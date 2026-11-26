Michael Burrys letztes offizielles Depot: vier Aktien, 68 Millionen Dollar – und was der „Big Short“-Investor heute wirklich hält

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 20:42 3 Min.

Michael Burry hat seinen Hedgefonds geschlossen und meldet seine Aktien nicht mehr an die Börsenaufsicht. Sein letztes amtliches Depot stammt vom Herbst 2025 und enthält nur vier Positionen. Was aus Molina Healthcare und Lululemon wurde, welche Aktien er nach eigenen Angaben heute besitzt und gegen welche zwei Werte er weiter wettet – mit ISIN und US-Handelssymbol.

Kein Depot wird so aufmerksam gelesen wie das von Michael Burry, und keines ist so schwer zu fassen. Der Investor, der mit seiner Wette gegen den US-Immobilienmarkt berühmt wurde, hat seinen Hedgefonds Scion Asset Management im November 2025 geschlossen. Seitdem gibt es keine Pflichtmeldungen mehr. Die letzte zeigt den Stand vom 30. September 2025: vier Aktien im Wert von 68 Millionen Dollar. Wert des letzten gemeldeten Depots 68,1 Mio. $ Aktienpositionen in der letzten Meldung 4 Anteil von Molina Healthcare 35,1 % Barbestand heute, nach Burrys eigenen Angaben rund 25 % Quelle : AktienCheck-Depot nach der letzten 13F-Meldung von Scion zum 30. September 2025; Angaben von Michael Burry laut The Motley Fool und Lapaas Voice, November 2026 Der Stand heute „Fast vollständig long“: was Burry jetzt sagt Was Burry heute hält, erfahren Anleger nur von ihm selbst, über seinen Newsletter. Dort überraschte er am Mittwoch mit einer Kehrtwende. Er habe seine Wette gegen den Nasdaq 100 aufgelöst, und sein Depot enthalte mehr Kaufpositionen als seit Langem. Rund ein Viertel liege in bar. Einen Boden am Aktienmarkt rief er damit nicht aus. Das Depot Vom letzten 13F bis heute: die Positionen Zwei der vier Aktien aus der letzten Meldung tauchen auch in Burrys aktuellen Angaben wieder auf. Die amtliche Aufstellung zeigt das Michael Burry Depot auf AktienCheck. 01 Molina Healthcare – ISIN US60855R1005 · US-Handelssymbol MOH 35,1 Prozent des letzten gemeldeten Depots, damals neu gekauft. Der Krankenversicherer zählt laut Medienberichten weiter zu Burrys Positionen. 02 Lululemon – ISIN US5500211090 · US-Handelssymbol LULU 26,1 Prozent in der letzten Meldung. Burry verkaufte die Aktie Anfang Oktober 2026 aus steuerlichen Gründen und kaufte sie am 11. November bei rund 106 Dollar zurück. 03 SLM – ISIN US78442P1066 · US-Handelssymbol SLM 19,5 Prozent in der letzten Meldung. Der Studienkreditgeber kam damals neu ins Depot. Ob Burry die Aktie noch hält, ist nicht bekannt. 04 MercadoLibre – ISIN US58733R1023 · US-Handelssymbol MELI Nach Burrys eigenen Angaben heute eine seiner größeren Positionen. Der Onlinehändler ist Marktführer in Lateinamerika. 05 JD.com – ISIN US47215P1066 · US-Handelssymbol JD Ebenfalls eine größere Position laut Burry. Dazu kommen unter anderem Adobe und PayPal, die er im Ausverkauf aufgestockt hat. Das Muster dahinter: Burry kauft Unternehmen, deren Kurse stark gefallen sind, und meidet die Stars des KI-Booms. Dem Softwarekonzern Adobe traut er zu, sich an die künstliche Intelligenz anzupassen. Was Anleger beachten sollten Die amtliche Meldung ist mehr als ein Jahr alt und zeigt nur einen Bruchteil von Burrys früherem Fonds

Alle aktuellen Positionen beruhen auf seinen eigenen Angaben und sind nicht überprüfbar

Burry hält weiter Verkaufsoptionen auf Palantir und den Versicherer MetLife

Er beschreibt seine Aufstellung selbst als vorübergehend Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Molina Healthcare: ISIN US60855R1005, US-Handelssymbol MOH

Lululemon: ISIN US5500211090, WKN A0MXBY, Handelssymbol 33L, US-Handelssymbol LULU

SLM: ISIN US78442P1066, US-Handelssymbol SLM

MercadoLibre: ISIN US58733R1023, WKN A0MYNP, Handelssymbol MLB1, US-Handelssymbol MELI

JD.com: ISIN US47215P1066, WKN A112ST, Handelssymbol 013A, US-Handelssymbol JD

Adobe: ISIN US00724F1012, WKN 871981, Handelssymbol ADB, US-Handelssymbol ADBE

PayPal: ISIN US70450Y1038, WKN A14R7U, Handelssymbol 2PP, US-Handelssymbol PYPL

Palantir: ISIN US69608A1080, WKN A2QA4J, Handelssymbol PTX, US-Handelssymbol PLTR Fazit: Ein Depot zum Nachlesen, nicht zum Nachkaufen Das letzte amtliche Depot von Michael Burry ist ein Dokument der Zeitgeschichte. Es zeigt, womit der Warner vor der KI-Blase seinen Fonds beendete: mit einem Krankenversicherer, einer Sportmarke und einem Kreditgeber. Was er heute tut, sagt er selbst, und er ändert es schnell. Die letzte Meldung steht im Depot von Michael Burry auf AktienCheck.

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