Nach den Quartalszahlen war die Aktie am 6. November laut Trefis um zehn Prozent auf 58,35 US-Dollar gefallen. Dabei wirkten die Zahlen zunächst stark: Der Nettoumsatz stieg im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 30. September) um 42,2 Prozent auf 1,622 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,97 US-Dollar. Enttäuscht hat jedoch der Ausblick für das Dezember-Quartal, dessen Mitte unter den Erwartungen lag. Zudem enthielt der September-Umsatz rund 53 Millionen US-Dollar Einmaleffekte, und das Management verwies auf Lieferengpässe, weil KI-Kunden Kapazitäten bei Zulieferern binden.