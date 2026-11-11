Cantor-Fitzgerald-Analyst CJ Muse hat das Kursziel für die Aktie von Microchip Technology (ISIN: US5950171042, WKN: 886105, Ticker-Symbol: MCP, NASDAQ-Symbol: MCHP) von 125 auf 100 USD gesenkt, das Rating "overweight" jedoch bestätigt. Die jüngsten Geschäftsergebnisse des US-Halbleiterherstellers seien solide gewesen. Allerdings habe der Ausblick des Unternehmens die Erwartungen der Analysten und institutionellen Investoren nicht erfüllen können. Besonders enttäuschend seien die Prognosen für die Umsatzentwicklung und die Bruttomarge ausgefallen. Beide Kennzahlen seien hinter den Konsensschätzungen und den Erwartungen professioneller Marktteilnehmer zurückgeblieben.
Microchip Technology Aktie: Cantor Fitzgerald sieht Lieferengpässe statt Nachfrageschwäche
Kursziel-Schock trotz solider Zahlen
Der entscheidende Punkt aus Sicht von Cantor Fitzgerald: Die schwächeren Prognosen seien offenbar nicht auf eine nachlassende Nachfrage zurückzuführen. Vielmehr führe Analyst CJ Muse die Abweichungen überwiegend auf zunehmende Engpässe in der Fertigung und entlang der Lieferkette zurück. Diese Einschränkungen würden es Microchip erschweren, die vorhandene Nachfrage vollständig zu bedienen und die angestrebte Profitabilität zu erreichen. Damit unterscheide sich die aktuelle Situation deutlich von einer klassischen Nachfrageschwäche. Während sinkende Kundenbestellungen auf grundlegende Probleme im Absatzmarkt hindeuten könnten, würden angebotsseitige Engpässe eher für operative Herausforderungen sprechen. Sollte es Microchip gelingen, die Produktionskapazitäten auszuweiten und die Lieferketten zu stabilisieren, könnten sich daraus mittelfristig Chancen für eine stärkere Umsatzentwicklung und eine Erholung der Bruttomarge ergeben. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass die Nachfrage stabil bleibe.
Trotz der deutlichen Kurszielsenkung halte Cantor Fitzgerald an seiner positiven Einschätzung der Microchip-Aktie fest. Mit dem bestätigten Rating "overweight" signalisiere Analyst CJ Muse weiterhin Zuversicht. Entscheidend sei seine Einschätzung, dass die enttäuschende Prognose v.a. auf Produktions- und Lieferengpässe zurückzuführen sei und nicht auf eine schwächere Nachfrage. Genau darin könnte für Anleger der entscheidende Unterschied liegen, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 06.11.2026)
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