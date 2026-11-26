Fünf Depots, ein Tag, ein Preis. Javier Olivan, Chief Operating Officer von Meta Platforms und damit einer der mächtigsten Manager des Konzerns, hat am 23. November 1.466 Aktien verkauft. Jede einzelne ging zu exakt 600,00 Dollar über den Tisch. Der Erlös liegt bei 879.600 Dollar. Die Pflichtmeldung an die US-Börsenaufsicht SEC wurde am 25. November unterzeichnet. Für die Meta Aktie ist das kein großes Geschäft. Aber eines, an dem sich gut zeigen lässt, wie Insiderverkäufe funktionieren.
Meta Aktie: Punktlandung bei 600 Dollar – was der Verkaufsplan des Topmanagers verrät
Javier Olivan, operativer Chef von Meta, hat laut SEC-Meldung am 23. November 1.466 Aktien verkauft, alle zu exakt 600,00 Dollar. Die runde Zahl ist kein Zufall. Sie zeigt, wie Insider ihre Verkaufspläne bauen und warum dieser Insider Trade für die Meta Aktie mehr über Technik als über Stimmung aussagt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Meta Platforms, Inc.
- ISIN
- US30303M1027
- WKN
- A1JWVX
- Handelssymbol
- FB2A
- US-Handelssymbol
- META (Nasdaq)
- Insider
- Javier Olivan, operativer Chef
Stand: 26.11.2026, Transaktion laut SEC-Meldung
Die Stammdaten für Anleger: Die Meta-Aktie trägt die ISIN US30303M1027 und die WKN A1JWVX. In Deutschland wird sie unter dem Handelssymbol FB2A gehandelt, in den USA unter META an der Nasdaq.
Die Meldung
1.466 Aktien, fünf Töpfe: so verteilt sich der Verkauf
Olivan verkaufte 837 Aktien aus seinem direkten Bestand, 408 aus einem Familientrust und zusammen 221 Aktien über drei Gesellschaften, die er oder seine Ehefrau verwalten. Nach dem Verkauf hält er direkt 10.016 Aktien, der Trust weitere 73.765 Stück. Grundlage ist ein Handelsplan nach Rule 10b5-1, den Olivan am 17. November 2025 abgeschlossen hat.
Die Technik
Warum genau 600 Dollar: das Limit im Plan
Ein einheitlicher, runder Preis über mehrere Depots ist das Erkennungszeichen eines Limitauftrags. Der Plan gibt offenbar vor, eine feste Stückzahl zu verkaufen, sobald die Aktie eine bestimmte Marke erreicht. Am 23. November war das bei 600 Dollar der Fall. Festgelegt wurde diese Regel vor einem Jahr. Der Manager hat also nicht am Montag entschieden, dass 600 Dollar ein guter Preis sind. Er hat es im November 2025 entschieden.
Was der Verkauf zeigt
Die Aktie hat die im Plan hinterlegte Marke erreicht. Zum Zeitpunkt der Meldung notierte sie mit rund 610 Dollar bereits darüber.
Was er nicht zeigt
Eine aktuelle Einschätzung des Managements. Pläne dieser Art laufen unabhängig von Nachrichten und Quartalszahlen.
Worauf Anleger achten können
Auf Verkäufe außerhalb solcher Pläne, auf ungewöhnlich große Pakete und auf Käufe am offenen Markt. Keines davon liegt hier vor.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Meta
Wer ist Javier Olivan?
Er ist Chief Operating Officer von Meta Platforms und verantwortet das operative Geschäft des Konzerns.
Wie viel hat er verkauft?
1.466 Aktien zu je 600 Dollar, zusammen 879.600 Dollar.
Ist der Verkauf ein schlechtes Zeichen für die Meta-Aktie?
Nein. Er ist klein, folgt einem ein Jahr alten Plan und wurde durch ein Kurslimit ausgelöst.
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