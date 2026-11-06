Microsoft Aktie: Fortsetzung der Konsolidierung - Chartanalyse

Die lange bärische Tageskerze vom Donnerstag spreche kurzfristig für eine Fortsetzung der Konsolidierung. Halte der 10er-EMA bei 530,91 USD nicht, rücke der steigende 50er-EMA bei 512,54 USD in den Fokus, den die Aktie Anfang der Woche bereits zurückerobert habe. Erst ein Schluss über 559,15 USD würde die Widerstandszone überwinden und den Aufwärtstrend neu beleben. Saisonal laufe vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember ein Fenster, das in sieben der vergangenen zehn Jahre Gewinne gebracht habe, im Median 7,34%. Seit Ende September liege die Aktie damit rund 4,5 % im Plus. (Analyse vom 06.11.2026)