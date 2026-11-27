Bei der Vorlage der Neunmonatszahlen am 12. November senkte Metaplanet die Prognose für das Geschäftsjahr 2026: Der Umsatz soll bei 6,5 Milliarden Yen liegen statt 16 Milliarden, der operative Gewinn bei 3 Milliarden statt 11,4 Milliarden Yen. Nach neun Monaten stand ein Nettoverlust von 27,16 Milliarden Yen zu Buche, ein Jahr zuvor war es ein Gewinn von 13,53 Milliarden. Das Unternehmen führt den Umschwung auf die Bewertung der Bitcoin-Bestände zurück. Zum 12. November war der Bestand rund 501,5 Milliarden Yen wert, 77,1 Milliarden weniger als zum 30. September.

Gleichzeitig kauft Metaplanet eigene Aktien zurück: Seit der Genehmigung im Oktober waren es bis zum 12. November rund 108,7 Millionen Stück für etwa 28,3 Milliarden Yen. Erlaubt sind bis zu 200 Millionen Aktien beziehungsweise 60 Milliarden Yen bis Oktober 2027, davon sind rund 54 Prozent der Stückzahl und 47 Prozent des Budgets ausgeschöpft. Finanziert wird das auch über eine Wandelanleihe über 52 Milliarden Yen mit Fälligkeit 2031 und einem Wandlungspreis von 339 Yen. Ein Teil davon dient laut crypto.news der Rückzahlung bitcoinbesicherter Kredite.