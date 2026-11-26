Wie hoch ist der Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie? 4,3 Prozent in zwei Stufen bei 25 Monaten Laufzeit, dazu eine Einmalzahlung von 150 bis 450 Euro im März 2027 (dpa).

Für wie viele Beschäftigte gilt der Abschluss? Der Pilot gilt für rund 1,7 Millionen Beschäftigte in NRW und Baden-Württemberg; bei Übernahme in allen Tarifgebieten wären es 3,7 Millionen.

Was ist neu bei der 35-Stunden-Woche? Zeitlich begrenzte Abweichungen sind optional möglich, begrenzt auf bis zu 8 Prozent der tariflichen Entgelte; Gewerkschaftsmitglieder im Betrieb haben das letzte Wort.

Was bedeutet der Abschluss für die Mercedes-Benz Aktie? Mercedes-Benz kann das neue Instrument nutzen. Eine belegte Kursreaktion auf den Abschluss gibt es nicht.