Die Michelin-Aktie hat den Donnerstag im Plus beendet. Um 17:35 Uhr notierte der Reifenhersteller 1,51 Prozent höher bei 31,59 Euro, ein Plus von 0,47 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 31,12 Euro. Als CAC40 Gewinner liegt Michelin auf Platz 20 der Liste.
Michelin-Aktie als CAC40 Gewinner: Reifenhersteller im Sog der Autowerte
Die Michelin-Aktie schließt als CAC40 Gewinner mit +1,51 % bei 31,59 Euro. Die EU-Quote für chinesische Hybridautos und die Marktrally stützen die Autozulieferer.
CAC40 Gewinner
Warum die Michelin-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Michelin-Aktie profitierte vom Aufschwung der Autowerte: Stellantis legte um 8,91 Prozent zu, Renault um 5,74 Prozent. Hintergrund ist die EU-Quote für chinesische Hybridautos, die ab dem 1. Dezember gelten soll. Der CAC 40 schloss 1,61 Prozent höher bei 8.108,74 Punkten, nachdem die US-Zollpläne als weniger schädlich eingestuft wurden.
Einordnung
Michelin beliefert Autohersteller und den Ersatzteilmarkt weltweit. Die Aktie hängt deshalb an der Stimmung in der Autoindustrie und an der globalen Konjunktur.
Steckbrief
- Unternehmen
- Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA
- ISIN
- FR001400AJ45
- Handelssymbol
- ML (Euronext Paris)
- US-Symbol
- MGDDY (OTC)
- Kurs
- 31,59 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Michelin-Aktie
Warum ist die Michelin-Aktie CAC40 Gewinner? Die Autobranche und der Gesamtmarkt erholten sich, die Aktie stieg um 1,51 Prozent.
Was macht Michelin? Der Konzern stellt Reifen für Pkw, Lkw und Spezialfahrzeuge her.
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