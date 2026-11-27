Die Microsoft Aktie (MSFT, ISIN US5949181045) hat in diesem November die Erfahrung gemacht, die viele KI-Werte teilen: starke Zahlen, aber ein Markt, der die Kosten des KI-Ausbaus misstrauisch betrachtet. Am Mittwoch, dem 25. November 2026, schloss das Papier an der Nasdaq bei 489,93 US-Dollar, ein Minus von 1,25 Prozent. Das sind gut 12 Prozent unter dem Rekordhoch von 559,15 Dollar vom 4. November – und seit Jahresbeginn rechnerisch nur noch ein Plus von rund einem Prozent. Am Freitag, dem 27. November 2026, deuten die Nasdaq-100-Futures nach Berichten auf einen Erholungstag (plus rund 2,3 Prozent); ein vorbörslicher Einzelkurs der Microsoft Aktie lag uns bis Redaktionsschluss nicht belegt vor. Die Wall Street handelt heute verkürzt von 15:30 bis 19:00 Uhr MEZ.

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