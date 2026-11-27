Wie lautet die Meta Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt laut einer Erhebung bei „Kaufen“; das durchschnittliche Kursziel beträgt rund 850 Dollar.

Welches Kursziel hat die Meta Aktie? Die Spanne reicht von 580 bis 1.000 Dollar; zuletzt senkten JPMorgan, Morgan Stanley und UBS.

Was ist die Meta Aktie 2026/2027 wert? Das erwartete KGV liegt bei rund 22; eine Bewertung durch aktiencheck.de erfolgt nicht.

Wie stark investiert Meta? 2026 rund 135 bis 145 Mrd. Dollar laut Unternehmen.

Wann gibt es neue Meta-Zahlen? Voraussichtlich um den 27. Januar 2027 (noch nicht bestätigt).