Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse, die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker: META) weiterhin zu kaufen.
Meta Platforms Aktie: Mehr als nur Werbung
Andreas Schiller bestätigt seine Kaufempfehlung für Meta mit einem Kursziel von 760 USD und setzt auf Werbewachstum und KI.
Meta habe im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von USD 64,60 Mrd. erzielt, 26,1% mehr als im Vorjahresquartal. Damit habe das Unternehmen die durchschnittlichen Erwartungen von USD 63,33 Mrd. übertroffen. Die Kosten und Aufwendungen hätten sich vor allem aufgrund höherer Rechts- und Infrastrukturaufwendungen um 68,1% auf USD 51,61 Mrd. erhöht. Darin enthalten sei eine Belastung von USD 9,89 Mrd. aus der Vereinbarung mit 52 US-Generalstaatsanwält:innen gewesen. Das ausgewiesene operative Ergebnis sei um 36,8% auf USD 12,99 Mrd. gesunken, während sich die operative Marge von 40,1% auf 20,1% verringert habe. Ohne die Rechtsbelastung hätte das operative Ergebnis USD 22,88 Mrd. und die operative Marge 35,4% erreicht. Damit habe das bereinigte operative Ergebnis die durchschnittlichen Erwartungen von USD 20,85 Mrd. um 9,7% übertroffen. Das verwässerte Ergebnis je Aktie sei von USD 1,05 auf USD 3,83 gestiegen und habe damit über den durchschnittlichen Erwartungen von USD 3,57 gelegen. Ohne diese Belastung hätte das verwässerte Ergebnis je Aktie USD 7,40 erreicht.
Operatives Kerngeschäft: Die Zahl der täglich aktiven Personen in der App-Familie habe im September 2026 bei durchschnittlich 3,64 Mrd. und damit 3,0% über dem Vorjahreswert gelegen. Deutlich stärker habe sich die Monetarisierung entwickelt. Der weltweite durchschnittliche Umsatz je Person sei von USD 14,46 auf USD 17,72 und damit um 23,0% gestiegen. Meta wachse somit weiterhin wesentlich stärker über höhere Erlöse je Nutzer:in als über eine Ausweitung der täglichen Nutzerbasis.
KI sei im Werbegeschäft ein zentraler operativer Hebel geblieben. Die Zahl der in der App-Familie ausgelieferten Werbeeinblendungen sei weltweit um 10% gestiegen, während sich der durchschnittliche Preis je Anzeige um 14% erhöht habe. Verbesserungen der KI-gestützten Anzeigenmodelle hätten die Conversions bei extern abgeschlossenen Kampagnen um 1,7% und bei App-Anzeigen um 9,6% gesteigert. Nahezu 10,0 Mio. Werbekund:innen hätten im dritten Quartal mindestens eines der generativen KI-Werkzeuge zur Erstellung von Werbeinhalten verwendet. Der KI-Fortschritt zeige sich damit in einer präziseren Anzeigensteuerung, höheren Conversion-Raten und einer breiteren Nutzung automatisierter Werkzeuge.
Der Umsatz von Family of Apps sei im GQ3 2026 um 25,8% auf USD 64,16 Mrd. gestiegen, während das ausgewiesene operative Ergebnis aufgrund der hohen Rechtsbelastung um 31,0% auf USD 17,12 Mrd. zurückgegangen sei. Die ausgewiesene operative Marge sei dadurch von 48,7% auf 26,7% gesunken. Ohne die vollständig dem Segment zugerechnete Rechtsbelastung von USD 9,89 Mrd. hätte das operative Ergebnis USD 27,01 Mrd. erreicht und damit um 8,8% über dem Vorjahreswert gelegen. Die bereinigte operative Marge hätte 42,1% betragen und wäre damit trotz des kräftigen Umsatzwachstums um 6,6 Prozentpunkte unter dem Vorjahresniveau geblieben.
Reality Labs sei auch im GQ3 2026 klar defizitär geblieben. Der Umsatz sei gegenüber dem Vorjahr um 5,7% auf USD 443 Mio. gesunken, da niedrigere Umsätze mit Quest-Headsets nur teilweise durch das Wachstum bei KI-Brillen ausgeglichen worden seien. Der operative Verlust habe sich zugleich um 6,8% auf USD 4,13 Mrd. verringert.
