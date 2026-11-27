Die Microchip Aktie (US-Handelssymbol: MCHP) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Laut Kursliste steigt sie um 4,68 Prozent auf 60,36 Dollar. Microchip stellt Mikrocontroller für Industrie und Auto her.
Microchip Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Abend – Mikrocontroller-Hersteller zieht an
Die Microchip Aktie steht am Freitag bei 60,36 Dollar und zählt mit plus 4,68 Prozent laut Kursliste zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Was den Chiphersteller antreibt.
Kursgrund
Warum die Microchip Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Microchip Aktie folgt der Erholung bei Analog- und Industriechips, zu der auch Analog Devices und Texas Instruments zählen. Als Nasdaq100 Gewinner legt sie fast 5 Prozent zu.
Häufige Fragen zur Microchip Aktie
Warum ist die Microchip Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Chipwerte sind gefragt.
Wie hoch ist der Kurs der Microchip Aktie?
Am Freitagabend 60,36 Dollar.
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