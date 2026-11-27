Wie stark wuchs Meta im dritten Quartal?

Der Umsatz stieg um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar.

Was bedeutet die neue Aktie für Aktionäre?

Jeder Aktionär erhält eine neue Aktie, was faktisch einem Aktiensplit zwei zu eins entspricht; der Handel soll im Januar beginnen.

Wie viel investiert Meta?

Für 2026 plant der Konzern 135 bis 145 Milliarden Dollar.