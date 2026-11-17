Die Microchip Aktie gehört am Dienstagmittag zu den größten Nasdaq100 Gewinnern: Gegen 11:58 Uhr New Yorker Zeit (17:58 Uhr MEZ) notiert das Papier des Chipherstellers aus Chandler, Arizona (Ticker: MCHP, Nasdaq; ISIN: US5950171042) 1,75 Prozent höher bei 59,67 US-Dollar. Eine Unternehmensmeldung als Auslöser gibt es nicht. Bemerkenswert ist vor allem die relative Stärke: Der Nasdaq 100 fällt zur selben Zeit um 1,59 Prozent auf 26.764,53 Punkte.
Microchip Aktie Nasdaq100 Gewinner: Mikrocontroller-Spezialist trotzt dem Mittagsabschwung – hält die 60-Dollar-Marke bis zum Dividendenstichtag?
Die Microchip Aktie zählt zur Mittagszeit an der Wall Street zu den größten Nasdaq100 Gewinnern: Gegen 11:58 Uhr Ortszeit (17:58 Uhr MEZ) steigt sie um 1,75 Prozent auf 59,67 US-Dollar, während der Nasdaq 100 1,59 Prozent verliert. Eine eigene Nachricht gibt es nicht – getragen wird das Plus von der Erholung der Chipwerte nach dem Montagsausverkauf.
MCHPMCHP
Microchip Aktie Nasdaq100 Gewinner
Warum steigt die Microchip Aktie heute – ohne eigene Schlagzeile?
Zum Handelsstart hatte die Aktie noch rund 2,5 Prozent zugelegt und war kurzzeitig über 60 US-Dollar gestiegen. Bis zum Mittag hat sie einen Teil davon abgegeben und notiert knapp unter dieser runden Marke. Dennoch steht sie weiter in der Spitzengruppe des Nasdaq 100.
Gegenbewegung im Halbleitersektor
Der Philadelphia-Halbleiterindex SOX war am Montag laut Reuters um 5,3 Prozent eingebrochen und notierte am Dienstagmorgen wieder leicht fester. Neben Microchip gehört auch Arm zu den Nasdaq100 Gewinnern.
Abstand zu den KI-Sorgen
Microchip verdient sein Geld vor allem mit Mikrocontrollern und Analogchips für Industrie, Autos und Rechenzentren. Die Debatte um KI-Beschleuniger und die Nvidia-Zahlen trifft den Konzern weniger direkt als reine KI-Werte.
Dividende in Sichtweite
Am 23. November ist Stichtag für die Quartalsdividende von 0,455 US-Dollar je Aktie, ausgezahlt wird am 8. Dezember.
Diese Gründe sind eine Einordnung: Eine konkrete Meldung, die den Anstieg erklärt, liegt nicht vor. Auch neue Analystenkommentare vom Dienstag sind nicht bekannt.
Warum war die Microchip Aktie zuletzt so schwach?
Nach den Quartalszahlen war die Aktie am 6. November laut Trefis um zehn Prozent auf 58,35 US-Dollar gefallen. Dabei wirkten die Zahlen zunächst stark: Der Nettoumsatz stieg im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 30. September) um 42,2 Prozent auf 1,622 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,97 US-Dollar. Enttäuscht hat jedoch der Ausblick für das Dezember-Quartal, dessen Mitte unter den Erwartungen lag. Zudem enthielt der September-Umsatz rund 53 Millionen US-Dollar Einmaleffekte, und das Management verwies auf Lieferengpässe, weil KI-Kunden Kapazitäten bei Zulieferern binden.
|Kennzahl
|Q2 GJ 2027
|Prognose Q3
|Nettoumsatz
|1,622 Mrd. USD
|1,573–1,638 Mrd. USD
|Wachstum ggü. Vorjahr
|+42,2 %
|–
|Bereinigtes EPS
|0,97 USD
|0,87–0,95 USD
|Bereinigte Bruttomarge
|66,5 %
|–
Quelle: Microchip Technology, Mitteilung vom 05.11.2026
Wo steht die Microchip Aktie im Chartbild?
Seit dem Kurssturz nach den Zahlen pendelt die Aktie um die Marke von 60 US-Dollar. Das Tief vom 6. November bei 58,35 US-Dollar ist die Zone, die bislang gehalten hat. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 48,52 bis 105,91 US-Dollar. Bis zum 6. November hatte die Aktie laut Trefis seit Jahresbeginn 6,4 Prozent verloren, auf Monatssicht 22,7 Prozent.
Was sollten Anleger bei der Microchip Aktie jetzt beachten?
Kurzfristig steht der gesamte Halbleitersektor im Bann der Nvidia-Zahlen nach US-Börsenschluss. Ab Donnerstag dürfte zudem eine neue Exportregel der US-Behörde BIS zum Fernzugriff auf Hochleistungschips in Rechenzentren im Ausland wirksam werden, die laut der Kanzlei Nixon Peabody mit der Veröffentlichung im Federal Register am 19. November erwartet wird. Bei Microchip selbst folgt am 23. November der Dividendenstichtag, die nächsten Quartalszahlen werden Anfang Februar erwartet.
FAQ zur Microchip Aktie
Warum steigt die Microchip Aktie heute? Ohne konkrete Unternehmensnachricht; die Aktie profitiert von der Erholung der Halbleiterwerte nach dem Ausverkauf vom Montag.
Wie hoch steht die Microchip Aktie? Gegen 11:58 Uhr ET (17:58 Uhr MEZ) bei 59,67 US-Dollar, plus 1,75 Prozent.
Welchen Ticker und welche ISIN hat Microchip? Ticker MCHP an der Nasdaq, ISIN US5950171042.
Wann zahlt Microchip die nächste Dividende? 0,455 US-Dollar je Aktie am 8. Dezember; Stichtag ist der 23. November.
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