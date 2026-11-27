Die Micron Aktie (ISIN: US5951121038, US-Handelssymbol: MU) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Verlierern. Im frühen Handel steht sie bei 616,52 Dollar, die Kursanzeige nennt minus 2,11 Prozent. Zum Mittwochsschluss von 601,25 Dollar liegt der Kurs höher.
Micron Aktie: Nasdaq100 Verlierer am Freitag – Speicherwerte bleiben unter Druck
Die Micron Aktie steht am Freitag im frühen US-Handel bei 616,52 Dollar und zählt mit minus 2,11 Prozent laut Kursanzeige zu den Nasdaq100 Verlierern. Was den Speicherchip-Hersteller belastet und wie der Kurs zum Mittwoch steht.
Kursgrund
Warum die Micron Aktie nachgibt
Eine Meldung von Micron liegt nicht vor. Speicherwerte schwanken seit Wochen stark, weil Anleger über die Dauer des KI-Booms streiten. Am Mittwoch fiel die Micron Aktie um 4,53 Prozent auf 601,25 Dollar, als Chipwerte im frühen Handel einbrachen. Als Nasdaq100 Verlierer bleibt Micron damit im Sog des Sektors.
Hintergrund
Speicher im KI-Boom, Kurse unter Spannung
Micron liefert Speicherchips, die in KI-Servern gebraucht werden. Das machte die Micron Aktie zu einem Profiteur des Booms, aber auch zu einem der am stärksten schwankenden Werte im Nasdaq 100.
Häufige Fragen zur Micron Aktie
Warum ist die Micron Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; der Speichersektor steht unter Druck.
Wie hoch ist der Kurs der Micron Aktie?
Im frühen Handel am Freitag 616,52 Dollar.
Wie hat die Micron Aktie am Mittwoch geschlossen?
Bei 601,25 Dollar.
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