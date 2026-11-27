Die Micron Aktie fährt Achterbahn. Am 5. November brach sie an einem Tag um mehr als 17 Prozent ein. Zwischen Mitte Oktober und Mitte November verlor sie rund 18 Prozent und notierte damit etwa 40 Prozent unter ihrem Rekordschluss von Ende Juni.
Micron Aktie: 54 Milliarden Rekordumsatz, KGV unter 12 – und ab 9. Dezember darf der 35-Milliarden-Rückkauf starten
Rekordumsatz, ein Ausblick von bis zu 63 Milliarden Dollar und ein gigantisches Rückkaufprogramm: Die Micron Aktie hat Argumente. Trotzdem liegt sie rund 40 Prozent unter ihrem Rekord. Die große Analyse des Speicherriesen.
Die Stammdaten: Die Micron Aktie trägt die ISIN US5951121038 und die WKN 869020. In Deutschland lautet das Handelssymbol MTE, in den USA wird sie an der Nasdaq unter dem US-Handelssymbol MU gehandelt.
Die Zahlen
Rekord ohne Ende?
Im vierten Geschäftsquartal 2026 erzielte Micron einen Rekordumsatz von 54,2 Milliarden Dollar. Für das folgende Quartal stellt der Konzern 60 bis 63 Milliarden Dollar in Aussicht. Auf Basis des Jahresgewinns von 74,33 Dollar je Aktie lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis Ende Oktober bei nur rund 11,9.
Ein KGV unter 12 für einen Rekordgewinner ist ungewöhnlich. Der Markt preist den nächsten Abschwung im Speicherzyklus schon heute ein.
Die Sorgen
Politik, Taiwan und Zyklus
Ausgelöst wurde der Einbruch am 5. November durch den Ausgang der US-Zwischenwahlen und einen Bericht über eine pausierte Fabrik in Taiwan. Micron-Chef Sanjay Mehrotra bleibt dennoch zuversichtlich und erwartet für das Geschäftsjahr 2027 noch stärkere Ergebnisse. Ab dem 9. Dezember kann Micron zudem ein Rückkaufprogramm über 35 Milliarden Dollar starten. Für die Micron Aktie wäre das eine massive Stütze.
Häufige Fragen zur Micron Aktie
Wie hoch war der letzte Quartalsumsatz?
54,2 Milliarden Dollar im vierten Geschäftsquartal 2026.
Warum fiel die Aktie im November?
Wegen des Ausgangs der US-Zwischenwahlen und eines Berichts über eine pausierte Fabrik in Taiwan.
Wann startet der Rückkauf?
Das Programm über 35 Milliarden Dollar kann ab dem 9. Dezember beginnen.
Welche ISIN und WKN hat die Micron Aktie?
ISIN US5951121038, WKN 869020, Handelssymbol MTE, US-Handelssymbol MU.
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