Microchip Technology Aktie: Cantor Fitzgerald sieht Lieferengpässe statt Nachfrageschwäche

Der entscheidende Punkt aus Sicht von Cantor Fitzgerald: Die schwächeren Prognosen seien offenbar nicht auf eine nachlassende Nachfrage zurückzuführen. Vielmehr führe Analyst CJ Muse die Abweichungen überwiegend auf zunehmende Engpässe in der Fertigung und entlang der Lieferkette zurück. Diese Einschränkungen würden es Microchip erschweren, die vorhandene Nachfrage vollständig zu bedienen und die angestrebte Profitabilität zu erreichen. Damit unterscheide sich die aktuelle Situation deutlich von einer klassischen Nachfrageschwäche. Während sinkende Kundenbestellungen auf grundlegende Probleme im Absatzmarkt hindeuten könnten, würden angebotsseitige Engpässe eher für operative Herausforderungen sprechen. Sollte es Microchip gelingen, die Produktionskapazitäten auszuweiten und die Lieferketten zu stabilisieren, könnten sich daraus mittelfristig Chancen für eine stärkere Umsatzentwicklung und eine Erholung der Bruttomarge ergeben. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass die Nachfrage stabil bleibe.