Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) nach Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen zu? 995,00 oder 650,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Meta Platforms-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.

Meta Platforms Inc. hat am 21. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2026 präsentiert.

📈 Was die Meinungen der Aktienanalysten zur Meta-Aktie betrifft, kommt die höchste Kursprognose von Wells Fargo. Analyst Ken Gawrelski setzt das Kursziel auf 995 USD und stuft die Aktie mit "buy" ein. Ebenfalls ausgesprochen optimistisch zeigen sich Pivotal Research mit 960 USD sowie Canaccord Genuity und Mizuho Securities mit jeweils 950 USD. Dahinter folgen J.P. Morgan mit 940 USD, Citi und KeyBanc mit jeweils 905 USD sowie Rosenblatt Securities mit 900 USD.

📉 Das niedrigste Kursziel stammt hingegen von Scotiabank. Analyst Nat Schindler sieht den fairen Wert der Meta-Aktie bei lediglich 650 USD und bewertet den Technologiekonzern mit "hold". Ebenfalls zurückhaltend zeigt sich Wedbush: Analyst Ygal Arounian setzt das Kursziel auf 730 USD und vergibt ebenfalls ein "hold"-Rating.

Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Meta Platforms-Aktie?

Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Meta Platforms-Aktie nach Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen auf einen Blick: