Der Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie ist beigelegt: Nach mehr als 24 Stunden Verhandlungen in Mannheim haben sich IG Metall und Arbeitgeber am Donnerstag auf einen Pilotabschluss geeinigt (ZDFheute, 16:31 Uhr). Für Anleger der Mercedes-Benz Aktie (Ticker MBG, ISIN DE0007100000), von BMW, Volkswagen und weiteren Autoaktien ist das ein wichtiges Datum, weil Lohnkosten und Arbeitszeit zu den Kernfragen der Branche zählen. Der DAX stand am 26.11.2026 um 17:50 Uhr bei 25.215,52 Punkten, ein Plus von 2,08 Prozent (finanzen.at).
Metall-Tarifabschluss: 4,3 Prozent und Ausnahmen von der 35-Stunden-Woche – was kostet der Pilotabschluss die Mercedes-Benz Aktie und die Autoaktien?
Nach mehr als 24 Stunden Verhandlungen haben IG Metall und Arbeitgeber in Mannheim einen Pilotabschluss erzielt: 4,3 Prozent mehr Geld in zwei Stufen, 25 Monate Laufzeit und optionale Abweichungen von der 35-Stunden-Woche. Was der Tarifabschluss für die Mercedes-Benz Aktie, BMW, Volkswagen und den DAX bedeutet.
Der Abschluss
Was steht im Tarifabschluss der Metall- und Elektroindustrie?
Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa (26.11.2026, 18:47 Uhr) steigen die Entgelte um 4,3 Prozent in zwei Stufen, die Laufzeit beträgt 25 Monate. Im März 2027 gibt es eine Einmalzahlung von 150 bis 450 Euro, je nach Wirtschaftskraft des Unternehmens. Der Pilotabschluss gilt zunächst für rund 1,7 Millionen Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. IG Metall und Gesamtmetall empfehlen ihren regionalen Gliederungen, ihn zu übernehmen; dann würde er für 3,7 Millionen Beschäftigte gelten. Die Gewerkschaft hatte zuvor nach eigenen Angaben mehr als 950.000 Beschäftigte zu Warnstreiks mobilisiert, darunter erstmals seit acht Jahren 24-Stunden-Streiks.
|Punkt
|Inhalt
|Lohnerhöhung
|4,3 Prozent in zwei Stufen
|Laufzeit
|25 Monate
|Einmalzahlung
|März 2027, 150 bis 450 Euro je nach Wirtschaftskraft
|Arbeitszeit
|optionale, zeitlich begrenzte Abweichungen von der 35-Stunden-Woche
|Obergrenze
|bis zu 8 Prozent der tariflichen Entgelte
|Geltungsbereich
|1,7 Mio. Beschäftigte (NRW, Baden-Württemberg); 3,7 Mio. bei Übernahme
Quelle: dpa, 26.11.2026, 18:47 Uhr; Rhein-Zeitung/dpa, 26.11.2026, 18:34 Uhr
Was ändert sich bei der 35-Stunden-Woche?
Neu ist ein „Tarifvertrag Investition und Beschäftigung“. Unternehmen und Gewerkschaft können damit zeitlich begrenzt unbezahlte Mehrarbeit und Lohnverzicht vereinbaren, um Investitionen am Standort mit Beiträgen der Beschäftigten zu stützen. Die Obergrenze liegt bei 8 Prozent der tariflichen Entgelte. Die Gewerkschaftsmitglieder im Betrieb haben laut dpa das letzte Wort, und die Gewerkschaft behält ein Initiativrecht, falls das Instrument für Mitnahmeeffekte missbraucht wird. IG-Metall-Chefin Christiane Benner sagte laut dpa:
Wir glauben an den Industriestandort.
Auch die Arbeitgeberseite sieht im Abschluss ein Signal für den Standort. Beide Seiten appellierten laut dpa an die Bundesregierung, die Rahmenbedingungen für die Industrie zu verbessern. Eine Kostenschätzung des Abschlusses nennt keine der gesichteten Quellen.
Was bedeutet der Abschluss für die Mercedes-Benz Aktie?
Mercedes-Benz hatte laut dpa geringere Arbeitskosten und eine Abkehr von der 35-Stunden-Woche verlangt. Über den Arbeitgeberverband Südwest kann der Konzern das neue Instrument nutzen. Wie stark er es einsetzen will, geht aus den Quellen nicht hervor.
Die Mercedes-Benz Aktie notierte laut Kursliste von finanzen.at bei 38,67 Euro (+1,08 Prozent), die Liste nennt keine Uhrzeit. Deutlich stärker legten andere Autoaktien zu: BMW stieg laut finanzen.at (26.11.2026, 17:58 Uhr) um 4,49 Prozent auf 57,72 Euro, die Volkswagen-Vorzüge um 4,60 Prozent auf 68,24 Euro. Ein Zusammenhang dieser Kursbewegungen mit dem Tarifabschluss ist aus den Quellen nicht belegt; die Redaktion ordnet sie eher der breiten Erholung am Donnerstag zu (Einschätzung der Redaktion).
Wie geht es bei Volkswagen und den anderen Autoaktien weiter?
Der Pilotabschluss gilt nicht für alle Konflikte der Branche. Bei Volkswagen hat die Konzernführung laut dpa zehn Tarifverträge für rund 120.000 Beschäftigte gekündigt und verlangt Nullrunden; Warnstreiks im neuen Jahr gelten dort als fast unvermeidlich. Für Autoaktien wie BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen bleibt damit die Arbeitskostenfrage offen. ZDFheute verweist darauf, dass seit 2019 bereits 350.000 Arbeitsplätze in der Industrie weggefallen sind, die Branche steht unter Druck durch Wettbewerb aus China und US-Importzölle.
Was Anleger jetzt beobachten
Ob alle Tarifgebiete den Pilotabschluss übernehmen.
Wie Mercedes-Benz und andere Konzerne das neue Instrument zu Investition und Beschäftigung nutzen.
Den Tarifkonflikt bei Volkswagen und mögliche Warnstreiks im neuen Jahr.
Die Reaktion der Bundesregierung auf den gemeinsamen Appell von Gewerkschaft und Arbeitgebern.
Häufige Fragen zum Metall-Tarifabschluss
Wie hoch ist der Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie? 4,3 Prozent in zwei Stufen bei 25 Monaten Laufzeit, dazu eine Einmalzahlung von 150 bis 450 Euro im März 2027 (dpa).
Für wie viele Beschäftigte gilt der Abschluss? Der Pilot gilt für rund 1,7 Millionen Beschäftigte in NRW und Baden-Württemberg; bei Übernahme in allen Tarifgebieten wären es 3,7 Millionen.
Was ist neu bei der 35-Stunden-Woche? Zeitlich begrenzte Abweichungen sind optional möglich, begrenzt auf bis zu 8 Prozent der tariflichen Entgelte; Gewerkschaftsmitglieder im Betrieb haben das letzte Wort.
Was bedeutet der Abschluss für die Mercedes-Benz Aktie? Mercedes-Benz kann das neue Instrument nutzen. Eine belegte Kursreaktion auf den Abschluss gibt es nicht.
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