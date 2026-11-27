Die Meta Aktie (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, US-Handelssymbol: META) gehört am Mittwoch, 25. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Der Kurs des Facebook-Konzerns steigt um 20,07 Dollar oder 3,40 Prozent auf 609,89 Dollar. Während Chip- und Speicherwerte nachgaben, stemmte sich die Meta Aktie gegen den KI-Ausverkauf.
Meta Aktie: Nasdaq100 Gewinner mit plus 3,4 Prozent – gegen den KI-Ausverkauf
Die Meta Aktie schließt am Mittwoch 3,40 Prozent höher bei 609,89 Dollar und stemmt sich damit gegen den KI-Ausverkauf. Als Nasdaq100 Gewinner profitiert der Konzern von der Umschichtung, trotz Rekordinvestitionen.
Kursgrund
Warum die Meta Aktie heute steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Der Handel begann mit einem Ausverkauf bei KI-Werten, die Nasdaq lag zeitweise rund 4,6 Prozent im Minus. Zum Handelsschluss waren die Verluste weitgehend aufgeholt, der Nasdaq 100 schloss nur noch 0,64 Prozent im Minus. Marktberichte beschreiben die Meta-Aktie als Ausnahme im KI-Ausverkauf. Offenbar suchten Anleger nach Werten, die weniger an Chipzyklen hängen.
Hintergrund
Rekordumsatz, hohe Investitionen
Meta erzielte im dritten Quartal 2026 einen Rekordumsatz von 64,6 Milliarden Dollar, 26 Prozent mehr als im Vorjahr; der Werbeumsatz stieg ebenfalls um 26 Prozent auf 63,06 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn sank dagegen um 37 Prozent auf 12,99 Milliarden Dollar, weil ein Rechtsvergleich belastete. Die operative Marge halbierte sich auf 20 Prozent.
Zugleich hob Meta die Untergrenze der Investitionsprognose für 2026 auf 135 bis 145 Milliarden Dollar. Außerdem plant der Konzern eine neue Aktiengattung ohne Stimmrechte, die als Aktiendividende ausgegeben werden soll, faktisch ein Aktiensplit im Verhältnis zwei zu eins. Der Handel soll im Januar beginnen.
Auf Sicht von drei Monaten steht die Meta Aktie mit rund 3,5 Prozent im Plus, auf Sicht eines Jahres mit rund 7,3 Prozent im Minus.
Häufige Fragen zur Meta Aktie
Warum ist die Meta Aktie heute Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; die Aktie stieg gegen den KI-Ausverkauf am Mittwoch.
Wie hat die Meta Aktie geschlossen?
Bei 609,89 Dollar, ein Plus von 3,40 Prozent.
Wie hoch sind die Investitionen 2026?
Meta plant zwischen 135 und 145 Milliarden Dollar.
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