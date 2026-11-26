Die Micron Aktie (Ticker MU, ISIN US5951121038) schloss am Mittwoch, 25.11.2026, an der Nasdaq bei 601,25 US-Dollar, ein Minus von 4,53 Prozent. Zuvor hatte sie am Dienstag schon 11,01 Prozent verloren; zeitweise lag sie am Mittwoch mehr als 9 Prozent im Minus bei rund 572 Dollar. Damit steht der Speicherchip-Hersteller rund 50 Prozent unter seinem Rekord aus dem Juni, obwohl er gerade Rekordzahlen vorgelegt hat. Diese Micron Aktienanalyse fragt, ob der Speicherzyklus dreht – und was die Micron Aktienprognose der Analysten sagt.
Micron Aktienanalyse: 54 Milliarden Dollar Quartalsumsatz, 87 Prozent Marge, Kurs um die Hälfte unter dem Hoch – hat der Speicherzyklus seinen Höhepunkt gesehen?
Die Micron Aktie schloss am 25.11.2026 an der Nasdaq bei 601,25 US-Dollar, nach zwei Tagen mit rund 15 Prozent Minus. Die Micron Aktienanalyse zu Rekordzahlen, Analystenabstufung, Speicherpreisen, Bewertung und der Micron Aktienprognose des Analysten-Konsenses.
Steckbrief
- Unternehmen
- Micron Technology, Inc.
- Ticker
- MU
- ISIN
- US5951121038
- Handelsplatz
- Nasdaq (USD)
- Index
- Nasdaq 100, S&P 500
- Dividende
- 0,15 $ je Quartal (Rendite rund 0,1 %)
- Nächste Zahlen
- 17.12.2026 (erstes Quartal des Geschäftsjahres 2027)
Stand: 25.11.2026, Nasdaq-Schlusskurs 25.11.2026, 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ)
Die Micron Aktienanalyse ist eine Geschichte über Erwartungen. Die Micron Aktie wird nicht für das bewertet, was Micron verdient, sondern für das, was Anleger für 2027 und 2028 erwarten. Als eine Analystenabstufung und eine Branchenstudie am 24. und 25.11. die Zweifel an der Dauer des Booms nährten, drehte die Stimmung.
Der Auslöser
Warum fällt die Micron Aktie so stark?
Zwei Analystenurteile und eine Branchenstudie trafen auf einen Markt, der ohnehin vor Thanksgiving Risiken abbaute. BNP Paribas Exane (Analyst Karl Ackerman) stufte Micron am 24.11.2026 von „Outperform“ auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel von 1.700 auf 775 Dollar. Die Begründung: Das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei DRAM und NAND könnte schon Mitte 2027 statt Mitte 2028 erreicht werden, der HBM-Anteil in künftigen Nvidia-Plattformen könnte geringer ausfallen, und der Preisanstieg im Jahresvergleich habe im August 2026 seinen Höhepunkt erreicht. UBS (Analyst Timothy Arcuri) senkte am 25.11.2026 das Kursziel von 1.625 auf 1.100 Dollar und blieb bei „Buy“.
Hinzu kam eine Studie des Marktforschers TrendForce vom 25.11.: Chinesische Cloud-Anbieter kürzen demnach ihre Bestellungen für 2027 bei Server-DRAM und Enterprise-SSDs, nordamerikanische Anbieter nehmen das Angebot weiter ab. TrendForce rechnet bei NAND mit einem Abwärtszyklus der Vertragspreise und bei DRAM mit schwächeren Preisanstiegen, in der zweiten Hälfte 2027 gegebenenfalls einer Stagnation. Für DRAM bleibt der Markt aber unterversorgt; die Umsatzprognose für 2027 liegt bei rund 1,15 Billionen Dollar (plus 69 Prozent).
Das Geschäft
Wie verdient Micron sein Geld?
Micron entwickelt und fertigt Speicherchips: DRAM (Arbeitsspeicher, einschließlich des für KI-Beschleuniger kritischen High-Bandwidth-Memory, HBM) und NAND (Flash-Speicher für SSDs). Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 entfielen rund 73 Prozent des Umsatzes auf DRAM und rund 26 Prozent auf NAND. Das Management erwartet, dass das Angebot 2027 und 2028 „deutlich knapper“ bleibt als 2026; ein großer Teil der HBM-Mengen für 2027 sei bereits vertraglich gesichert.
Die Zahlen
Wie stark sind die Zahlen hinter der Micron Aktie?
