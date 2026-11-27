Die Micron Aktie (US-Handelssymbol: MU) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Laut Kursliste steigt sie um 7,20 Prozent auf 644,56 Dollar. Am Morgen hatte sie noch im Minus gelegen.
Micron Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Abend – Speicherchip-Riese springt an
Die Micron Aktie steht am Freitag bei 644,56 Dollar und zählt mit plus 7,20 Prozent laut Kursliste zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Was den Speicherhersteller antreibt.
Kursgrund
Warum die Micron Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Micron Aktie profitiert von der Erholung bei Speicherwerten, die Sandisk, Seagate und Western Digital mitreißt. Als Nasdaq100 Gewinner hat sie im Tagesverlauf klar gedreht.
Häufige Fragen zur Micron Aktie
Warum ist die Micron Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Speicherwerte sind gefragt.
Wie hoch ist der Kurs der Micron Aktie?
Am Freitagabend 644,56 Dollar.
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