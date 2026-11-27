Die Microsoft Aktie kann sich dem KI-Ausverkauf nicht ganz entziehen. Am Mittwoch fiel sie im Tagesverlauf um 2,5 Prozent auf rund 483 Dollar, vom Rekordhoch bei 559,15 Dollar aus dem November ist sie damit gut 13 Prozent entfernt. In Deutschland erholte sie sich am Donnerstag kräftig und notierte am Morgen knapp 3 Prozent höher bei rund 450 Euro. Microsoft gehört zu den meistgesuchten Aktien.
Microsoft Aktie: Doppelte Investitionen, 13 Prozent unter dem Rekord – kein einziger Analyst rät zum Verkauf, wer hat recht?
Umsatz plus 19 Prozent, Ausgaben für Rechenzentren fast verdoppelt, Kurs deutlich unter dem Hoch: Die Microsoft Aktie steht im Zentrum der Debatte über die Kosten des KI-Booms. Wall Street bleibt gelassen, die Kursziele reichen bis 750 Dollar. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Microsoft Aktie trägt die ISIN US5949181045 und die WKN 870747. In Deutschland lautet das Handelssymbol MSF, in den USA das US-Handelssymbol MSFT an der Nasdaq.
Das Dilemma
Mehr Umsatz, noch mehr Ausgaben
Microsoft wächst kräftig. Im Quartal bis September stieg der Umsatz um fast 19 Prozent auf rund 92 Milliarden Dollar, getragen vom Cloudgeschäft Azure. Gleichzeitig gibt der Konzern fast doppelt so viel für Rechenzentren aus wie ein Jahr zuvor. Genau das ist der Kern der Debatte: Anleger wollen wissen, wann die Milliarden für künstliche Intelligenz in höheren Gewinnen ankommen.
Microsoft verdient an der KI schon heute. Die Börse fragt, ob es genug ist, um die Rechnung für morgen zu bezahlen.
Die Analysten
Gelassenheit an der Wall Street
Die Analysten zeigen sich von der Korrektur unbeeindruckt. Wells Fargo nennt ein Kursziel von 750 Dollar, Bernstein 722 Dollar, die Citigroup 680 Dollar. Die DZ Bank sieht den fairen Wert bei 660 Dollar, RBC bei 640 Dollar. Kein Analyst rät zum Verkauf. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Für die Microsoft Aktie bedeutet das rechnerisch deutlich Luft nach oben, sofern sich die Investitionen auszahlen.
Häufige Fragen zur Microsoft Aktie
Warum gibt die Microsoft Aktie nach?
Anleger sorgen sich um die stark steigenden Ausgaben für Rechenzentren und die Frage, wann sich die KI-Investitionen auszahlen.
Wie stark wächst Microsoft?
Im Quartal bis September stieg der Umsatz um 18,8 Prozent auf rund 92 Milliarden Dollar.
Was sagen Analysten?
Die Kursziele reichen von 640 bis 750 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Microsoft Aktie?
ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF, US-Handelssymbol MSFT.
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