wert der eigenen Beteiligungen hinzu.
Stabilisierungsfonds
Die Aufsicht will den Fonds von 10 Billionen Won vergrößern.
Mehr Handel, mehr Provision
Steigende Kurse und Umsätze helfen den Erträgen der Broker direkt.
Branchenführer
Mirae Asset stieg stärker als Kiwoom Securities und Shinyoung Securities.
Häufige Fragen zur Mirae-Asset-Securities-Aktie
Warum ist die Mirae-Asset-Securities-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?
Die Mirae-Asset-Securities-Aktie stieg um 15,87 Prozent auf 23.150 Won, weil die Hoffnung auf einen größeren Marktstabilisierungsfonds die gesamte Broker-Branche antrieb.
Wie stark stiegen andere Broker?
Der Branchenindex gewann 11,43 Prozent. Kiwoom Securities legte 14,22 Prozent zu, Shinyoung Securities 14,23 Prozent.
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