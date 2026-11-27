Microsoft-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 5: Erholung nach dem Rücksetzer

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 15:59 3 Min.

Die Microsoft-Aktie steigt zum US-Handelsstart um 1,81 % auf 498,79 US-Dollar und gehört zu den größten Dow Jones Gewinnern. Nach dem Rekord vom 4. November liegt der Kurs noch gut 10 % unter dem Höchststand.

Bild: Microsoft

Die Microsoft-Aktie (ISIN US5949181045, WKN 870747, Symbol MSF, US-Symbol MSFT) zählt zum Start der verkürzten Wall-Street-Sitzung zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation Société Générale (comdirect, 27.11.2026, 15:32 Uhr) steigt der Softwarekonzern um 8,86 US-Dollar beziehungsweise 1,81 % auf 498,79 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 489,93 US-Dollar geschlossen. Microsoft-Aktie, Dow Jones Gewinner Nr. 5 +1,81 % Kurs um 15:32 Uhr 498,79 USD Rekordschluss vom 4. November 555,80 USD Umsatzwachstum im Quartal bis September +19 % Quelle : comdirect Indikation Société Générale, 27.11.2026, 15:32 Uhr; Blockonomi; FourWeekMBA Dow Jones Gewinner Nr. 5 Warum die Microsoft-Aktie zulegt Eine eigene Meldung von Microsoft gibt es nicht. Die Microsoft-Aktie profitiert von der breiten Erholung und holt Boden gut, nachdem sie in den vergangenen drei Wochen deutlich nachgegeben hat. 01 Breite Marktstimmung 25 von 30 Dow-Werten liegen im Plus. Software- und Cloudwerte gehören zu den Gewinnern, nachdem KI-Aktien am Mittwoch unter Druck standen. 02 Rekord nach starken Zahlen Nach dem Quartalsbericht vom 28. Oktober sprang die Aktie am 4. November auf den Rekordschluss von 555,80 US-Dollar. Der Umsatz stieg laut Blockonomi um 19 % auf 92,28 Milliarden US-Dollar, der Gewinn um 32 % auf 36,63 Milliarden. 03 Anthropic als Großkunde Anthropic (ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Symbol 1ANT, US-Symbol ANT) hat sich laut Blockonomi verpflichtet, zwischen November 2026 und Juni 2033 mindestens 44,9 Milliarden US-Dollar bei Microsoft auszugeben. 04 Rücksetzer als Ausgangslage Ende der Vorwoche belasteten Zweifel an der Rendite der KI-Investitionen und eine Störung bei Microsoft 365. Am 12. November schloss die Aktie bei 523 US-Dollar, seither ging es weiter abwärts. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen ist dünn. Einordnung Zwischen KI-Fantasie und Investitionsdruck Mit rund 499 US-Dollar liegt die Microsoft-Aktie gut 10 % unter ihrem Rekord. Die Fragen sind dieselben wie bei allen Großen der Branche: Wie schnell wachsen Azure und Copilot, und wie lange tragen die hohen Investitionen in Rechenzentren? Die Zahlen zum Weihnachtsquartal im Januar werden die nächste große Prüfung. Was für die Microsoft-Aktie spricht Starkes Wachstum bei Umsatz und Gewinn im jüngsten Quartal.

Langfristige Cloud-Verträge, etwa mit Anthropic.

Erholung nach dem Rücksetzer vom Rekord. Was gegen die Microsoft-Aktie spricht Hohe Investitionen in KI-Rechenzentren.

Störungen wie bei Microsoft 365 im November.

Kurs reagiert stark auf Stimmung bei KI-Aktien. FAQ Häufige Fragen zur Microsoft-Aktie Warum ist die Microsoft-Aktie Dow Jones Gewinner? Anleger kaufen nach dem Rücksetzer der vergangenen Wochen zu, Technologiewerte erholen sich auf breiter Front.

Wie hoch steht die Microsoft-Aktie? Laut Indikation bei 498,79 US-Dollar, 1,81 % über dem Vortagesschluss.

Welche ISIN und WKN hat die Microsoft-Aktie? ISIN US5949181045, WKN 870747. Handelssymbol in Deutschland MSF, in den USA MSFT (Nasdaq). Steckbrief Unternehmen Microsoft Corporation ISIN US5949181045 WKN 870747 Handelssymbol MSF US-Handelssymbol MSFT (Nasdaq) Kurs 498,79 US-Dollar (+1,81 %) Rang im Dow Jones Gewinner Nr. 5 am 27.11.2026 (15:32 Uhr) Stand: 27.11.2026, Indikation Société Générale, Stand 15:32 Uhr Fazit: Microsoft-Aktie als Dow Jones Gewinner nach dem Rücksetzer Die Microsoft-Aktie erholt sich von der Schwäche der vergangenen Wochen. Operativ läuft das Geschäft gut, der Kurs bleibt aber eng an die Stimmung bei KI-Aktien gekoppelt.

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