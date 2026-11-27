Die Meta Aktie (Ticker META, ISIN US30303M1027) gehört am verkürzten Black Friday zu den Gewinnern im Nasdaq 100: Gegen 17:30 Uhr MEZ kostete sie an der Nasdaq rund 630 US-Dollar, etwa 3,4 Prozent mehr als am Schlusskurs vom 25. November (609,89 Dollar). Getragen wird der Anstieg vom breiten Rebound bei KI- und Megacap-Werten, ein konkreter Einzelauslöser ist nicht belegt. Die Meta Aktienanalyse zeigt, wie stark das Geschäft läuft, was der Konzern dafür an Kapital verbrennt und was die Meta Aktienprognose der Analysten trägt.
Meta Aktienanalyse: Umsatz +26 %, aber negativer Free Cashflow – wie viel KI-Kapital verträgt die Aktie?
Die Meta Aktie springt am Black Friday um rund 3,4 Prozent auf etwa 630 US-Dollar und liegt noch 19 Prozent unter dem Hoch. Die Meta Aktienanalyse zeigt, warum Umsatz und Werbepreise wachsen, der Free Cashflow aber negativ ist, und was die Meta Aktienprognose der Analysten trägt.
Wachstum und Preismacht
Der Umsatz stieg im dritten Quartal laut Unternehmensmitteilung um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar, bei höheren Anzeigenpreisen und mehr Anzeigen.
Ergebnis durch Vergleich belastet
Eine Einmalbelastung von 9,9 Milliarden Dollar aus dem Vergleich mit 52 US-Generalstaatsanwälten halbierte die operative Marge auf 20 Prozent.
Cashflow negativ
Der Free Cashflow lag im Quartal bei minus 2,1 Milliarden Dollar, Aktienrückkäufe gab es nicht, die Schulden steigen.
Konsens klar positiv
Gut 55 von 62 Analysten raten laut Konsens zum Kaufen; das Durchschnittsziel liegt rund ein Drittel über dem Kurs.
Meta Aktie am Black Friday
Was ist bei der Meta Aktie passiert – und warum ziehen Anleger wieder nach?
Nach einem schwachen November, in dem der gesamte Technologiesektor unter dem Verdacht überzogener KI-Investitionen stand, kehrten am Freitag Käufer in die Large Caps zurück. Der Nasdaq 100 legte zeitweise rund 2,6 Prozent zu, die Meta Aktie profitierte. Zusätzlichen Rückenwind lieferten Berichte, wonach Meta mit Amazon über den Einsatz seines KI-Agenten „Muse“ spricht; eine Bestätigung gibt es nicht. Auch das Analysehaus Jefferies bekräftigte am 25. November sein Kauf-Votum.
Auf der Gegenseite steht ein Rechtsstreit um die Kapitalstruktur: Nach Medienberichten stoppte eine Klage in Delaware die geplante Ausgabe einer stimmrechtslosen Class-C-Aktie, die für Mitte Januar 2027 vorgesehen war. Damit liegt auch ein geplantes Finanzierungsprogramm für Rechenzentren und KI-Chips von bis zu 60 Milliarden Dollar vorerst auf Eis. Hinzu kommt, dass die Ratingagentur S&P Global Ratings den Ausblick für Meta am 30. Oktober von stabil auf negativ gesenkt hat; das Rating AA- blieb bestehen. Begründet wurde der Schritt mit den KI-Investitionen, dem Cashflow und der steigenden Verschuldung.
Wie funktioniert das Geschäftsmodell hinter der Meta Aktie?
Meta Platforms betreibt Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger und Threads. Ihre tägliche Nutzerbasis („Family Daily Active People“) lag im September bei 3,64 Milliarden, ein Plus von 3 Prozent. Verdient wird fast ausschließlich mit Werbung: Im dritten Quartal brachte sie rund 63,1 Milliarden Dollar. Wichtigster Hebel ist die KI-gestützte Anzeigenausspielung, die die Treffsicherheit erhöht. Die Anzeigenpreise stiegen um 14 Prozent, die Zahl der ausgelieferten Anzeigen um 10 Prozent.
