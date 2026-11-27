Der Kurs der Micron Aktie schloss am Mittwoch, 25. November 2026, bei 601,25 US-Dollar (−4,53 Prozent) an der Nasdaq; im Tagesverlauf fiel sie bis auf 548,13 Dollar – der tiefste Stand seit dem 4. Mai. Am Donnerstag blieb die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen. Das Rekordhoch liegt bei 1.255 Dollar, der höchste Schlusskurs bei 1.213,56 Dollar vom 25. Juni 2026. Am Montag, 23. November, hatte die Aktie zwischenzeitlich noch deutlich über 700 Dollar notiert – ein Beleg für die enorme Schwankungsbreite.

Zwei Impulse trafen den Wert zuletzt. Am 25. November stufte Exane BNP Paribas (Analyst Karl Ackerman) die Micron Aktie auf „Hold" ab und senkte das Kursziel von 1.700 auf 775 Dollar; die Datumsangaben dazu weichen in Berichten um einen Tag voneinander ab. Zugleich kappte UBS (Timothy Arcuri) das Ziel von 1.625 auf 1.100 Dollar, bestätigte aber „Buy". Am Freitag kam eine Warnung des Marktforschers TrendForce hinzu: Die Preissteigerungen bei Standard-DRAM könnten sich bis 2027 abschwächen. Im Basisfall flachen die Preise in der zweiten Jahreshälfte 2027 ab und sinken 2028; im pessimistischen Fall geht es schon ab dem vierten Quartal 2027 abwärts.

Die Vorbörsen-Erholung am Freitag betrifft den gesamten Speichersektor: SK Hynix (US-Hinterlegungsscheine) und Micron legten rund 6 Prozent zu, Sandisk etwa 10 Prozent. Ein Marktbeobachter bezeichnete die Erholung laut Berichten als „technisch".