Minus 61 Prozent bei Fluence, 8 Milliarden Dollar Abschreibung bei Google: Das sind die größten Verlierer in den Aktiendepots der Weltkonzerne

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 09:39 3 Min.

Nicht jede Konzernbeteiligung zahlt sich aus. Siemens hat mit Fluence im dritten Quartal mehr als die Hälfte verloren, SoftBank mit Klarna fast 40 Prozent, GM mit Lithium Americas fast ein Drittel, und bei Alphabet hat SpaceX den Gewinn um Milliarden gedrückt. Die größten Verlierer in den Unternehmensdepots mit ISIN und US-Handelssymbol, die Gründe und was die Konzerne dazu sagen.

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Konzerne halten Aktien anderer Firmen aus strategischen Gründen und verkaufen sie selten, wenn der Kurs fällt. Entsprechend hart treffen sie Rückschläge. Wir haben die Pflichtmeldungen von 20 großen Unternehmen zum 30. September ausgewertet und die Positionen gesucht, die im dritten Quartal am stärksten an Wert verloren haben. Fluence Energy im Depot von Siemens −61,4 % Klarna im Depot von SoftBank −38,8 % Wertverlust der AstraZeneca-Aktien von Investor AB −1,45 Mrd. $ sonstiges Ergebnis von Alphabet, vor allem wegen SpaceX −8,2 Mrd. $ Quelle : Form 13F der genannten Unternehmen zum 30. September 2026, Veränderung zum 30. Juni, nach Equibles, Frenzycap und FourWeekMBA; Alphabet-Telefonkonferenz zum dritten Quartal Die Rangliste Die größten Verlierer im Überblick 01 Fluence Energy – ISIN US34379V1035 · US-Handelssymbol FLNC Minus 61,4 Prozent im Siemens Depot. Der Batteriespeicher-Anbieter schreibt Verluste. Siemens hatte seine Position schon Ende 2025 etwa halbiert. 02 Klarna – US-Handelssymbol KLAR Minus 38,8 Prozent im SoftBank Depot. Der Wert der Beteiligung am schwedischen Zahlungsdienstleister sank bei unveränderter Stückzahl von 312 auf 191 Millionen Dollar. 03 Lithium Americas – US-Handelssymbol LAC Minus 31,7 Prozent im General Motors Depot. Die Aktien sind nur noch 39 Millionen Dollar wert, 2023 hatte GM 650 Millionen Dollar für die Beteiligung angekündigt. 04 Intellia Therapeutics – ISIN US45826J1051 · US-Handelssymbol NTLA Minus 28,7 Prozent im Regeneron Depot. Der Pionier der Genschere Crispr kämpft mit Rückschlägen. 05 Hyliion – ISIN US4491091074 · US-Handelssymbol HYLN Minus 20 Prozent im GE Aerospace Depot. 06 AstraZeneca – ISIN GB0009895292 · US-Handelssymbol AZN Minus 14,8 Prozent im Investor AB Depot. In Dollar ist das der größte Verlust: 1,45 Milliarden. Der Sonderfall SpaceX drückt Googles Gewinn Am meisten spürbar war ein Kursrückgang bei Alphabet. Der Google-Konzern hält SpaceX-Aktien im Wert von 83,7 Milliarden Dollar und musste sie im Quartal niedriger bewerten. Das operative Ergebnis stieg um 30 Prozent, Nettogewinn und Gewinn je Aktie gingen trotzdem zurück. Auch ganze Depots sind geschrumpft: Das von Nvidia verlor ein Viertel an Wert, vor allem weil der Konzern Intel-Aktien verkaufte. Pfizers Depot ist binnen eines Jahres um 62 Prozent, das von Alibaba um 61 Prozent kleiner geworden. Was Anleger beachten sollten Konzerne verkaufen selten, wenn der Kurs fällt. Verluste sitzen sie oft aus

Bei Intel kam der große Kurssturz erst Ende Oktober, nach dem Stichtag

Die Meldungen zeigen den Stand vom 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Fluence Energy: ISIN US34379V1035, US-Handelssymbol FLNC

Klarna: US-Handelssymbol KLAR

Lithium Americas: US-Handelssymbol LAC

Intellia Therapeutics: ISIN US45826J1051, US-Handelssymbol NTLA

Hyliion: ISIN US4491091074, US-Handelssymbol HYLN

AstraZeneca: ISIN GB0009895292, WKN 886455, Handelssymbol ZEG, US-Handelssymbol AZN

SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX Fazit: Strategie schützt nicht vor Verlusten Die Verlierer zeigen die Kehrseite strategischer Beteiligungen: Wer aus Überzeugung hält, trägt auch die Rückschläge mit. Bei Siemens und GM sind die Wetten auf Energiewende und Elektroauto bisher teuer geworden. Die Gegenseite zeigt unser Artikel zu den größten Gewinnern in den Unternehmensdepots.

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