Am 30.09.2026 meldete Micron für das vierte Geschäftsquartal einen Umsatz von 54,23 Milliarden Dollar, nach 11,32 Milliarden im Vorjahresquartal. Die bereinigte Bruttomarge lag bei 87,0 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie bei 33,42 Dollar (GAAP: 32,87 Dollar). Der bereinigte freie Cashflow betrug 33,2 Milliarden Dollar. Für das laufende erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 peilt Micron 61,5 Milliarden Dollar Umsatz an (plus/minus 1,5 Milliarden), bei einer bereinigten Bruttomarge von rund 86,25 Prozent und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 38,15 Dollar (plus/minus 1 Dollar). Die Investitionen steigen: Für das erste Quartal sind rund 11,5 Milliarden Dollar geplant.
|Kennzahl
|Q4 Geschäftsjahr 2026
|Ausblick Q1 Geschäftsjahr 2027
|Umsatz
|54,23 Mrd. $
|61,5 Mrd. $ (±1,5 Mrd. $)
|Bruttomarge
|87,0 %
|rund 86,25 %
|Gewinn je Aktie
|33,42 $
|38,15 $ (±1,00 $)
|Operativer Cashflow
|43,97 Mrd. $
|–
|Freier Cashflow (bereinigt)
|33,20 Mrd. $
|–
Bereinigte Werte (non-GAAP), sofern nicht anders angegeben. Das Quartal endete im August 2026.
Quelle: Micron-Mitteilung zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 vom 30.09.2026
Die Bilanz ist robust: Den liquiden Mitteln von 73,5 Milliarden Dollar stehen Finanzschulden von rund 5,2 Milliarden Dollar gegenüber, rechnerisch ein Nettoguthaben von rund 68 Milliarden Dollar. Im gesamten Geschäftsjahr 2026 erzielte Micron 133,2 Milliarden Dollar Umsatz und 74,33 Dollar Gewinn je Aktie (GAAP).
Bewertung
Ist die Micron Aktie nach dem Absturz günstig?
Auf Basis des Gewinns je Aktie von 74,33 Dollar im Geschäftsjahr 2026 liegt das KGV der Micron Aktie bei rund 8 (eigene Rechnung auf den Schlusskurs vom 25.11.2026). Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt gut 5. Solche Werte sind für einen Halbleiterwert niedrig, sie spiegeln aber den Charakter des Speichergeschäfts: Die Gewinne schwanken mit dem Preiszyklus, und Anleger zahlen auf Spitzengewinne traditionell wenig. Ein Konsens-Gewinn für die kommenden Jahre lag uns nicht belegt vor; er ist angesichts der Spannweite der Analystenurteile ohnehin unsicher.
|Kennzahl
|Wert
|Basis
|Kurs
|601,25 $
|25.11.2026
|KGV (Geschäftsjahr 2026)
|rund 8
|EPS 74,33 $
|KUV (Geschäftsjahr 2026)
|rund 5
|Umsatz 133,2 Mrd. $
|Dividendenrendite
|rund 0,1 %
|0,60 $ je Jahr
|Nettoguthaben
|rund 68 Mrd. $
|30.08.2026
KGV und KUV: eigene Rechnung auf Basis des Schlusskurses vom 25.11.2026, GAAP-Gewinn und Umsatz des Geschäftsjahres 2026. Vergleichswerte anderer Speicherhersteller liegen nicht belegt vor.
Quelle: Micron-Mitteilung vom 30.09.2026, eigene Berechnung
Die Experten
Wie sieht die Micron Aktienprognose der Analysten aus?
Die Micron Aktienprognose der Analysten ist trotz der Abstufung klar positiv. Nach Auswertungen von Konsensdaten (Stand 25./26.11.2026) liegt das durchschnittliche Kursziel je nach Anbieter bei rund 1.390 bis 1.530 Dollar, wobei die Auswertungen mit 29 beziehungsweise 49 Analysten arbeiten; fast alle raten zum Kauf. Die Spanne der Ziele reicht von 361 bis 3.000 Dollar. Die Durchschnitte sind teilweise noch nicht um die Senkungen von BNP Paribas Exane und UBS bereinigt. Das ist keine Aussage von aktiencheck.de, sondern der Durchschnitt von Urteilen Dritter.
|Quelle
|Einstufung
|Kursziel
|Konsens (je nach Auswertung 29 bis 49 Analysten)
|überwiegend Kaufen
|Ø rund 1.390–1.530 $
|BNP Paribas Exane, 24.11.2026
|Neutral (zuvor Outperform)
|775 $ (zuvor 1.700 $)
|UBS, 25.11.2026
|Buy
|1.100 $ (zuvor 1.625 $)
|Spanne aller Kursziele
|–
|361 $ bis 3.000 $
Urteile Dritter, keine Einschätzung von aktiencheck.de.
