Die Bewegung ist Teil einer breiten Erholung bei Speicherwerten. Laut The Motley Fool handelt es sich um einen Oversold-Rebound: Nach der schwachen Novemberphase greifen Anleger bei Chip-Werten wieder zu. Sandisk legte am selben Tag um rund 16 Prozent zu, Micron folgte mit etwa 7 Prozent. Die Angaben zum Kursplus schwanken je nach Zeitpunkt zwischen 6,5 und 7,1 Prozent.

Dahinter steht kein neuer Unternehmensbericht, sondern eine Verschiebung der Stimmung. Das macht die Micron-Aktie verwundbar: Was ohne Nachricht steigt, kann ohne Nachricht wieder fallen.