Daneben investiert Meta in KI-Modelle, Smart Glasses und die virtuelle Welt der Reality Labs. Anders als Alphabet, Amazon oder Microsoft hat Meta kein Cloud-Geschäft, das die aufgebauten KI-Kapazitäten an Dritte vermietet. Die Meta Aktie hängt daher stärker davon ab, dass die Investitionen die eigenen Werbeumsätze weiter beschleunigen.
Wie sieht die Meta Aktienanalyse in Zahlen aus?
Operativ läuft das Werbegeschäft rund, doch Einmalkosten, Investitionen und fehlende Rückkäufe trüben die Kapitalbilanz.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|64,6 Mrd. USD
|51,2 Mrd. USD
|Operatives Ergebnis
|13,0 Mrd. USD
|rund 20,6 Mrd. USD
|Operative Marge
|20 %
|40 %
|Nettogewinn
|9,86 Mrd. USD
|rund 2,7 Mrd. USD
|Ergebnis je Aktie (verwässert)
|3,83 USD
|1,05 USD
|Free Cashflow
|−2,1 Mrd. USD
|+10,6 Mrd. USD
Die Einmalbelastung von 9,89 Milliarden Dollar stammt aus dem Vergleich mit 52 US-Generalstaatsanwälten. Ohne diese Belastung lag das operative Ergebnis laut Unternehmen bei 22,88 Milliarden Dollar und das Ergebnis je Aktie bei 7,40 Dollar.
Quelle: Unternehmensmitteilung zum dritten Quartal 2026 (21.10.2026)
Der Gewinn je Aktie von 3,83 Dollar sieht im Vorjahresvergleich glänzend aus, ist aber verzerrt: Im Vorjahr drückte eine hohe Steuerbelastung das Ergebnis. Aussagekräftiger ist das operative Ergebnis ohne die Einmalbelastung, das mit 22,9 Milliarden Dollar und einer Marge von rund 35 Prozent weiter hoch liegt.
Bei den Investitionen setzt Meta die Latte hoch: Für 2026 erwartet das Unternehmen Investitionsausgaben von 135 bis 145 Milliarden Dollar (zuvor 130 bis 145), die Gesamtkosten sollen bei 175 bis 179 Milliarden Dollar liegen, für das vierte Quartal peilt Meta 73 bis 76 Milliarden Dollar Umsatz an. Eine Zahl für 2027 nannte das Unternehmen nicht, das Budget sei in Arbeit. Die Ratingagentur S&P rechnet nach Medienberichten mit Investitionen von mehr als 225 Milliarden Dollar im Jahr 2027 und negativem operativem Free Cashflow; das sind Schätzungen Dritter.
Die langfristigen Schulden stiegen auf 80,9 Milliarden Dollar nach 58,7 Milliarden Ende 2025, den Anleiheemissionen von netto rund 25 Milliarden Dollar in neun Monaten steht eine Liquidität von 82,5 Milliarden Dollar gegenüber. Aktien kaufte Meta im dritten Quartal nicht zurück (Vorjahr: 3,3 Milliarden Dollar). Die Dividende liegt bei 2,10 Dollar je Aktie für 2025, die Rendite bei rund 0,3 Prozent. Die Belegschaft schrumpfte um 15 Prozent auf rund 66.800 Mitarbeiter.
|Unternehmen
|Erwartetes KGV
|Meta Platforms
|rund 18,8
|Alphabet
|rund 19,8
|Microsoft
|rund 23,6
|Amazon
|rund 25,0
Stichtage 13. bis 27.11.2026; Forward-Schätzungen unterscheiden sich je nach Datenanbieter und Gewinnbasis.
Quelle: Konsensschätzungen von Datenanbietern, eigene Zusammenstellung
Auf Basis der letzten zwölf Monate liegt das KGV der Meta Aktie bei rund 21, das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei etwa 6,5 (eigene Rechnung). Im Vergleich zu Microsoft und Amazon wirkt Meta beim erwarteten KGV günstiger, zu Alphabet in etwa gleichauf.
Was sagen die Analysten – wie sieht die Meta Aktienprognose aus?
Die Analysten sind für Meta ungewöhnlich einig: Von 62 Analysten raten nach Konsensdaten rund 55 zum Kaufen, 6 zum Halten und einer zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenanbieter bei etwa 825 bis 850 Dollar, die Spanne reicht von rund 630 bis 1.050 Dollar. Das wäre rund ein Drittel über dem Kurs von 630 Dollar. Kursziele sind Schätzungen Dritter und keine Zusage; viele wurden vor dem Kursrückgang der vergangenen Wochen gesetzt.
