Die Micron Aktie (Ticker MU, ISIN US5951121038) erholt sich am Freitag vorbörslich um rund 6 Prozent auf etwa 635 US-Dollar (Stand 08:58 Uhr New Yorker Zeit, 14:58 Uhr MEZ) – nach einem Abverkauf von rund 30 Prozent binnen 30 Tagen. Die zentrale Zahl der Micron Aktienprognose der Analysten: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1.530 US-Dollar, mehr als doppelt so hoch wie der Kurs. Gleichzeitig warnt TrendForce vor einem Ende der DRAM-Preisrally im Jahr 2027 – und genau darüber streitet die Wall Street.
Micron Aktie Prognose: Analysten-Konsens bei 1.530 Dollar, Kurs um 600 – wer behält im Speicherzyklus recht?
Die Micron Aktie springt vorbörslich um rund 6 Prozent auf etwa 635 Dollar, nachdem sie in 30 Tagen etwa 30 Prozent verloren hat. Die Micron Aktienprognose der Analysten: Konsens-Kursziel 1.530 Dollar – doch eine DRAM-Warnung und ein BNP-Downgrade sorgen für Streit.
Die Micron Aktie ist damit das Paradebeispiel für einen Markt, der zwischen zwei Erzählungen schwankt: Auf der einen Seite stehen Rekordzahlen, ein Gewinn je Aktie von mehr als 33 Dollar im letzten Quartal und Lieferverträge, die das Management bis 2028 als gesichert beschreibt. Auf der anderen Seite stehen Sorgen, dass der Speicherzyklus seinen Höhepunkt überschritten hat. Dieser Artikel ordnet die Micron Aktienprognose ein: Was Micron selbst prognostiziert, was Analysten erwarten, welche Kursziele im Raum stehen – und welche Argumente für und gegen die Micron Aktie 2026/2027 diskutiert werden. Aktiencheck.de gibt dabei keine eigene Kursprognose und kein eigenes Kursziel ab.
Was ist bei der Micron Aktie passiert?
Der Kurs der Micron Aktie schloss am Mittwoch, 25. November 2026, bei 601,25 US-Dollar (−4,53 Prozent) an der Nasdaq; im Tagesverlauf fiel sie bis auf 548,13 Dollar – der tiefste Stand seit dem 4. Mai. Am Donnerstag blieb die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen. Das Rekordhoch liegt bei 1.255 Dollar, der höchste Schlusskurs bei 1.213,56 Dollar vom 25. Juni 2026. Am Montag, 23. November, hatte die Aktie zwischenzeitlich noch deutlich über 700 Dollar notiert – ein Beleg für die enorme Schwankungsbreite.
Zwei Impulse trafen den Wert zuletzt. Am 25. November stufte Exane BNP Paribas (Analyst Karl Ackerman) die Micron Aktie auf „Hold" ab und senkte das Kursziel von 1.700 auf 775 Dollar; die Datumsangaben dazu weichen in Berichten um einen Tag voneinander ab. Zugleich kappte UBS (Timothy Arcuri) das Ziel von 1.625 auf 1.100 Dollar, bestätigte aber „Buy". Am Freitag kam eine Warnung des Marktforschers TrendForce hinzu: Die Preissteigerungen bei Standard-DRAM könnten sich bis 2027 abschwächen. Im Basisfall flachen die Preise in der zweiten Jahreshälfte 2027 ab und sinken 2028; im pessimistischen Fall geht es schon ab dem vierten Quartal 2027 abwärts.
Die Vorbörsen-Erholung am Freitag betrifft den gesamten Speichersektor: SK Hynix (US-Hinterlegungsscheine) und Micron legten rund 6 Prozent zu, Sandisk etwa 10 Prozent. Ein Marktbeobachter bezeichnete die Erholung laut Berichten als „technisch".
Das Geschäftsmodell: Warum Speicherchips Micron zum KI-Profiteur machen
Micron Technology ist einer der drei großen Hersteller von DRAM-Arbeitsspeicher und NAND-Flash und fertigt den für KI-Beschleuniger unverzichtbaren Hochgeschwindigkeitsspeicher HBM. Die Mitbewerber heißen SK Hynix und Samsung; Sandisk ist im NAND-Geschäft aktiv. Das Geschäft ist traditionell zyklisch: Knappheit treibt Preise und Margen, neue Fabriken sorgen Jahre später für Überangebot. Das Management sieht den Markt dagegen bis 2028 angebotsbeschränkt, weil neue Kapazitäten – etwa Reinräume, die erst ab Ende 2028 bereitstehen – lange Vorlaufzeiten brauchen.
Wie sehen die Zahlen und die Prognose von Micron selbst aus?
