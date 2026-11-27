Wie hoch war Microns Umsatz zuletzt?

Im vierten Geschäftsquartal 2026 erreichte er einen Rekord von 54,2 Milliarden Dollar.

Warum fiel die Micron Aktie so stark?

Vor allem wegen einer breiten Chip-Verkaufswelle und Berichten über eine pausierte Fabrik in Taiwan.

Wann beginnt der Aktienrückkauf?

Das Programm über 35 Milliarden Dollar kann ab dem 9. Dezember starten.