Zuletzt bekräftigte Jefferies am 25. November die Kaufeinstufung. Nach Medienberichten gab es auch Senkungen von Kurszielen, etwa durch JPMorgan, bei weiter positivem Votum; ein Haus mit abweichender Sicht auf die Bewertung gehört zu den Ausnahmen im Konsens.
|Merkmal
|Stand
|Anzahl Analysten
|62
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|rund 55 / 6 / 1
|Durchschnittliches Kursziel
|rund 825 bis 850 USD
|Spanne der Kursziele
|rund 630 bis 1.050 USD
Aufschlüsselung je nach Datenanbieter leicht abweichend (Stand 25. bis 27.11.2026).
Quelle: Analystenkonsens, eigene Zusammenstellung
Was sagt die Charttechnik zur Meta Aktie?
Der Chart ist gemischt: Die 200-Tage-Linie verläuft bei rund 628 Dollar, der Kurs von rund 630 Dollar notiert unmittelbar darüber. Die 50-Tage-Linie liegt bei rund 672 Dollar, etwa 6 Prozent über dem Kurs; sie wurde bereits Ende Oktober nach unten durchbrochen. Als Widerstand gilt der Bereich um 642 Dollar, als Unterstützung werden Marken um 600 und um 561 Dollar genannt. Das Jahrestief liegt bei 520,26 Dollar (28. März), das Hoch bei 779,82 Dollar (25. September). Der RSI verließ nach Marktberichten Ende November den überverkauften Bereich. Die Beschreibung ist keine Handelsempfehlung.
Welche Szenarien diskutiert der Markt für die Meta Aktienprognose?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Diskutiert werden diese Szenarien:
Optimistisch: Die KI-Investitionen beschleunigen das Umsatzwachstum, die Marge erholt sich nach der Einmalbelastung auf Werte um 40 Prozent und die Bewertung nähert sich dem Konsens-Kursziel.
Neutral: Das Werbegeschäft wächst zweistellig, Kapitalbedarf und Schulden deckeln die Bewertung; die Aktie pendelt zwischen den Linien von 200 und 50 Tagen.
Pessimistisch: Die Investitionen 2027 fallen höher aus als erwartet, ohne dass die Umsätze nachziehen, und die Finanzierung wird durch Klage und Ratingdruck teurer.
Was beobachten Anleger bei der Meta Aktie jetzt?
Delaware-Verfahren: Entwicklungen um die geplante Class-C-Aktie und die Finanzierung.
Investitionsplan 2027: Erste Zahlen erwartet mit den Quartalszahlen, nach Marktschätzungen rund Anfang Februar 2027; ein offizieller Termin war nicht belastbar auffindbar.
Marktumfeld: US-Arbeitsmarktdaten (JOLTS am 1. Dezember) und der Fed-Entscheid am 9. Dezember.
KI-Produkte: Nachrichten zu „Muse“ und möglichen Kooperationen.
FAQ zur Meta Aktie
Wie steht die Meta Aktie aktuell? Die Meta Aktie notierte am 27. November 2026 gegen 17:30 Uhr MEZ bei rund 630 Dollar, etwa 3,4 Prozent im Plus und rund 19 Prozent unter dem Hoch von 779,82 Dollar.
Wie hoch ist das Kursziel in der Meta Aktienprognose? Der Analystenkonsens liegt bei rund 825 bis 850 Dollar; das sind Schätzungen Dritter ohne Gewähr.
Warum war der Gewinn von Meta im dritten Quartal niedriger? Eine Einmalbelastung von 9,89 Milliarden Dollar aus dem Vergleich mit 52 Generalstaatsanwälten drückte das operative Ergebnis auf 13,0 Milliarden Dollar.
Zahlt die Meta Aktie eine Dividende? Ja, Meta zahlte zuletzt 2,10 Dollar je Aktie für 2025, die Rendite liegt bei rund 0,3 Prozent; Aktienrückkäufe gab es im dritten Quartal nicht.
Wie viel investiert Meta in KI? Für 2026 plant Meta Investitionsausgaben von 135 bis 145 Milliarden Dollar; für 2027 nennt das Unternehmen noch keine Zahl.
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