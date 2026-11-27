Die Meta Aktie (ISIN: US30303M1027, US-Handelssymbol: META) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Im frühen Handel steht sie bei 621,89 Dollar, die Kursanzeige nennt plus 5,44 Prozent. Zum Mittwochsschluss von 609,89 Dollar liegt das Plus bei rund 2 Prozent.
Meta Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Freitag – Rekordumsatz trifft Erholung
Die Meta Aktie steht am Freitag im frühen US-Handel bei 621,89 Dollar und zählt mit plus 5,44 Prozent laut Kursanzeige zu den Nasdaq100 Gewinnern. Was den Facebook-Konzern antreibt und wie der Kurs zum Mittwoch steht.
Kursgrund
Warum die Meta Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Meta Aktie profitiert offenbar von der Erholung im Technologiesektor. Am Mittwoch war sie bereits gegen den KI-Ausverkauf um 3,4 Prozent auf 609,89 Dollar gestiegen. Als Nasdaq100 Gewinner setzt Meta diesen Lauf am Freitag fort.
Hintergrund
Rekordumsatz, hohe Investitionen
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn sank wegen eines Rechtsvergleichs um 37 Prozent. Die Investitionen für 2026 sollen bei 135 bis 145 Milliarden Dollar liegen; zudem plant Meta eine neue Aktiengattung ohne Stimmrechte.
Häufige Fragen zur Meta Aktie
Warum ist die Meta Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; der Technologiesektor erholt sich.
Wie hoch ist der Kurs der Meta Aktie?
Im frühen Handel am Freitag 621,89 Dollar.
Wie hoch sind die Investitionen 2026?
Meta plant 135 bis 145 Milliarden Dollar.
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