MH-Materials-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 3,55 Prozent – Umbenannter Stahlwert unter Beobachtung

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:11 2 Min.

Die MH-Materials-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Der frühere Drahtseilhersteller Manho Rope & Wire fällt um 3,55 Prozent auf 4.890 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht.

Die MH-Materials-Aktie (ISIN: KR7001080001, KRX-Kürzel: 001080) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier schloss in Seoul bei 4.890 Won, ein Minus von 3,55 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss von 5.070 Won. Das Unternehmen firmierte bis Mitte Oktober als Manho Rope & Wire. 001080 001080 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 001080 — — — Tagesminus der MH-Materials-Aktie -3,55 % Schlusskurs in Seoul 4.890 KRW KOSPI Composite Index am Freitag +4,34 % Quelle : Korea Exchange laut TradingView, Schluss 27.11.2026; Vortag laut kokstock Die Gründe für den Kursverlust Warum der KOSPI Composite Index Verlierer MH Materials gegen den Markt fällt Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. Die Aktie ist ein kleiner, wenig gehandelter Stahlwert: Am Freitag wechselten nur rund 52.000 Stück den Besitzer. Bei so geringen Umsätzen bewegen einzelne Verkaufsaufträge den Kurs deutlich. Die Börse hatte den Titel am 6. November als Beobachtungswert eingestuft, weil sich der Handel auf wenige Konten konzentrierte. Am 16. Oktober wurde der Firmenname von Manho Rope & Wire in MH Materials geändert. Das Unternehmen schreibt Verluste, der Gewinn je Aktie war in den letzten zwölf Monaten negativ. Was den KOSPI Composite Index Verlierer weiter belasten kann Geringe Umsätze: Der Kurs reagiert stark auf einzelne Aufträge.

Beobachtungsstatus: Die Börse stufte den Handel im November als auffällig ein.

Verluste: Das Ergebnis ist negativ. Häufige Fragen zur MH-Materials-Aktie Warum ist die MH-Materials-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?

Die MH-Materials-Aktie fiel um 3,55 Prozent auf 4.890 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, der Titel wird nur wenig gehandelt. Fazit: Kleiner Wert, kleiner Umsatz Die MH-Materials-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Verlierern des Tages. Ein fundamentaler Auslöser ist nicht erkennbar. Der dünne Handel macht den Kurs anfällig.

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