Quelle: BNP Paribas Exane (24.11.2026), UBS (25.11.2026), Konsensdaten (Stand 25./26.11.2026)
Der Chart
Was sagt der Chart zur Micron Aktie?
Charttechnisch hat die Micron Aktie ihre Gewinne seit Jahresbeginn nur noch zur Hälfte behalten. Seit dem Rekord im Juni bei rund 1.214 Dollar (Schlusskurs; intraday lag das Hoch bei rund 1.255 Dollar) hat die Aktie rund 50 Prozent verloren. Aktuelle Werte für die 50- und die 200-Tage-Linie lagen uns nicht belegt vor; im Oktober lagen beide noch bei 900 bis 1.000 Dollar, der Kurs liegt deutlich darunter. Als Orientierungsmarke dient das Tagestief vom 25.11. bei rund 572 Dollar; das 52-Wochen-Tief liegt bei 221,69 Dollar.
Szenarien
Wie geht es mit der Micron Aktie weiter?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im Markt werden drei Szenarien diskutiert. Im günstigen Fall bestätigen die Zahlen am 17.12., dass die Nachfrage das Angebot weiter übertrifft, und die Abstufungen erweisen sich als Übertreibung. Im neutralen Fall pendelt die Aktie zwischen dem Tagestief von rund 572 Dollar und dem Bereich von 650 bis 700 Dollar, bis die Zahlen und die Guidance für das zweite Quartal vorliegen. Im ungünstigen Fall sinken die Kontraktpreise früher als erwartet, der Markt preist ein Ende des Zyklus ein, und die Aktie testet tiefere Niveaus. Welches Szenario eintritt, ist offen.
Was jetzt zählt
Worauf sollten Anleger bei der Micron Aktie achten?
Entscheidend ist die Frage, ob die Preise für DRAM und NAND weiter steigen oder nur langsamer. Dazu kommen die Zahlen am 17.12.2026, vor allem die Guidance für das zweite Quartal, die Bestellungen der Cloud-Anbieter für 2027, die Investitionen in neue Kapazität und die Entwicklung von HBM bei den Nvidia-Plattformen. Kurzfristig dürfte auch der verkürzte US-Handel am Freitag zeigen, wie nervös der KI-Sektor bleibt.
FAQ
Häufige Fragen zur Micron Aktie
Wie hat sich die Micron Aktie zuletzt entwickelt? Die Micron Aktie schloss am 25.11.2026 an der Nasdaq bei 601,25 US-Dollar (minus 4,53 Prozent) und liegt rund 50 Prozent unter dem Rekord vom Juni 2026.
Was zeigt die Micron Aktienanalyse zu den Quartalszahlen? Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stieg der Umsatz auf 54,23 Milliarden Dollar bei einer bereinigten Bruttomarge von 87 Prozent; für das nächste Quartal peilt Micron 61,5 Milliarden Dollar an.
Wie lautet die Micron Aktienprognose der Analysten? Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Auswertung bei rund 1.390 bis 1.530 Dollar bei überwiegend Kaufurteilen; BNP Paribas Exane stufte am 24.11.2026 auf Neutral ab. Das ist keine Prognose von aktiencheck.de.
Warum ist die Micron Aktie gefallen? Eine Analystenabstufung, gekappte Kursziele und eine Studie, nach der chinesische Cloud-Anbieter ihre Bestellungen kürzen und die Preisanstiege schwächer werden, trafen auf einen KI-Abverkauf.
Wann legt Micron die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 sind für den 17.12.2026 angekündigt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Einschätzungen Dritter wieder: UBS (Studie vom 25.11.2026, Offenlegungen) und BNP Paribas Exane (24.11.2026). Sie stellen keine Empfehlung von aktiencheck.de dar. Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Artikel wurde KI-unterstützt erstellt.
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Micron Technology Inc. (MU): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von UBS (Timothy Arcuri), BNP Paribas Exane (Karl Ackerman) vom 25.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
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- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
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- Risiken
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Quelle der Empfehlung: UBS (Timothy Arcuri), BNP Paribas Exane (Karl Ackerman).
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