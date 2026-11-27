Die Metaplanet Aktie (Tokio: 3350, in Deutschland als DN3 gehandelt, ISIN JP3912800004) steht vor einem Stichtag, der Bitcoin-Treasury-Firmen weltweit trifft: MSCI hat am 11. November angekündigt, Metaplanet nach dem Handelsschluss am 30. November aus dem MSCI Japan Small Cap Index zu streichen. Damit müssen Indexfonds Anteile verkaufen. Auf Tagesschluss notierte die Aktie nach dem letzten verfügbaren Bericht am 13. November bei 219 Yen, ein Minus von 4,4 Prozent (crypto.news, 13.11.2026, Google Finance); einen aktuellen Kurs vom 27. November liefern die geprüften Quellen nicht. Der Bitcoin Kurs liegt am Freitagmorgen bei rund 61.500 US-Dollar, gut 50 Prozent unter dem Rekord.
Metaplanet Aktie: MSCI-Rauswurf am 30. November, 44.000 Bitcoin und Prognosekürzung – wie viel Puffer hat Japans Bitcoin-Treasury?
Die Metaplanet Aktie fliegt am 30. November aus dem MSCI Japan Small Cap Index, zugleich hat das Unternehmen seine Umsatz- und Gewinnprognose gekappt. Was der Bitcoin Kurs bei rund 61.500 Dollar für den Bestand von 44.000 Bitcoin bedeutet und welche Rolle die Aktienrückkäufe spielen.
Der Index-Stichtag
Warum wirft MSCI Metaplanet raus?
MSCI prüft seit August 2026 mit einem Raster von fünf Finanzkennzahlen, ob Firmen im Kern Beteiligungsgesellschaften ohne operatives Geschäft sind. Wer vier der fünf Kriterien verfehlt, fliegt aus den Indizes.
Metaplanet ist laut crypto.news die einzige Streichung im japanischen Small-Cap-Index, bei 14 Neuaufnahmen. Auch Strategy, Betreiber der größten Bitcoin-Kasse, verlässt zum selben Stichtag den MSCI-USA-Index. Strategy bezeichnete das Raster als vorgeschoben; Strategy macht laut Motley Fool rund 87 Prozent des betroffenen Börsenwerts der sechs Streichungen aus (21.11.2026). Wie viel Geld die Indexfonds bei Metaplanet abziehen, beziffert keiner der gelesenen Berichte; Strategy selbst schätzt bei sich auf rund 13 Millionen Aktien in MSCI-Fonds, das sind 3,1 Prozent der Aktien (NewsBTC, 12.11.2026).
|Kennzahl
|Metaplanet
|Strategy
|Bitcoin-Bestand
|44.000 BTC (30.9.)
|850.849 BTC (20.11.)
|MSCI-Streichung
|MSCI Japan Small Cap
|MSCI USA
|Stichtag
|30. November
|30. November
|Aktienkurs
|219 Yen (13.11.)
|79,96 USD (25.11.)
Strategy: Bestand und mNAV nach Motley Fool (21.11.2026, mit Daten bis 25.11.). Metaplanet: Bestand zum 30.9. nach crypto.news; kein aktuellerer Wert in den Quellen.
Quelle: Motley Fool, crypto.news
Zahlen
Wie solide ist die Bilanz?
Bei der Vorlage der Neunmonatszahlen am 12. November senkte Metaplanet die Prognose für das Geschäftsjahr 2026: Der Umsatz soll bei 6,5 Milliarden Yen liegen statt 16 Milliarden, der operative Gewinn bei 3 Milliarden statt 11,4 Milliarden Yen. Nach neun Monaten stand ein Nettoverlust von 27,16 Milliarden Yen zu Buche, ein Jahr zuvor war es ein Gewinn von 13,53 Milliarden. Das Unternehmen führt den Umschwung auf die Bewertung der Bitcoin-Bestände zurück. Zum 12. November war der Bestand rund 501,5 Milliarden Yen wert, 77,1 Milliarden weniger als zum 30. September.
Gleichzeitig kauft Metaplanet eigene Aktien zurück: Seit der Genehmigung im Oktober waren es bis zum 12. November rund 108,7 Millionen Stück für etwa 28,3 Milliarden Yen. Erlaubt sind bis zu 200 Millionen Aktien beziehungsweise 60 Milliarden Yen bis Oktober 2027, davon sind rund 54 Prozent der Stückzahl und 47 Prozent des Budgets ausgeschöpft. Finanziert wird das auch über eine Wandelanleihe über 52 Milliarden Yen mit Fälligkeit 2031 und einem Wandlungspreis von 339 Yen. Ein Teil davon dient laut crypto.news der Rückzahlung bitcoinbesicherter Kredite.
Das große Bild
Was bedeutet der Index-Abgang für Bitcoin und Aktie?
Die Indexstreichung ist ein technischer Verkaufsdruck, kein Urteil über das Geschäft. Er trifft Metaplanet in einer Phase, in der der November für den Bitcoin Kurs mit rund minus 21 Prozent der schwächste Monat seit mehr als vier Jahren ist und US-Bitcoin-ETFs 5,39 Milliarden Dollar abgezogen haben (wallstreet-online, 27.11.2026, nach SoSoValue). Bitcoin-Treasury-Firmen leben von einem Aufschlag auf ihren Bitcoin-Bestand. Bei der Strategy Aktie liegt dieser Faktor nach Motley Fool bei 0,98, also unter dem Wert der Bitcoin. Ob Metaplanet über oder unter seinem Bitcoin-Wert gehandelt wird, lässt sich aus den geprüften Quellen nicht ableiten.
Wichtig ist deshalb der Blick auf die Rückkäufe: Sie stützen den Kurs, aber verringern Barmittel. Der Bitcoin-Bestand fiel im Wert um 77,1 Milliarden Yen binnen sechs Wochen. Ein Vergleich mit Strategy bleibt unvollständig, weil Metaplanets Gesamtverschuldung in den Berichten fehlt.
Häufige Fragen
Was Leser zur Metaplanet Aktie wissen wollen
Warum fliegt die Metaplanet Aktie aus dem MSCI-Index? MSCI wendet seit August 2026 ein Raster für Firmen ohne operatives Geschäft an; Metaplanet fällt zum 30. November aus dem MSCI Japan Small Cap Index.
Wie viele Bitcoin hält Metaplanet? 44.000 Bitcoin zum 30. September 2026; einen neueren Stand nennen die gelesenen Berichte nicht.
Was macht Metaplanet mit den Rückkäufen? Bis zum 12. November kaufte das Unternehmen rund 108,7 Millionen eigene Aktien für etwa 28,3 Milliarden Yen zurück.
Wie hängt Metaplanet mit Strategy zusammen? Beide halten große Bitcoin-Bestände und verlassen am selben Stichtag einen MSCI-Index; die Strategy Aktie fällt aus dem MSCI USA.
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