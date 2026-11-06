Rückblick: Die Aktie von Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) rutschte am Montag bis auf 504,96 USD und damit kurz unter den 50er-EMA, zog anschließend aber in zwei Tagen kräftig an, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.
Microsoft Aktie: Fortsetzung der Konsolidierung - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Am Mittwoch sei das Papier um 6,68% bis in die Widerstandszone um 555 USD gesprungen und habe bei 559,15 USD ein Rekordhoch markiert. Dort hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt. Am Donnerstag habe der Titel zwar nahe dem Vortageshoch eröffnet, sei dann aber bis auf 532,68 USD gefallen und habe mit einem Minus von 3,58% bei 535,93 USD geschlossen. Damit habe die Aktie knapp den 10er-EMA gehalten und liege deutlich über dem 50er-EMA und der Ichimoku-Wolke.
Ausblick
Die lange bärische Tageskerze vom Donnerstag spreche kurzfristig für eine Fortsetzung der Konsolidierung. Halte der 10er-EMA bei 530,91 USD nicht, rücke der steigende 50er-EMA bei 512,54 USD in den Fokus, den die Aktie Anfang der Woche bereits zurückerobert habe. Erst ein Schluss über 559,15 USD würde die Widerstandszone überwinden und den Aufwärtstrend neu beleben. Saisonal laufe vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember ein Fenster, das in sieben der vergangenen zehn Jahre Gewinne gebracht habe, im Median 7,34%. Seit Ende September liege die Aktie damit rund 4,5 % im Plus. (Analyse vom 06.11.2026)
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