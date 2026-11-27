Meta erzielte im dritten Quartal 2026 einen Rekordumsatz von 64,6 Milliarden Dollar, 26 Prozent mehr als im Vorjahr; der Werbeumsatz stieg ebenfalls um 26 Prozent auf 63,06 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn sank dagegen um 37 Prozent auf 12,99 Milliarden Dollar, weil ein Rechtsvergleich belastete. Die operative Marge halbierte sich auf 20 Prozent.

Zugleich hob Meta die Untergrenze der Investitionsprognose für 2026 auf 135 bis 145 Milliarden Dollar. Außerdem plant der Konzern eine neue Aktiengattung ohne Stimmrechte, die als Aktiendividende ausgegeben werden soll, faktisch ein Aktiensplit im Verhältnis zwei zu eins. Der Handel soll im Januar beginnen.