Meta Aktie: Ein KI-Agent, der für Sie einkauft – und 145 Milliarden Dollar, die das bezahlen sollen

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 15:27 3 Min.

Metas persönlicher KI-Agent Muse darf bei Walmart einkaufen, mit Amazon wird laut Bericht verhandelt. Die Meta Aktie steigt, bleibt aber 23 Prozent unter dem Hoch. Der Grund steht in der Investitionsrechnung.

Bild: InvadingInvader / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Stellen Sie sich vor, Sie sagen Ihrem Telefon, was Sie brauchen – und es sucht, vergleicht, legt in den Warenkorb und bezahlt. Genau das verspricht Muse, der persönliche KI-Agent von Meta. Seit dieser Woche kann er bei Walmart die Black-Friday-Angebote einkaufen. Die Meta Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 628,96 US-Dollar, ein Plus von 3,13 Prozent. Meta Platforms, Inc. · ISIN: US30303M1027 · WKN: A1JWVX · Handelssymbol: FB2A · US-Handelssymbol: META Amazon.com, Inc. · ISIN: US0231351067 · WKN: 906866 · Handelssymbol: AMZ · US-Handelssymbol: AMZN Walmart Inc. · ISIN: US9311421039 · WKN: 860853 · Handelssymbol: WMT · US-Handelssymbol: WMT geplante Investitionen 2026, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr 135–145 Mrd. $ Schlusskurs am 27. November, plus 3,13 Prozent 628,96 $ Nutzer des KI-Agenten Muse über 10 Mio. freier Cashflow im dritten Quartal −2,1 Mrd. $ Quelle : Nasdaq-Schlusskurs 27.11.2026; Meta, Ergebnis drittes Quartal 2026 Die Fantasie Der Agent und die Türsteher Muse startete im September in den USA und hat nach Unternehmensangaben mehr als zehn Millionen Nutzer. Der größte US-Onlinehändler sperrte den Agenten keine zwei Wochen nach dem Start aus und verwies auf seine Nutzungsbedingungen. Walmart ging den umgekehrten Weg und lässt Muse seit dem 24. November Artikel suchen, Warenkörbe füllen und bezahlen. Am Mittwoch berichtete das Magazin Fortune, Meta und Amazon hätten mehrfach darüber gesprochen, Muse an den Amazon-Marktplatz anzubinden. Die Aktie drehte daraufhin von minus 3,7 Prozent ins Plus und schloss 3,4 Prozent höher. Die Bedeutung liegt auf der Hand: Wer den Agenten kontrolliert, über den Menschen einkaufen, sitzt zwischen Händler und Kunde. Die Rechnung Wachstum ja, Cashflow nein Operativ läuft das Kerngeschäft. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden US-Dollar, die Anzeigenpreise legten um 14 Prozent zu. Doch die Investitionen übertrafen erstmals den operativen Mittelzufluss: 34,9 Milliarden US-Dollar Ausgaben standen 32,8 Milliarden gegenüber, der freie Cashflow war mit 2,1 Milliarden US-Dollar negativ. Die langfristigen Schulden stiegen seit Jahresende von 58,7 auf 80,9 Milliarden US-Dollar. Für 2026 plant Meta Investitionen von 135 bis 145 Milliarden US-Dollar, vor allem in Rechenzentren. Die Aktie liegt rund 23 Prozent unter ihrem Allzeithoch. Die Schweizer UBS nahm die Bewertung am 17. November 2026 mit „Buy“ und einem Kursziel von 815 US-Dollar wieder auf; der Konsens von 56 Analysten liegt laut MarketBeat bei rund 826 US-Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Meta Aktie spricht Kräftiges Umsatzwachstum, steigende Anzeigenpreise, ein schnell wachsender KI-Agent und Handelspartner, die ihn zulassen. Was dagegen spricht Rekordinvestitionen, negativer freier Cashflow, steigende Schulden, regulatorische Verfahren und ein Agent ohne Erlösmodell. Häufige Fragen zur Meta Aktie Wo steht die Meta Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 628,96 US-Dollar (plus 3,13 Prozent). Was ist Muse?

Ein persönlicher KI-Agent von Meta, der für Nutzer unter anderem reserviert und einkauft. Warum liegt die Aktie unter dem Hoch?

Vor allem wegen der Sorge, dass die hohen KI-Investitionen den Cashflow über längere Zeit belasten. Fazit: Große Idee, großer Preis Die Meta Aktie spiegelt den Zwiespalt des gesamten KI-Sektors. Das Produkt findet Nutzer, das Kerngeschäft wächst – und die Rechnung dafür ist so hoch wie nie. Ob Muse sich rechnet, entscheidet sich nicht in diesem Quartal, sondern in den nächsten Jahren.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.