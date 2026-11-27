Die Merlin-Aktie (ISIN: ES0105025003, WKN: A116WC, deutsches Handelssymbol: MEQA, US-Handelssymbol: MPTYY (OTC)) gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern. Gegen 9:19 Uhr notierte sie bei 11,58 Euro und damit 2,03 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Merlin damit Platz fünf. Bereits am Donnerstag hatte Merlin 3,37 Prozent zugelegt.
Merlin-Aktie IBEX 35 Gewinner: Immobilienwert steigt weiter – Wahl rückt die SOCIMIs in den Fokus
Die Merlin-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern: Mit einem Plus von 2,03 Prozent auf 11,58 Euro setzt der Immobilienkonzern den Anstieg vom Donnerstag fort. Sinkende Inflation und die bevorstehende Wahl stützen den Sektor. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Morgen
Zweiter Tag der Erholung: Inflation sinkt, Asien zieht an
Zinsempfindliche Werte profitieren am Freitagmorgen von den Inflationsdaten. Die Merlin-Aktie gehört zu den Gewinnern.
Der IBEX 35 knüpft am Freitag an die Erholung vom Vortag an. Am Donnerstag hatte der spanische Leitindex 2,26 Prozent auf 19.057,90 Punkte zugelegt, alle 35 Werte schlossen im Plus. Am Freitag eröffnete der Index laut der Nachrichtenagentur EFE 0,61 Prozent höher bei rund 19.198 Punkten, um 9:34 Uhr lag er 0,88 Prozent im Plus bei 19.225,20 Punkten. Rückenwind kommt aus Asien: In China zogen Technologiewerte kräftig an, nachdem Peking weitere Maßnahmen zur Stützung des Kapitalmarkts angekündigt hatte. Auch die US-Terminkontrakte legten nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Dazu kamen Inflationsdaten aus Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November von 4,9 auf 4,1 Prozent, den niedrigsten Stand seit Juli. Hauptgrund waren günstigere Kraftstoffe. Die Kerninflation ging auf 2,6 Prozent zurück.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Merlin-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitagmorgen nicht. Nach unserer Einschätzung helfen zwei Faktoren: Die Inflation in Spanien ist im November auf 4,1 Prozent gesunken, was den Druck auf die Zinsen mindert. Immobilienwerte reagieren darauf besonders empfindlich. Zudem rücken die SOCIMIs, die spanische Form von Immobilien-REITs, vor der Wahl am Sonntag in den Fokus, weil ein Regierungswechsel ihre steuerlichen Rahmenbedingungen verändern könnte.
Inflation sinkt
Die Teuerung fiel im November auf 4,1 Prozent.
Wahl im Blick
Für SOCIMIs könnte sich die Steuerpolitik ändern.
Rechenzentren
Merlin baut ein Geschäft mit Rechenzentren auf.
Das Unternehmen
Merlin Properties: Büros, Einkaufszentren und Rechenzentren
Merlin Properties ist eine spanische SOCIMI, vergleichbar mit einem REIT. Das Unternehmen besitzt Büros, Logistikflächen und Einkaufszentren wie Marineda City in A Coruña und baut Rechenzentren. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Merlin einen Gewinn von 669,7 Millionen Euro, 14,8 Prozent mehr als im Vorjahr, und hob die Prognose an. Am 2. November tilgte die Gesellschaft eine Anleihe über 800 Millionen Euro, der Verschuldungsgrad (LTV) liegt pro forma bei 25,1 Prozent. Am 10. Dezember zahlt Merlin eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie.
Die Wall Street handelt am Freitag wegen des Black Friday nur verkürzt. Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Für den 9. Dezember erwarten Anleger zudem eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte.
Häufige Fragen zur Merlin-Aktie
Warum ist die Merlin-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Merlin-Aktie steigt um 2,03 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die niedrigere Inflation und die Wahl am Sonntag rücken Immobilienwerte in den Fokus.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Merlin-Aktie?
Die ISIN lautet ES0105025003, die WKN A116WC. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel MEQA gehandelt, in den USA unter MPTYY (OTC).
Wie stark steigt die Merlin-Aktie am Freitagmorgen?
Gegen 9:19 Uhr notierte die Merlin-Aktie bei 11,58 Euro und damit 2,03 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (11,35 Euro).
Was ist eine SOCIMI?
Eine SOCIMI ist die spanische Form eines Immobilien-REITs. Sie muss einen großen Teil ihres Gewinns ausschütten und genießt dafür steuerliche Vorteile.
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