Mirae-Asset-Maps-REIT-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 5,45 Prozent – Dividendenabschlag statt Krise

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:11 2 Min.

Die Mirae-Asset-Maps-REIT-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Der Immobilienfonds fällt um 5,45 Prozent auf 1.456 Won. Hinter dem Minus steht vor allem der Stichtag für die Halbjahresausschüttung Ende November.

Die Mirae-Asset-Maps-REIT-Aktie (ISIN: KR7357250000, KRX-Kürzel: 357250) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier schloss in Seoul bei 1.456 Won und damit 5,45 Prozent unter dem Vortag. 357250 357250 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 357250 — — — Tagesminus der Mirae-Asset-Maps-REIT-Aktie -5,45 % Schlusskurs in Seoul 1.456 KRW Letzte Halbjahresausschüttung je Aktie (Mai 2026) 120 KRW Quelle : Korea Exchange laut TradingView, Schluss 27.11.2026; Ausschüttung laut Korea REIT Association Die Gründe für den Kursverlust Warum der KOSPI Composite Index Verlierer Mirae Asset Maps REIT heute fällt Der Rückgang hat nach unserer Einschätzung vor allem einen technischen Grund. Der REIT schließt sein Geschäftshalbjahr jeweils Ende Mai und Ende November ab und schüttet danach aus. Wer die Ausschüttung für das laufende Halbjahr erhalten wollte, musste die Aktie wegen der zweitägigen Abwicklung spätestens am Donnerstag kaufen. Am Freitag wurde sie demnach ohne Anspruch gehandelt, der Kurs fiel um den erwarteten Betrag. Die letzte Ausschüttung lag bei 120 Won je Aktie. Dasselbe Muster zeigte sich bei den Schwester-REITs mit gleichem Stichtag: ESR Kendall Square REIT verlor 5,36 Prozent, NH Prime REIT 4,16 Prozent. Hinzu kommt der Gegenwind durch die jüngste Leitzinserhöhung. Was den KOSPI Composite Index Verlierer weiter belasten kann Zinsen: Höhere Finanzierungskosten schmälern die Ausschüttungen.

Branchenvertrauen: Die Insolvenz von JR Global REIT im April hat das Vertrauen in koreanische REITs erschüttert.

Geringe Größe: Der Börsenwert liegt bei unter 30 Millionen US-Dollar. Häufige Fragen zur Mirae-Asset-Maps-REIT-Aktie Warum ist die Mirae-Asset-Maps-REIT-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?

Die Mirae-Asset-Maps-REIT-Aktie fiel um 5,45 Prozent auf 1.456 Won. Hauptgrund ist nach unserer Einschätzung der Dividendenabschlag zum Halbjahresstichtag Ende November. Fazit: Abschlag ist kein Alarmsignal Die Mirae-Asset-Maps-REIT-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Verlierern des Tages. Ein Dividendenabschlag ist rechnerisch neutral. Belastend bleiben die höheren Zinsen und das angeschlagene Vertrauen in die Branche.

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