Warum ist die Meta Aktie Nasdaq100 Gewinner?

Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; der Technologiesektor erholt sich.

Wie hoch ist der Kurs der Meta Aktie?

Im frühen Handel am Freitag 621,89 Dollar.

Wie hoch sind die Investitionen 2026?

Meta plant 135 bis 145 Milliarden Dollar.