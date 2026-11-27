Kaum ein Unternehmen profitiert so direkt vom KI-Boom wie Micron. Die Speicherchips des US-Konzerns stecken in den Rechenzentren, die KI-Modelle trainieren. Der Umsatz hat sich vervielfacht. Doch an der Börse herrscht Nervosität: Die Micron Aktie liegt rund 40 Prozent unter ihrem Rekord, an einem einzigen Tag verlor sie mehr als 17 Prozent.
Micron Aktie: Rekordumsatz von 54 Milliarden – und trotzdem 40 Prozent unter dem Hoch? Das Rätsel des Speicherriesen
Umsatz auf Rekord, Prognose bis 63 Milliarden Dollar, KGV unter 12. Doch ein Absturz um 17 Prozent an einem Tag und KI-Zweifel belasten. Die Micron Aktie im Check.
Micron Technology, Inc. · ISIN: US5951121038 · WKN: 869020 · Handelssymbol: MTE · US-Handelssymbol: MU
Die Zahlen
Ein Umsatz wie aus einer anderen Welt
Micron meldete für das vierte Geschäftsquartal 2026 einen Rekordumsatz von 54,2 Milliarden Dollar. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellt der Konzern 60 bis 63 Milliarden Dollar in Aussicht. Vorstandschef Sanjay Mehrotra sprach von Rekordergebnissen und erwartet ein noch stärkeres Geschäftsjahr 2027; eine Abkühlung der Nachfrage sieht er nicht. Gemessen an den Gewinnen lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis Ende Oktober bei rund 11,9.
Bei Micron passt der Kurs nicht zu den Zahlen – weil der Markt bereits das Ende des Booms einpreist. Für die Micron Aktie entscheidet sich, ob diese Sorge berechtigt ist.
Der Absturz
17 Prozent an einem Tag
Am 5. November fiel die Micron Aktie um mehr als 17 Prozent. Belastend wirkten Berichte über eine pausierte Fabrik in Taiwan und eine breite Verkaufswelle bei Chipwerten nach den US-Zwischenwahlen. Zwischen Mitte Oktober und Mitte November verlor die Aktie rund 18 Prozent und notierte damit etwa 40 Prozent unter ihrem Rekordschluss von Ende Juni. Hinzu kamen Spannungen mit einer Gewerkschaft in Taiwan, die sich aus Verhandlungen über eine Gewinnbeteiligung zurückzog. Als Gegengewicht kann ein Aktienrückkauf über 35 Milliarden Dollar ab dem 9. Dezember beginnen.
Häufige Fragen zur Micron Aktie
Wie hoch war Microns Umsatz zuletzt?
Im vierten Geschäftsquartal 2026 erreichte er einen Rekord von 54,2 Milliarden Dollar.
Warum fiel die Micron Aktie so stark?
Vor allem wegen einer breiten Chip-Verkaufswelle und Berichten über eine pausierte Fabrik in Taiwan.
Wann beginnt der Aktienrückkauf?
Das Programm über 35 Milliarden Dollar kann ab dem 9. Dezember starten.
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