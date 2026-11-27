Nach einem schwachen November, in dem der gesamte Technologiesektor unter dem Verdacht überzogener KI-Investitionen stand, kehrten am Freitag Käufer in die Large Caps zurück. Der Nasdaq 100 legte zeitweise rund 2,6 Prozent zu, die Meta Aktie profitierte. Zusätzlichen Rückenwind lieferten Berichte, wonach Meta mit Amazon über den Einsatz seines KI-Agenten „Muse“ spricht; eine Bestätigung gibt es nicht. Auch das Analysehaus Jefferies bekräftigte am 25. November sein Kauf-Votum.

Auf der Gegenseite steht ein Rechtsstreit um die Kapitalstruktur: Nach Medienberichten stoppte eine Klage in Delaware die geplante Ausgabe einer stimmrechtslosen Class-C-Aktie, die für Mitte Januar 2027 vorgesehen war. Damit liegt auch ein geplantes Finanzierungsprogramm für Rechenzentren und KI-Chips von bis zu 60 Milliarden Dollar vorerst auf Eis. Hinzu kommt, dass die Ratingagentur S&P Global Ratings den Ausblick für Meta am 30. Oktober von stabil auf negativ gesenkt hat; das Rating AA- blieb bestehen. Begründet wurde der Schritt mit den KI-Investitionen, dem Cashflow und der steigenden Verschuldung.