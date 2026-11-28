Die Meta Aktie (ISIN: US30303M1027, US-Handelssymbol: META) zählt mit plus 12,15 Prozent zu den größten Nasdaq100 Gewinnern der Woche. Am Freitag legte sie um 3,13 Prozent zu. Auf Monatssicht steht ein Plus von 1,41 Prozent.
Meta Aktie: Nasdaq100 Gewinner der Woche – Facebook-Konzern erholt sich
Die Meta Aktie steigt in der Woche bis Freitag, 27. November, um 12,15 Prozent. Auf Monatssicht steht ein leichtes Plus. Was hinter der Wochenerholung steckt.
Kursgrund
Warum die Meta Aktie in der Woche steigt
Ein eigener Auslöser für die Woche ist nicht bekannt. Die Meta Aktie profitiert von der Erholung der Technologiewerte; am Mittwoch war sie bereits um 3,4 Prozent gestiegen. Im dritten Quartal war der Umsatz um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar gewachsen, die Investitionen für 2026 sollen bei 135 bis 145 Milliarden Dollar liegen. Als Nasdaq100 Gewinner der Woche hat Meta den Monatsverlust vollständig aufgeholt.
Häufige Fragen zur Meta Aktie
Warum ist die Meta Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; der Technologiesektor erholt sich.
Wie hat sich die Meta Aktie in der Woche entwickelt?
Plus 12,15 Prozent bis Freitagabend.
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