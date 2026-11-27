Warum steigt die Millennial Potash Aktie?

Wegen einer Absichtserklärung für einen Tiefwasserhafen in Gabun mit einem Partner aus Abu Dhabi.

Wann soll gefördert werden?

Die erste Stufe mit 800.000 Tonnen im Jahr ist ab etwa 2029 geplant.

Wann kommt die Machbarkeitsstudie?

Sie soll Ende 2026 oder Anfang 2027 vorliegen.

Welche ISIN und WKN hat die Millennial Potash Aktie?

ISIN CA60041F1018, WKN A3DXEK, Handelssymbol X0D, US-Handelssymbol MLPNF.