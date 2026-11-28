Die Meta-Platforms-Aktie (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Handelssymbol: META) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 12,15 Prozent, am Freitag um 3,13 Prozent. Auf Monatssicht liegt das Plus bei 1,41 Prozent, auf Fünfjahressicht bei 88,81 Prozent.
Meta-Platforms-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Facebook-Konzern legt zu – warum die Aktie um 12,2 Prozent steigt
Die Meta-Platforms-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 12,15 Prozent erholt sich der Facebook-Konzern in der Rekordwoche der Technologiewerte. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.
METAMETA
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Die Gründe für den Kursgewinn
Tech-Rebound ohne Einzelnachricht
Meta steigt in einer Woche, in der der Technologiesektor um 7,6 Prozent zulegte.
Die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef am 23. November löste eine breite Erholung bei KI-nahen Werten aus. Meta, einer der größten Käufer von KI-Rechenzentren, profitierte. Eine eigene Meldung haben wir nicht gefunden.
Tech-Rebound
Technologiesektor stärkster nach Material.
KI-Stimmung
Erholung bei KI-nahen Werten.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Stimmung trägt den Kurs
Entscheidend für Meta bleiben Werbeerlöse und die Höhe der KI-Investitionen.
Häufige Fragen zur Meta-Aktie
Warum ist die Meta-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?
Sie stieg um 12,15 Prozent im Zuge der Technologie-Erholung; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Handelssymbol META.
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