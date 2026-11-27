Warum ist die Micron Aktie Nasdaq100 Verlierer?

Speicher- und Chipwerte gerieten am Mittwoch im KI-Ausverkauf unter Druck, ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.

Wie weit liegt die Micron Aktie unter ihrem Rekord?

Mit 601,25 Dollar rund 50 Prozent unter dem Rekordschluss vom 25. Juni 2026.

Was ist HBM?

Hochleistungsspeicher für KI-Beschleuniger, bei dem Micron zu den wenigen Anbietern zählt.