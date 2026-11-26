Zwei Analystenurteile und eine Branchenstudie trafen auf einen Markt, der ohnehin vor Thanksgiving Risiken abbaute. BNP Paribas Exane (Analyst Karl Ackerman) stufte Micron am 24.11.2026 von „Outperform“ auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel von 1.700 auf 775 Dollar. Die Begründung: Das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei DRAM und NAND könnte schon Mitte 2027 statt Mitte 2028 erreicht werden, der HBM-Anteil in künftigen Nvidia-Plattformen könnte geringer ausfallen, und der Preisanstieg im Jahresvergleich habe im August 2026 seinen Höhepunkt erreicht. UBS (Analyst Timothy Arcuri) senkte am 25.11.2026 das Kursziel von 1.625 auf 1.100 Dollar und blieb bei „Buy“.

Hinzu kam eine Studie des Marktforschers TrendForce vom 25.11.: Chinesische Cloud-Anbieter kürzen demnach ihre Bestellungen für 2027 bei Server-DRAM und Enterprise-SSDs, nordamerikanische Anbieter nehmen das Angebot weiter ab. TrendForce rechnet bei NAND mit einem Abwärtszyklus der Vertragspreise und bei DRAM mit schwächeren Preisanstiegen, in der zweiten Hälfte 2027 gegebenenfalls einer Stagnation. Für DRAM bleibt der Markt aber unterversorgt; die Umsatzprognose für 2027 liegt bei rund 1,15 Billionen Dollar (plus 69 Prozent).