Laut der am 30. September 2026 veröffentlichten Unternehmensmitteilung (8-K) zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (Quartal bis 3. September 2026) erzielte Micron einen Umsatz von 54,23 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 33,42 Dollar, die bereinigte Bruttomarge bei 87,0 Prozent. Für das Gesamtjahr 2026 stehen 133,19 Milliarden Dollar Umsatz und ein bereinigter Gewinn je Aktie von 75,52 Dollar zu Buche.
Die eigene Prognose des Unternehmens für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Oktober bis Dezember 2026): Umsatz von 61,5 Milliarden Dollar (plus/minus 1,5 Milliarden), eine bereinigte Bruttomarge von rund 86,25 Prozent und ein bereinigter Gewinn je Aktie von 38,15 Dollar (plus/minus 1 Dollar). Das Management bezeichnete das erste Quartal laut den Prepared Remarks als Bruttomargen-Boden des Geschäftsjahres. Die Investitionen sollen im ersten Quartal bei rund 11,5 Milliarden Dollar liegen, im ersten Halbjahr bei etwa 25 Milliarden – mit höheren Ausgaben im zweiten Halbjahr. Außerdem verweist Micron auf 26 strategische Kundenverträge und Restleistungsverpflichtungen von rund 150 Milliarden Dollar; der Großteil der HBM-Menge für 2027 sei vertraglich fixiert. Der nächste Quartalsbericht wird nach Angaben von Datenanbietern am 17. Dezember 2026 erwartet; eine Bestätigung des Unternehmens lag in den ausgewerteten Unterlagen nicht vor.
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2026 (Ist)
|Geschäftsjahr 2027 (Konsens)
|Umsatz
|133,19 Mrd. USD
|ca. 275,3 Mrd. USD (Spanne 212,4–314,0)
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|75,52 USD
|ca. 175,1 USD (Spanne 155,5–208,1)
|KGV
|ca. 8,1 (letzte zwölf Monate)
|ca. 3,4
|Dividende je Quartal
|0,15 USD
|–
Konsensdaten Stand November 2026; KGV-Werte auf Basis des Schlusskurses vom 25.11.2026 (601,25 USD). Schätzungen sind keine Garantie.
Quelle: Unternehmensmitteilung 30.09.2026; Analystenschätzungen (Konsens)
Wie lautet die Micron Aktienprognose der Analysten?
Nach den vorliegenden Konsensdaten bewerten 49 Analysten die Micron Aktie: 36 mit „Strong Buy", 8 mit „Buy", 5 mit „Halten" und keiner mit „Verkaufen". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1.530 US-Dollar, der Median bei 1.540 Dollar. Die Spanne reicht von 361 bis 3.000 Dollar. Gemessen am Vorbörsenkurs von rund 635 Dollar entspräche der Durchschnitt einem rechnerischen Abstand von etwa 141 Prozent, gemessen am Schlusskurs vom 25. November (601,25 Dollar) von etwa 154 Prozent. Solche Abstände sind keine Prognose von aktiencheck.de, sondern eine rechnerische Größe aus Zielen Dritter.
Die jüngsten Änderungen im Überblick:
|Haus (Analyst)
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Änderung
|Exane BNP Paribas (Karl Ackerman)
|Hold (abgestuft)
|775 USD
|25.11.2026
|zuvor 1.700 USD
|UBS (Timothy Arcuri)
|Buy
|1.100 USD
|25.11.2026
|zuvor 1.625 USD
|Citigroup (Atif Malik)
|Buy
|1.300 USD
|23.11.2026
|bestätigt
|Bernstein (Mark Li)
|Buy
|1.300 USD
|23.11.2026
|bestätigt
|RBC Capital Markets (Srini Pajjuri)
|Buy
|1.500 USD
|18.11.2026
|bestätigt
Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie. Währung: US-Dollar.
Quelle: Veröffentlichungen der genannten Analystenhäuser
Auffällig: Selbst die jüngsten Kürzungen liegen mit Ausnahme des BNP-Ziels noch klar über dem aktuellen Kurs. Das niedrigste Ziel im Konsens (361 Dollar) liegt dagegen deutlich darunter – die Streuung zeigt, wie unterschiedlich der Zyklus bewertet wird.
Ist die Micron Aktie im Vergleich zur Branche günstig bewertet?
Mit einem erwarteten KGV von rund 3,4 auf das Geschäftsjahr 2027 und einem Wert von etwa 8 auf die letzten zwölf Monate wirkt die Micron Aktie optisch außergewöhnlich niedrig. Ein Autor sprach laut Medienberichten sogar von unter dem Dreifachen des Gewinns für 2028. Der Markt preist damit offenbar ein, dass die aktuellen Rekordgewinne nicht von Dauer sind: BNP Paribas sieht das Gewinntief je Aktie im Jahr 2029 bei 86 Dollar. Das niedrige KGV ist also Ausdruck der Skepsis gegenüber der Nachhaltigkeit – nicht zwingend ein Signal für Unterbewertung. Peers im Speichersektor stehen ebenfalls unter Druck: SK Hynix verlor in 30 Tagen etwa 17 Prozent, Sandisk laut Berichten rund 48 Prozent (nach einem Aktiensplit am 19. November).
Was sagt die Charttechnik zur Micron Aktie?
Charttechnisch ist das Bild angeschlagen: Kurzfristige Durchschnittslinien (5, 10, 20 und 60 Tage) sind laut Marktbeobachtern in bärischer Ausrichtung, ein MACD-Signal steht unter der Nulllinie. Als Unterstützungen werden die runde Marke von 600 Dollar, das Tief vom 20./25. November bei etwa 594 Dollar, das Tagestief 548,13 Dollar und die 500-Dollar-Marke genannt; fällt die 600er-Marke, nennen Beobachter 450 bis 500 Dollar als Zone aus dem ersten Quartal 2026. Widerstände liegen bei 635 bis 645 Dollar (5-Tage-Linie) und bei 700 Dollar (Hoch vom 23. November). Werte für die 50- und 200-Tage-Linie konnten wir nicht belegen. Charttechnische Beschreibungen sind keine Handlungsaufforderung.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Micron Aktie 2027?
|Szenario
|Argumentation laut Dritten
|Kursziel-Beispiele Dritter
|Bull
|Knappheit bis 2028, HBM-Menge 2027 weitgehend vertraglich gesichert, Kunden wie HPE kaufen laut deren CEO weiter zu höheren Preisen
|Konsens 1.530 USD; Citigroup/Bernstein 1.300 USD
|Base
|Preisanstieg flacht ab Mitte 2027 ab, Gewinne bleiben auf hohem Niveau
|UBS 1.100 USD
|Bear
|Angebot nähert sich ab Mitte 2027 der Nachfrage, geringerer HBM-Anteil in künftigen Nvidia-Plattformen, NAND-Überangebot, Makro (Inflation, Zinsen, Zölle)
|Exane BNP Paribas 775 USD; Marktbären nennen 450–500 USD
Zusammenfassung der öffentlich diskutierten Argumente Dritter; kein Kursziel und keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Unternehmensaussagen 30.09.2026; Analystenhäuser; Marktberichte 25.–27.11.2026
Was müssen Anleger bei der Micron Aktie jetzt beobachten?
Wichtigster Termin ist der nächste Quartalsbericht, der nach Angaben von Datenanbietern am 17. Dezember 2026 erwartet wird. Dann zeigt sich, ob Micron die Prognose von 61,5 Milliarden Dollar Umsatz erreicht und wie das Management den Ausblick für 2027 formuliert. Dazu kommen die nächsten Preisdaten für DRAM und NAND, Aussagen von Kunden zu Investitionsplänen für Rechenzentren und Makrothemen wie Inflation und Zinsentscheidungen. Auch Berichte über Prüfungen zu KI-Server-Lieferungen nach Südostasien beschäftigen den Sektor.
FAQ: Häufige Fragen zur Micron Aktienprognose
Wie lautet die Micron Aktienprognose der Analysten? Im Konsens von 49 Analysten liegt das durchschnittliche Kursziel für die Micron Aktie bei 1.530 US-Dollar (Median 1.540 Dollar, Spanne 361 bis 3.000 Dollar). Die Mehrheit empfiehlt „Kaufen", fünf Analysten raten zum Halten.
Welches Kursziel hat die Micron Aktie zuletzt erhalten? UBS senkte am 25. November 2026 das Ziel von 1.625 auf 1.100 Dollar, Exane BNP Paribas von 1.700 auf 775 Dollar bei Abstufung auf „Hold".
Was prognostiziert Micron selbst? Für das Quartal bis Ende November erwartet das Unternehmen 61,5 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 38,15 Dollar.
Wann gibt es neue Zahlen? Nach Angaben von Datenanbietern am 17. Dezember 2026; eine Bestätigung des Unternehmens liegt nicht vor.
Ist die Micron Aktie 2026/2027 ein Kauf? Diese Frage beantwortet aktiencheck.de nicht. Wir geben keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und kein eigenes Kursziel ab; die genannten Ratings stammen von den genannten Analystenhäusern.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Artikel genannten Ratings und Kursziele stammen von den genannten Analystenhäusern und sind Einschätzungen Dritter, die aktiencheck.de unverändert weitergibt. Offenlegungen und mögliche Interessenkonflikte der Quellen: UBS, Bernstein. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Artikel wurde KI-unterstützt erstellt.
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- Empfehlung
Micron Technology Inc. (MU): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von UBS, Exane BNP Paribas, Citigroup, Bernstein, RBC Capital Markets (siehe Tabelle) vom 25.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
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- Noch nicht veröffentlicht
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Quelle der Empfehlung: UBS, Exane BNP Paribas, Citigroup, Bernstein, RBC Capital Markets (siehe Tabelle).
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