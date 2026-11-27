Die Meta Aktie (ISIN US30303M1027, Ticker META) schloss am Mittwoch, 25. November 2026, bei 609,89 Dollar an der Nasdaq – ein Plus von 3,4 Prozent. Am Donnerstag blieben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Black Friday wird nur verkürzt gehandelt. Die Meta Aktienprognose der Analysten bleibt dennoch klar im Plus-Bereich: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 850 Dollar – gut 39 Prozent über dem letzten Schlusskurs.
Meta Aktie Prognose: Analysten-Kursziele von 580 bis 1.000 Dollar trotz Kursrutsch – wie viel Spielraum bleibt nach der Capex-Wende?
Die Meta Aktie hat sich nach dem Rücksetzer bei rund 610 Dollar stabilisiert, Analysten senken ihre Ziele, bleiben aber mehrheitlich bei Kaufen. Die Meta Aktienprognose im Überblick: Kursziele, Konsens, Zahlen und Szenarien.
Meta Aktienprognose
Meta Aktie: Rücksetzer, Gegenbewegung und die Frage nach den Investitionen
Alle genannten Kursziele stammen von Dritten. aktiencheck.de gibt weder eine eigene Kursprognose noch ein eigenes Kursziel ab.
Mehrheit sagt Kaufen
Laut einer Erhebung raten 37 von 43 Analysten zum Kauf, 6 zum Halten, keiner zum Verkauf.
Ziele wurden gesenkt
JPMorgan (940 auf 775 Dollar), Morgan Stanley (820 auf 720 Dollar) und UBS (892 auf 815 Dollar) kappten zuletzt ihre Kursziele.
Investitionen im Fokus
Meta will 2026 zwischen 135 und 145 Mrd. Dollar investieren; die operative Marge sank im dritten Quartal auf 20 Prozent.
Nächster Termin
Die Zahlen zum vierten Quartal werden voraussichtlich um den 27. Januar 2027 erwartet (unbestätigt).
Was ist bei der Meta Aktie zuletzt passiert?
Die Meta Aktie ist von ihrem Schlusshoch bei 777,59 Dollar (24. September) deutlich zurückgefallen; das Jahrestief lag bei 525,72 Dollar (27. März). Am 25. November sprang der Kurs um 3,4 Prozent, nachdem Medien über Gespräche mit Amazon berichtet hatten: Meta soll versuchen, den KI-Einkaufsassistenten „Muse“ wieder auf der Amazon-Plattform zuzulassen, die ihn im September blockiert hatte. Am Black Friday deuten die Nasdaq-100-Futures auf eine festere Eröffnung.
Meta Aktie: Das Geschäftsmodell in Kürze
Meta Platforms verdient sein Geld vor allem mit Werbung auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger. Dazu kommen die Reality-Labs-Sparte (Virtual und Augmented Reality, KI-Brillen) und wachsende KI-Investitionen in Rechenzentren und eigene Modelle. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,5 Billionen Dollar (eigene Näherung auf Basis des Kurses vom 25. November).
Meta Aktie 2026/2027: Zahlen und Unternehmensprognose
|Kennzahl
|Q3 2026
|Ausblick / Schätzung
|Umsatz
|64,6 Mrd. $ (+26 %)
|Q4: 73–76 Mrd. $; Konsens 2026: rund 256,8 Mrd. $
|Ergebnis je Aktie (verwässert)
|3,83 $
|Konsens 2026: rund 29,03 $
|Operative Marge
|20 % (Vorjahr: 40 %)
|–
|Investitionen (Capex)
|34,9 Mrd. $
|2026: 135–145 Mrd. $
|Reality-Labs-Verlust
|–
|2027 laut Unternehmen: rund 15 Mrd. $
EPS im dritten Quartal durch eine Rechtsrückstellung von 9,89 Mrd. USD belastet. Prognosen sind Unternehmensziele bzw. Schätzungen Dritter, keine Garantie.
Quelle: Unternehmensmitteilung (8-K) vom 21.10.2026; Analysten-Schätzungen
Für 2027 hat Meta keine Umsatzprognose genannt, erwartet aber „starkes Wachstum“ bei weiterhin hohen Investitionen in das Kerngeschäft und KI. Konsensschätzungen für 2027 konnten wir nicht belastbar belegen. Das erwartete KGV liegt bei rund 22 (je nach Datenanbieter 21 bis 22).
Wie lautet die Meta Aktienprognose der Analysten?
Der Analysten-Konsens ist deutlich: Von 43 erfassten Analysten raten 37 zum Kauf, 6 zum Halten, keiner zum Verkauf (andere Anbieter zählen 56 bis 62 Analysten). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 850 Dollar, das höchste bei 1.000 Dollar, das niedrigste bei 580 Dollar. Der Abstand zum Kurs ergibt ein rechnerisches Potenzial von rund 39 Prozent – es ist eine Erwartung der Analysten und keine Garantie.