Meta habe seine KI-Strategie im GQ3 2026 über die Verbesserung von Werbung und Empfehlungen hinaus ausgeweitet. Mehr als 10 Mio. Menschen in den USA und Kanada hätten innerhalb von rund sechs Wochen einen persönlichen Muse-Agenten eingerichtet. Rund 25% dieser Personen hätten den Dienst an einem durchschnittlichen Tag genutzt. Bei der Monetarisierung setze Meta auf Abonnements, nutzungsabhängige Modellzugänge, Transaktionsgebühren und Unternehmensdienste. Mit Meta One verfüge der Konzern bereits über einen Abonnementkanal für zusätzliche KI-Nutzung. Die neue Meta Enterprise Platform solle dafür unter anderem Muse, Unternehmensagenten, Programmierangebote und weitere Entwicklerwerkzeuge bündeln. Konkrete Umsätze, Margen oder Zahlen zu zahlenden Nutzer:innen seien bislang nicht veröffentlicht worden. Entscheidend würden daher deutlich niedrigere Rechenkosten und die erfolgreiche Überführung der frühen Nachfrage in wiederkehrende Erlöse bleiben. KI-Brillen könnten dabei als zusätzliche Schnittstelle für persönliche Assistenten an Bedeutung gewinnen.
Meta befinde sich weiterhin in einer Phase sehr hoher Investitionen. Im GQ3 2026 seien die Investitionen einschließlich der Tilgungen aus Finanzierungsleasing um 80,2% auf USD 34,91 Mrd. nach USD 19,37 Mrd. im Vorjahresquartal gestiegen. Die Mittel seien vor allem in Server, Rechenzentren und Netzwerkinfrastruktur geflossen. Für das Gesamtjahr 2026 habe Meta die erwartete Investitionsspanne von USD 130,0 Mrd. bis USD 145,0 Mrd. auf USD 135,0 Mrd. bis USD 145,0 Mrd. eingeengt. Der operative Cashflow habe sich zwar um 9,3% auf USD 32,79 Mrd. erhöht, die Investitionen hätten den Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft überstiegen, weswegen der Free Cashflow von USD 10,63 Mrd. auf USD -2,12 Mrd. gedreht habe. Zusätzlich steige das politische und genehmigungsrechtliche Umsetzungsrisiko. Nach den US-Zwischenwahlen könnten neue Rechenzentrumsprojekte mit strengeren Prüfungen, höheren Anforderungen an Energieversorgung und längeren Genehmigungsverfahren konfrontiert sein.
Finanzierung, Verschuldung und Kapitalstruktur: Nach dem Quartalsende habe Meta seine Finanzierung angesichts des hohen Kapitalbedarfs deutlich verbreitert. Zum 30. September 2026 habe der Nominalwert der ausstehenden Anleihen bei USD 84 Mrd. gelegen. Im November habe der Konzern über eine fünfteilige USD-Anleiheemission weitere USD 15 Mrd. aufgenommen, womit sich die nominale Anleiheverschuldung rechnerisch auf rund USD 99 Mrd. erhöht habe. Zudem habe Meta erstmals den Euro-Anleihemarkt erschlossen und über mehrere Tranchen EUR 9,0 Mrd. aufgenommen. Damit habe der Konzern seine Finanzierung nach Währungen, Laufzeiten und Anlegergruppen verbreitert. Zusätzlich habe Meta 250 Mio. Depositary Shares zu jeweils USD 50 bepreist, die ein Zwanzigstel einer verpflichtend wandelbaren Series-A-Vorzugsaktie repräsentieren würden. Daraus erwarte das Unternehmen Nettoerlöse von ungefähr USD 12,5 Mrd. Die Vorzugsaktien würden eine Dividende von 6,5% tragen und sollten spätestens im August 2029 in Stammaktien umgewandelt werden. Parallel habe Meta über Forward-Sale-Vereinbarungen ein Stammaktienangebot mit einem Volumen von USD 25,0 Mrd. strukturiert. Die zunächst platzierten 40,0 Mio. Class-A-Aktien seien von den Forward-Käufern geliehen worden, weshalb Meta die erwarteten Nettoerlöse von rund USD 24,9 Mrd. erst bei der späteren Abwicklung bis spätestens November 2027 erhalte. Nach Einführung der grundsätzlich stimmrechtslosen Class-C-Aktie plane der Konzern zudem ein At-the-Market-Programm von ungefähr USD 60,0 Mrd. Unter Einbeziehung der Vorzugsaktien, des Forward-Angebots und des geplanten Class-C-Programms belaufe sich die angestrebte aktienbasierte Finanzierungskapazität damit auf rund USD 97,5 Mrd. Diese Summe stelle jedoch keinen bereits erfolgten Mittelzufluss dar, da das Forward-Angebot erst abgewickelt werde und das Class-C-Programm noch umgesetzt werden müsse.
Bewertung: Meta werde aktuell rund 21% unter dem eigenen 10-jährigen Bewertungsniveau gehandelt. Auch gegenüber dem breiten Markt und dem eigenen Sektor weise die Aktie einen deutlichen Bewertungsabschlag auf. Während im Bewertungsmodell eine Prämie von 19% gegenüber dem Markt und 27% gegenüber dem Sektor historisch angesetzt gewesen sei, liege Meta derzeit lediglich bei 3% beziehungsweise 15%.
