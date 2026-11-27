Meta verdient mit Werbung so viel Geld wie nie – und gibt es so schnell wieder aus wie kaum ein anderer Konzern. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 26 Prozent, gleichzeitig plant Meta Investitionen von bis zu 145 Milliarden Dollar für das laufende Jahr. Dazu kommt eine Neuerung, die jeden Aktionär betrifft. Die Meta Aktie steht damit an einer spannenden Weggabelung.
Meta Aktie: Umsatz plus 26 Prozent, Gratisaktie für jeden Aktionär – und 145 Milliarden für die KI
Meta wächst kräftig, gibt jedem Aktionär eine neue Aktie und plant Investitionen bis 145 Milliarden Dollar. Doch der freie Cashflow ist negativ und ein Milliardenurteil droht. Die Meta Aktie im Check.
Meta Platforms, Inc. · ISIN: US30303M1027 · WKN: A1JWVX · Handelssymbol: FB2A · US-Handelssymbol: META
Die Zahlen
Werbung auf Rekordkurs
Im dritten Quartal 2026 steigerte Meta den Umsatz um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar, getrieben vom Werbegeschäft. Der verwässerte Gewinn je Aktie lag bei 3,83 Dollar. Künstliche Intelligenz hilft dem Kerngeschäft zunehmend, etwa bei der Ausspielung von Anzeigen. Für 2026 plant Meta Investitionen von 135 bis 145 Milliarden Dollar; der freie Cashflow war im dritten Quartal negativ.
Meta finanziert seine KI-Offensive aus einem der profitabelsten Werbegeschäfte der Welt. Für die Meta Aktie zählt, wann diese Milliarden selbst Umsatz bringen.
Die Neuerung
Eine neue Aktie für jeden Aktionär
Meta ändert seine Aktienstruktur: Jeder Aktionär erhält eine neue Aktie, was nach Unternehmensangaben faktisch einem Aktiensplit im Verhältnis zwei zu eins entspricht. Der Handel mit den neuen Aktien soll im Januar beginnen. Belastend wirkt dagegen ein Urteil im US-Bundesstaat New Mexico über 25 Milliarden Dollar wegen mangelnden Datenschutzes; Meta hat Berufung angekündigt.
Bei den Analysten überwiegt die Zuversicht: JPMorgan-Analyst Doug Anmuth nahm die Meta Aktie am 9. November in die Analyst Focus List der Bank auf, bei einer Einstufung „Overweight“ und einem Kursziel von 940 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Meta Aktie
Wie stark wuchs Meta im dritten Quartal?
Der Umsatz stieg um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar.
Was bedeutet die neue Aktie für Aktionäre?
Jeder Aktionär erhält eine neue Aktie, was faktisch einem Aktiensplit zwei zu eins entspricht; der Handel soll im Januar beginnen.
Wie viel investiert Meta?
Für 2026 plant der Konzern 135 bis 145 Milliarden Dollar.
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