Welches Kursziel trauen Analysten der Meta Aktie zu?
|Haus (Analyst)
|Rating
|Kursziel (alt → neu)
|Datum
|Jefferies (Brent Thill)
|Buy
|875 $ (bestätigt)
|25.11.2026
|J.P. Morgan (Doug Anmuth)
|Overweight
|940 → 775 $
|24.11.2026
|Morgan Stanley (Brian Nowak)
|Overweight
|820 → 720 $
|23.11.2026
|UBS (Karl Keirstead)
|Buy
|892 → 815 $
|17.11.2026
|Bernstein (Mark Shmulik)
|Buy
|850 $
|06.11.2026
|Goldman Sachs (Eric Sheridan)
|Buy
|860 → 885 $
|22.10.2026
|Citi (Ronald Josey)
|Buy
|895 → 905 $
|23.10.2026
|Scotiabank (Nat Schindler)
|Hold
|650 $
|27.10.2026
Kursziele in US-Dollar. Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Auffällig: Die Ziele wurden in den vergangenen Tagen gesenkt, die Ratings aber nicht. Die Häuser begründen das mit den hohen Investitionen und der Bewertung des KI-Sektors.
Meta Aktie im Branchenvergleich: Wie hoch ist die Bewertung?
|Unternehmen
|Erwartetes KGV
|Meta Platforms
|22,1
|Microsoft
|24,5
|Amazon
|25,5
|Alphabet
|28,1
Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis erwarteter Ergebnisse je Aktie.
Quelle: Analysten-Schätzungen, Stand 25.11.2026
Mit einem erwarteten KGV von rund 22 wird die Meta Aktie niedriger bewertet als die großen Rivalen Alphabet, Amazon und Microsoft – wenngleich Meta auch einen stärkeren Investitionszyklus und einen deutlichen Margenrückgang ausweist.
Meta Aktie: Was sagt die Charttechnik?
Beschreibend: Die Aktie bewegt sich nahe der 200-Tage-Linie bei rund 625 Dollar, die 50-Tage-Linie liegt je nach Datenanbieter bei etwa 645 bis 672 Dollar. Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei rund 52 und damit im neutralen Bereich. Das Schlusshoch von 777,59 Dollar und das Jahrestief von 525,72 Dollar markieren die Spanne seit Jahresbeginn. Das ist keine Handlungsempfehlung.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Was bedeutet das für die Meta Aktie 2027?
|Szenario
|Argument
|Genannte Kursziele
|Bull
|KI-Investitionen zahlen sich in Werbeumsatz aus
|bis 1.000 $
|Base
|Kursziele der großen Häuser
|rund 720–905 $
|Bear
|Margendruck, Rechtsrisiken, Zyklusangst
|580–650 $ (Scotiabank Hold: 650 $)
Keine eigene Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenmeinungen der genannten Häuser
Was Anleger bei der Meta Aktie jetzt beobachten
Die Eröffnung an der Nasdaq am Black Friday (verkürzter Handel, Schluss um 19:00 Uhr MEZ).
Weitere Kurszielanpassungen der Analysten nach den Senkungen der Vortage.
Die Q4-Zahlen, voraussichtlich um den 27. Januar 2027, sowie die Capex-Planung für 2027.
FAQ: Meta Aktie Prognose
Wie lautet die Meta Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt laut einer Erhebung bei „Kaufen“; das durchschnittliche Kursziel beträgt rund 850 Dollar.
Welches Kursziel hat die Meta Aktie? Die Spanne reicht von 580 bis 1.000 Dollar; zuletzt senkten JPMorgan, Morgan Stanley und UBS.
Was ist die Meta Aktie 2026/2027 wert? Das erwartete KGV liegt bei rund 22; eine Bewertung durch aktiencheck.de erfolgt nicht.
Wie stark investiert Meta? 2026 rund 135 bis 145 Mrd. Dollar laut Unternehmen.
Wann gibt es neue Meta-Zahlen? Voraussichtlich um den 27. Januar 2027 (noch nicht bestätigt).
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen externer Analystenhäuser wieder (J.P. Morgan, Morgan Stanley, UBS, Jefferies, Bernstein, Goldman Sachs, Citi, Scotiabank). Offenlegungen: J.P. Morgan, Morgan Stanley, UBS, Goldman Sachs, Bernstein, Jefferies. aktiencheck.de gibt keine eigene Anlageempfehlung ab.
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- Empfehlung
Meta Platforms (META): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Analystenhäuser: J.P. Morgan, Morgan Stanley, UBS, Jefferies, Bernstein, Goldman Sachs, Citi, Scotiabank vom 25.11.2026, 18:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Analystenhäuser: J.P. Morgan, Morgan Stanley, UBS, Jefferies, Bernstein, Goldman Sachs, Citi, Scotiabank.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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