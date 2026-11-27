Die Micron-Aktie (Nasdaq: MU, ISIN US5951121038) meldet sich am Black Friday mit einem kräftigen Rebound zurück: Zum Vormittagshandel in New York kletterte der Kurs um rund 7 Prozent auf etwa 640 Dollar. Ein Tag, der den Absturz nicht ungeschehen macht. Gemessen am Hoch vom Juni fehlen immer noch rund 45 Prozent.
Micron-Aktie: Rebound um 7 Prozent auf 640 Dollar – ist der Speicher-Absturz vorbei?
Die Micron-Aktie springt um rund 7 Prozent auf etwa 640 Dollar, bleibt aber 45 Prozent unter dem Juni-Hoch. Was trägt den Rebound – und was bremst ihn?
Steckbrief
- Unternehmen
- Micron Technology, Inc.
- Symbol
- MU (Nasdaq)
- ISIN
- US5951121038
- 52-Wochen-Spanne
- 221,69 bis 1.255 USD
Stand: 27.11.2026, Zwischenstand Vormittag New York; Börsenwert rund 680 Mrd. USD
Warum springt die Micron-Aktie am Black Friday?
Die Bewegung ist Teil einer breiten Erholung bei Speicherwerten. Laut The Motley Fool handelt es sich um einen Oversold-Rebound: Nach der schwachen Novemberphase greifen Anleger bei Chip-Werten wieder zu. Sandisk legte am selben Tag um rund 16 Prozent zu, Micron folgte mit etwa 7 Prozent. Die Angaben zum Kursplus schwanken je nach Zeitpunkt zwischen 6,5 und 7,1 Prozent.
Dahinter steht kein neuer Unternehmensbericht, sondern eine Verschiebung der Stimmung. Das macht die Micron-Aktie verwundbar: Was ohne Nachricht steigt, kann ohne Nachricht wieder fallen.
Wie tief ist die Micron-Aktie gefallen, und warum?
Vom Hoch im Juni hat die Aktie rund 45 Prozent eingebüßt, die 52-Wochen-Spanne reicht von 221,69 bis 1.255 Dollar. Als Gründe für den Ausverkauf nennt der Fool-Bericht Sorgen um das GPU-Geschäft von Nvidia und die Frage, ob das KI-Wachstum anhält, Unruhe um Nvidias Vorstandschef Jensen Huang sowie Verkäufe nach dem Börsengang von Anthropic. Hinzu kamen Warnungen des Marktforschers TrendForce vor sinkenden NAND-Bestellungen in China und einem deutlichen Rückgang der NAND-Umsätze 2027.
Für Micron ist das heikel, weil das Geschäft stark von Preisen und Auslastung abhängt. Speicherchips sind zyklisch: Wenn Hyperscaler ihre Bestellungen strecken, schlagen sich Preisrückgänge schnell in den Zahlen nieder.
Wie hoch ist die Micron-Aktie bewertet?
Auf dem Papier ist sie günstig. Nach den Daten des Fool liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der letzten zwölf Monate unter 10, auf Basis der Gewinnerwartungen unter 4. Der Börsenwert beträgt rund 680 Milliarden Dollar. Die von S&P Global Market Intelligence erfassten Analysten erwarten im Schnitt ein Gewinnwachstum (nach US-GAAP) von über 45 Prozent pro Jahr über die nächsten fünf Jahre.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs
|rund 640 USD
|Abstand zum Juni-Hoch
|rund -45 %
|KGV (letzte zwölf Monate)
|unter 10
|KGV (erwartet)
|unter 4
|Börsenwert
|rund 680 Mrd. USD
Zwischenstand am Vormittag; die Bewertungskennzahlen sind Angaben der Quelle.
Quelle: The Motley Fool, S&P Global Market Intelligence (Stand 27.11.2026)
Ein derart niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis spricht dafür, dass der Markt den Gipfel der Gewinne bereits einpreist. Ob das stimmt, hängt davon ab, wie lange die Preise für Speicher hoch bleiben.
Was sagen Analysten zur Micron-Aktie und zum Kursziel?
Konkrete Kursziele einzelner Banken lagen in den ausgewerteten Quellen nicht vor. Belegt ist nur die Konsensschätzung zum Gewinnwachstum. aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab; Kursziele von Banken werden hier nur mit Bank und Quelle genannt.
Was kommt als Nächstes für die Micron-Aktie?
Am 1. Dezember stehen die Kongress-Anhörung zu Exportkontrollen und Arbeitsmarktdaten (JOLTS) auf dem Programm, am 9. Dezember die Zinsentscheidung der Fed. Micron selbst berichtet üblicherweise im Dezember über das erste Geschäftsquartal. Der genaue Termin ist noch zu bestätigen.
Häufige Fragen zur Micron-Aktie
Warum steigt die Micron-Aktie heute? Die Aktie profitiert von einer Erholung bei Speicherwerten nach dem Ausverkauf im November, ausgelöst nicht durch neue Unternehmenszahlen.
Wie hoch ist der Micron-Aktien-Kurs? Am Vormittag in New York lag der Kurs bei rund 640 Dollar, rund 7 Prozent über dem Vortag.
Ist die Micron-Aktie günstig bewertet? Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt laut Fool unter 10 (letzte zwölf Monate) beziehungsweise unter 4 (erwartet). Niedrige Kennzahlen spiegeln auch die Zyklik des Geschäfts.
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