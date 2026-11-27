Die Millennial Potash Aktie gehört zu den Überraschungen auf den Suchlisten. Am Donnerstag stand der kanadische Rohstoffentwickler bei wallstreet-online unter den zehn meistgesuchten Wertpapieren, das Papier stieg um 4,9 Prozent auf 1,43 Euro. Bereits am Montag hatte die Aktie rund 10 Prozent zugelegt. Auslöser ist ein Hafenprojekt in Gabun, das für das Kaliprojekt Banio entscheidend werden könnte.
Millennial Potash Aktie: Tiefwasserhafen in Gabun, 6 Milliarden Tonnen Ressource – wird Banio zum Kali-Riesen Afrikas?
Ein Hafen für 4 Millionen Tonnen im Jahr, ein Partner aus Abu Dhabi und eine Machbarkeitsstudie, die bald kommen soll: Die Millennial Potash Aktie steigt in die Liste der meistgesuchten Werte auf. Die große Analyse: was der Hafendeal bedeutet, wie groß das Vorkommen ist, wann gefördert werden soll und welche Risiken bleiben.
Die Stammdaten: Die Millennial Potash Aktie trägt die ISIN CA60041F1018 und die WKN A3DXEK. In Deutschland lautet das Handelssymbol X0D, in den USA wird die Aktie außerbörslich unter dem US-Handelssymbol MLPNF gehandelt. Die Heimatbörse ist die TSX Venture in Kanada mit dem Kürzel MLP.
Der Hafendeal
Ein Tor zum Weltmarkt
Am 23. November unterzeichnete Millennial Potash eine unverbindliche Absichtserklärung mit EXG Investments aus Abu Dhabi und dem Verkehrsministerium von Gabun. Geplant ist ein Tiefwasserhafen bei Mayumba, rund 40 Kilometer vom Projekt Banio entfernt. Er soll bis zu 4 Millionen Tonnen im Jahr umschlagen und Schiffe mit 50.000 bis 65.000 Tonnen Tragfähigkeit aufnehmen.
Der Clou: EXG soll den Hafen finanzieren, bauen und betreiben. Millennial erhält eine Option auf eine Beteiligung und wäre erster Nutzer. Damit müsste das Unternehmen die Infrastruktur nicht allein stemmen. Chairman Farhad Abasov spricht von erheblichen Auswirkungen auf die Entwicklungsstrategie. Für die Millennial Potash Aktie ist das ein wichtiger Baustein, denn ohne Hafen kein Export.
Ein Kalivorkommen ist nur so viel wert wie der Weg zum Kunden. Mit dem Hafen bekommt Banio diesen Weg.
Das Projekt
Milliarden Tonnen, erste Förderung ab 2029
Das Projekt Banio an der Atlantikküste Gabuns umfasst eine Ressource von rund 6 Milliarden Tonnen, der größte Teil davon allerdings in der unsichersten Kategorie. In einer ersten Stufe sollen ab etwa 2029 jährlich 800.000 Tonnen Kali gefördert werden, später schrittweise bis zu 4 Millionen Tonnen. Jüngste Bohrungen stießen auf rund 132 Meter mineralisiertes Gestein, das Ergebnis beruht aber auf vorläufigen Auswertungen.
Der nächste Meilenstein ist die Machbarkeitsstudie, die Ende 2026 oder Anfang 2027 vorliegen soll. Finanziell ist Millennial überschaubar aufgestellt: Rund 20 Millionen kanadische Dollar plus Optionserlöse reichen für Studien, nicht für den Bau. Wie empfindlich der Kurs reagiert, zeigte der 4. November: Äußerungen des Bergbauministers zu einem möglichen Staatsanteil von 20 Prozent ließen die Aktie um 16 Prozent fallen. Das Unternehmen stellte danach klar, dass keine Gesetzesänderung beschlossen sei.
Häufige Fragen zur Millennial Potash Aktie
Warum steigt die Millennial Potash Aktie?
Wegen einer Absichtserklärung für einen Tiefwasserhafen in Gabun mit einem Partner aus Abu Dhabi.
Wann soll gefördert werden?
Die erste Stufe mit 800.000 Tonnen im Jahr ist ab etwa 2029 geplant.
Wann kommt die Machbarkeitsstudie?
Sie soll Ende 2026 oder Anfang 2027 vorliegen.
Welche ISIN und WKN hat die Millennial Potash Aktie?
ISIN CA60041F1018, WKN A3DXEK, Handelssymbol X0D, US-Handelssymbol MLPNF.
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