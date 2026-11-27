Wie hoch war der letzte Quartalsumsatz?

54,2 Milliarden Dollar im vierten Geschäftsquartal 2026.

Warum fiel die Aktie im November?

Wegen des Ausgangs der US-Zwischenwahlen und eines Berichts über eine pausierte Fabrik in Taiwan.

Wann startet der Rückkauf?

Das Programm über 35 Milliarden Dollar kann ab dem 9. Dezember beginnen.

Welche ISIN und WKN hat die Micron Aktie?

ISIN US5951121038, WKN 869020, Handelssymbol MTE, US-Handelssymbol MU.