Meta-Platforms-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Facebook-Konzern legt zu – warum die Aktie um 12,2 Prozent steigt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:56 1 Min.

Die Meta-Platforms-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 12,15 Prozent erholt sich der Facebook-Konzern in der Rekordwoche der Technologiewerte. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.

Die Meta-Platforms-Aktie (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Handelssymbol: META) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 12,15 Prozent, am Freitag um 3,13 Prozent. Auf Monatssicht liegt das Plus bei 1,41 Prozent, auf Fünfjahressicht bei 88,81 Prozent. META META — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr META — — — Meta-Wochenplus +12,15 % Meta am Freitag +3,13 % Meta auf Monatssicht +1,41 % Technologiesektor in der Woche +7,6 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursgewinn Tech-Rebound ohne Einzelnachricht Meta steigt in einer Woche, in der der Technologiesektor um 7,6 Prozent zulegte. Die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef am 23. November löste eine breite Erholung bei KI-nahen Werten aus. Meta, einer der größten Käufer von KI-Rechenzentren, profitierte. Eine eigene Meldung haben wir nicht gefunden. 01 Tech-Rebound Technologiesektor stärkster nach Material. 02 KI-Stimmung Erholung bei KI-nahen Werten. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Stimmung trägt den Kurs Entscheidend für Meta bleiben Werbeerlöse und die Höhe der KI-Investitionen. Was für die Meta-Aktie spricht Marktumfeld: Technologiewerte gefragt.

Fünfjahresbilanz: Plus von knapp 89 Prozent. Was die Meta-Aktie belasten kann KI-Ausgaben: Hohe Investitionen belasten Anleger.

Fehlender Auslöser: Das Plus ist stimmungsgetrieben. Steckbrief der Meta-Aktie Unternehmen: Meta Platforms, Inc.

ISIN: US30303M1027 · WKN: A1JWVX

Handelssymbol: META (Nasdaq)

Branche: Internet, soziale Medien Häufige Fragen zur Meta-Aktie Warum ist die Meta-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Sie stieg um 12,15 Prozent im Zuge der Technologie-Erholung; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Handelssymbol META. Fazit: Der S&P 500 Gewinner der Woche Meta Die Meta-Aktie steigt im Technologie-Rebound. Weitere Impulse bräuchten Unternehmensmeldungen.

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