Meta Platforms Aktie: Mehr als nur Werbung

Finanzierung, Verschuldung und Kapitalstruktur: Nach dem Quartalsende habe Meta seine Finanzierung angesichts des hohen Kapitalbedarfs deutlich verbreitert. Zum 30. September 2026 habe der Nominalwert der ausstehenden Anleihen bei USD 84 Mrd. gelegen. Im November habe der Konzern über eine fünfteilige USD-Anleiheemission weitere USD 15 Mrd. aufgenommen, womit sich die nominale Anleiheverschuldung rechnerisch auf rund USD 99 Mrd. erhöht habe. Zudem habe Meta erstmals den Euro-Anleihemarkt erschlossen und über mehrere Tranchen EUR 9,0 Mrd. aufgenommen. Damit habe der Konzern seine Finanzierung nach Währungen, Laufzeiten und Anlegergruppen verbreitert. Zusätzlich habe Meta 250 Mio. Depositary Shares zu jeweils USD 50 bepreist, die ein Zwanzigstel einer verpflichtend wandelbaren Series-A-Vorzugsaktie repräsentieren würden. Daraus erwarte das Unternehmen Nettoerlöse von ungefähr USD 12,5 Mrd. Die Vorzugsaktien würden eine Dividende von 6,5% tragen und sollten spätestens im August 2029 in Stammaktien umgewandelt werden. Parallel habe Meta über Forward-Sale-Vereinbarungen ein Stammaktienangebot mit einem Volumen von USD 25,0 Mrd. strukturiert. Die zunächst platzierten 40,0 Mio. Class-A-Aktien seien von den Forward-Käufern geliehen worden, weshalb Meta die erwarteten Nettoerlöse von rund USD 24,9 Mrd. erst bei der späteren Abwicklung bis spätestens November 2027 erhalte. Nach Einführung der grundsätzlich stimmrechtslosen Class-C-Aktie plane der Konzern zudem ein At-the-Market-Programm von ungefähr USD 60,0 Mrd. Unter Einbeziehung der Vorzugsaktien, des Forward-Angebots und des geplanten Class-C-Programms belaufe sich die angestrebte aktienbasierte Finanzierungskapazität damit auf rund USD 97,5 Mrd. Diese Summe stelle jedoch keinen bereits erfolgten Mittelzufluss dar, da das Forward-Angebot erst abgewickelt werde und das Class-C-Programm noch umgesetzt werden müsse.