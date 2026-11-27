Warum gibt die Microsoft Aktie nach?

Anleger sorgen sich um die stark steigenden Ausgaben für Rechenzentren und die Frage, wann sich die KI-Investitionen auszahlen.

Wie stark wächst Microsoft?

Im Quartal bis September stieg der Umsatz um 18,8 Prozent auf rund 92 Milliarden Dollar.

Was sagen Analysten?

Die Kursziele reichen von 640 bis 750 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Microsoft Aktie?

ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF, US-Handelssymbol MSFT.