Regulierung USA: Die Vereinbarung mit 52 US-Generalstaatsanwält:innen habe einen zuvor schwer kalkulierbaren Rechtskomplex im Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit Jugendlicher und sozialen Medien reduziert. Sie sehe grundsätzlich Zahlungen von rund USD 12,70 Mrd. über zehn Jahre vor. Weitere rund USD 5,30 Mrd. könnten bei Eintritt bestimmter Bedingungen hinzukommen, womit sich die möglichen Zahlungen auf insgesamt bis zu rund USD 18,59 Mrd. erhöhen würden. Meta habe dafür im GQ3 2026 eine Belastung von USD 9,89 Mrd. verbucht. Vollständig beendet seien die US-Rechtsrisiken damit aber nicht. Neben dem New Mexico-Verfahren - hier wolle Meta gegen das Urteil in Höhe von USD 25 Mrd. rechtlich vorgehen - würden weiterhin mehr als 3.000 gebündelte private Klagen bestehen, die zusätzliche Schadenersatz- und Vergleichszahlungen nach sich ziehen könnten. Auch die Berufung der Federal Trade Commission im Kartellverfahren und das separate Verfahren zur Verschärfung der Datenschutzauflagen würden offen bleiben.
Die wirtschaftlich wichtigsten internationalen Regulierungsrisiken würden sich weiterhin auf personalisierte Werbung, Datenschutz, Alterskontrollen und mögliche Eingriffe in das Plattformdesign konzentrieren. In der EU biete Meta inzwischen eine kostenlose Variante von Facebook und Instagram mit eingeschränkter personalisierter Werbung an. Damit habe der Konzern auf die Beanstandung des früheren Zustimmungsmodells durch die Europäische Kommission (EK) reagiert, die im April 2025 eine Strafe von EUR 200 Mio. verhängt habe. Weitere vorläufige Feststellungen der EK würden unzureichende Kontrollen sowie das potenziell suchtfördernde Design betreffen. Gleichzeitig würden einzelne Staaten ihre Altersvorgaben verschärfen. Daneben würden internationale Datenübertragungen ein Risiko bleiben. Die irische Datenschutzbehörde habe wegen früherer Übertragungen europäischer Facebook-Daten in die USA eine Strafe von EUR 1,2 Mrd. verhängt. Neu hinzu würden Wettbewerbsverfahren zur Nutzung fremder Inhalte kommen. In Frankreich müsse Meta die Verhandlungen über Vergütungen für Presseverlage fortsetzen. Im Vereinigten Königreich prüfe die Wettbewerbsbehörde, ob geplante Vertragsbedingungen Medien- und andere Inhalteanbieter zur Freigabe ihrer Inhalte verpflichten würden. Ein endgültiger Wettbewerbsverstoß sei in beiden Fällen noch nicht festgestellt worden.
Ausblick: Für das Q4 2026 erwarte Meta einen Umsatz von USD 73,0 Mrd. bis USD 76,0 Mrd. Für das Gesamtjahr habe der Konzern wegen der im Q3 verbuchten Rechtsbelastung von USD 9,89 Mrd. die erwarteten Gesamtaufwendungen auf USD 175,0 Mrd. bis USD 179,0 Mrd. erhöht. Ohne diese Belastung solle das operative Ergebnis 2026 weiterhin über dem Vorjahresniveau liegen. Für 2027 habe der Konzern weiterhin aggressive Investitionen und ein starkes Umsatzwachstum in Aussicht gestellt.
Das dynamische Werbegeschäft, höhere Erlöse je Nutzer:in und messbare Fortschritte bei KI-gestützten Anzeigenlösungen würden die hohe Monetarisierungskraft des Kerngeschäfts bestätigen. Mit Muse, Meta One und der Meta Enterprise Platform schaffe Meta zudem neue Erlösmöglichkeiten außerhalb der klassischen Werbung. Dem stünden die hohen Verluste von Reality Labs, der massive Ausbau der KI-Infrastruktur und steigende Finanzierungsrisiken gegenüber. Meta müsse daher zeigen, dass die zusätzlichen Kapazitäten in dauerhaftes Wachstum und attraktive Kapitalrenditen münden würden. Das regulatorische Umfeld bleibe anspruchsvoll, während der Bewertungsabschlag bereits einen Teil der Risiken widerspiegele. Angesichts der starken operativen Entwicklung, der wachsenden Bedeutung von KI im Kerngeschäft und der zusätzlichen langfristigen Wachstumsoptionen sehe Schiller weiterhin Potenzial.
Schiller bestätige seine bisherige KAUF-Empfehlung sowie sein aktuelles Kursziel in Höhe von USD 760. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz und sei sowohl im Vergleich zur eigenen Historie als auch in Bezug auf den Sektor sowie den Markt zu verstehen, wobei es sich bei den Zahlen um Konsens- und eigene Schätzungen handle. (Analyse vom 11.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:
7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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