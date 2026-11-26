Warum ist die Merlin-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Merlin-Aktie stieg um 3,37 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Aktie profitierte von der Erholung zinsempfindlicher Werte und dem deutlichen Abschlag zum Substanzwert.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Merlin-Aktie?

Die ISIN lautet ES0105025003, die WKN A116WC. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel MEQA gehandelt, in den USA unter MPTYY (OTC).

Wie stark ist die Merlin-Aktie am Donnerstag gestiegen?

Die Merlin-Aktie schloss bei 11,35 Euro und damit 3,37 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (10,98 Euro).

Wann zahlt Merlin die nächste Dividende?

Merlin zahlt am 10. Dezember eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie. Der Ex-Tag war bereits der 20. November.