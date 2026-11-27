Warum ist die Micron Aktie Nasdaq100 Verlierer?

Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; der Speichersektor steht unter Druck.

Wie hoch ist der Kurs der Micron Aktie?

Im frühen Handel am Freitag 616,52 Dollar.

Wie hat die Micron Aktie am Mittwoch geschlossen?

Bei 601,25 Dollar.