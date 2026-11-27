Warum ist die Merlin-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Merlin-Aktie steigt um 2,03 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die niedrigere Inflation und die Wahl am Sonntag rücken Immobilienwerte in den Fokus.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Merlin-Aktie?

Die ISIN lautet ES0105025003, die WKN A116WC. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel MEQA gehandelt, in den USA unter MPTYY (OTC).

Wie stark steigt die Merlin-Aktie am Freitagmorgen?

Gegen 9:19 Uhr notierte die Merlin-Aktie bei 11,58 Euro und damit 2,03 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (11,35 Euro).

Was ist eine SOCIMI?

Eine SOCIMI ist die spanische Form eines Immobilien-REITs. Sie muss einen großen Teil ihres Gewinns ausschütten und genießt dafür steuerliche Vorteile.