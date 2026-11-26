Wer ist Javier Olivan?

Er ist Chief Operating Officer von Meta Platforms und verantwortet das operative Geschäft des Konzerns.

Wie viel hat er verkauft?

1.466 Aktien zu je 600 Dollar, zusammen 879.600 Dollar.

Ist der Verkauf ein schlechtes Zeichen für die Meta-Aktie?

Nein. Er ist klein, folgt einem ein Jahr alten Plan und wurde durch ein Kurslimit ausgelöst.