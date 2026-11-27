Die Micron Aktie (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, US-Handelssymbol: MU) gehört zu den Nasdaq100 Verlierern des Mittwochs, 25. November 2026. Der Titel des Speicherchip-Herstellers verliert 28,54 Dollar oder 4,53 Prozent auf 601,25 Dollar. Auf Sicht von drei Monaten steht die Micron Aktie mit rund 32,5 Prozent im Minus.
Micron Aktie: Nasdaq100 Verlierer mit minus 4,5 Prozent – Speicherriese halbiert seinen Rekordwert
Die Micron Aktie schließt am Mittwoch 4,53 Prozent tiefer bei 601,25 Dollar. Der Speicherchip-Hersteller zählt zu den größten Nasdaq100 Verlierern und notiert rund 50 Prozent unter dem Juni-Rekord.
Kursgrund
Warum die Micron Aktie heute fällt
Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Der Handel begann am Mittwoch mit einem Ausverkauf bei Chipwerten, der Halbleiterindex SOX verlor am Vormittag mehr als 6 Prozent, Micron und Sandisk traf es besonders hart. Zum Handelsschluss erholte sich der Gesamtmarkt, die Speicherwerte blieben aber unter Druck: Micron schloss 4,53 Prozent tiefer, während der Nasdaq 100 nur noch 0,64 Prozent verlor.
Hintergrund
Starkes Geschäft, fallende Bewertung
Die Micron Aktie hat seit ihrem Rekord im Juni massiv verloren. Zwischen Mitte Oktober und Mitte November fiel sie um rund 18 Prozent, am 16. November schloss sie bei 719,02 Dollar. Dabei sieht Konzernchef Sanjay Mehrotra laut einem Bericht keine Abkühlung der Nachfrage. Micron hat die Produktion von Hochleistungsspeicher (HBM) für 2026 nach eigenen Angaben ausverkauft und hebt die Investitionen auf mehr als 25 Milliarden Dollar.
Mit 601,25 Dollar liegt die Aktie nun rund 50 Prozent unter ihrem Rekordschluss. Anleger fragen, wie lange die Preise für Speicherchips auf hohem Niveau bleiben, wenn Micron, Samsung und SK Hynix gleichzeitig neue Fabriken bauen.
Häufige Fragen zur Micron Aktie
Warum ist die Micron Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Speicher- und Chipwerte gerieten am Mittwoch im KI-Ausverkauf unter Druck, ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie weit liegt die Micron Aktie unter ihrem Rekord?
Mit 601,25 Dollar rund 50 Prozent unter dem Rekordschluss vom 25. Juni 2026.
Was ist HBM?
Hochleistungsspeicher für KI-Beschleuniger, bei dem Micron zu den wenigen Anbietern zählt.
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