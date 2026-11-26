Die Merlin-Aktie (ISIN: ES0105025003, WKN: A116WC, deutsches Handelssymbol: MEQA, US-Handelssymbol: MPTYY (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Donnerstag bei 11,35 Euro und damit 3,37 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Merlin damit Platz fünf. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.
Merlin-Aktie IBEX 35 Gewinner: Immobilienwert legt kräftig zu – Rechenzentren und Abschlag zum Substanzwert
Die Merlin-Aktie gehört zu den größten IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 3,37 Prozent auf 11,35 Euro belegt die Immobiliengesellschaft Platz fünf. Starke Neun-Monats-Zahlen, wachsende Rechenzentren und ein deutlicher Abschlag zum Substanzwert rücken die Aktie in den Fokus. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Erholungstag: alle 35 Werte im Plus
Zinsempfindliche Werte wie Immobilienaktien gehörten am Donnerstag zu den Profiteuren der Erholung.
Der spanische Leitindex hat den Kurssturz vom Mittwoch mehr als wettgemacht. Der IBEX 35 schloss am Donnerstag 2,27 Prozent höher bei 19.057,90 Punkten, ein Plus von 422,10 Punkten. Alle 35 Werte beendeten den Handel im Plus. Am Vortag war der Index noch um 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte gefallen und hatte ein Dreimonatstief markiert. Rückenwind kam von Aussagen aus den USA, wonach die geplanten Zölle weniger stark wirken könnten als befürchtet. Die Banken, die am Mittwoch besonders gelitten hatten, trugen die Erholung maßgeblich mit. Auch europaweit ging es aufwärts: Der Euro Stoxx 50 gewann knapp 2 Prozent und eroberte die Marke von 6.000 Punkten zurück. Die Wall Street blieb wegen Thanksgiving geschlossen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Merlin-Aktie zu den Spitzenwerten gehört
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Donnerstag nicht. Merlin profitierte von der breiten Erholung, bei der zinsempfindliche Werte besonders gefragt waren. Hinzu kommt die Bewertung: Laut dem Finanzportal Rankia notierte die Aktie Anfang November rund 26 Prozent unter dem von Merlin selbst berechneten Substanzwert je Aktie. Diese Lücke macht Rücksetzer für Anleger interessant.
Breite Erholung
Der IBEX 35 stieg um 2,27 Prozent, alle 35 Werte lagen im Plus.
Abschlag zum Substanzwert
Anfang November lag der Kurs rund 26 Prozent unter dem Wert des Immobilienvermögens je Aktie.
Rechenzentren liefern
Die Zentren in Barcelona und Bilbao-Arasur sind in Betrieb, Madrid-Getafe erwirtschaftet seit November Cashflow.
Das Unternehmen
Merlin Properties: Büros, Einkaufszentren und Rechenzentren
Merlin Properties ist eine spanische SOCIMI, vergleichbar mit einem REIT. Das Unternehmen besitzt Büros, Logistikflächen und Einkaufszentren wie Marineda City in A Coruña und baut Rechenzentren. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Merlin einen Gewinn von 669,7 Millionen Euro, 14,8 Prozent mehr als im Vorjahr, und hob die Prognose an. Am 2. November tilgte die Gesellschaft eine Anleihe über 800 Millionen Euro, der Verschuldungsgrad (LTV) liegt pro forma bei 25,1 Prozent. Am 10. Dezember zahlt Merlin eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie.
Ganz ausgestanden ist die Unsicherheit nicht. Der Zollstreit mit den USA ist nicht beendet, und Anleger rechnen mit einer möglichen Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. In Spanien findet am 29. November die Parlamentswahl statt. Die Wall Street öffnet am Freitag nur verkürzt.
Häufige Fragen zur Merlin-Aktie
Warum ist die Merlin-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Merlin-Aktie stieg um 3,37 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Aktie profitierte von der Erholung zinsempfindlicher Werte und dem deutlichen Abschlag zum Substanzwert.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Merlin-Aktie?
Die ISIN lautet ES0105025003, die WKN A116WC. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel MEQA gehandelt, in den USA unter MPTYY (OTC).
Wie stark ist die Merlin-Aktie am Donnerstag gestiegen?
Die Merlin-Aktie schloss bei 11,35 Euro und damit 3,37 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (10,98 Euro).
Wann zahlt Merlin die nächste Dividende?
Merlin zahlt am 10. Dezember eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie. Der Ex-Tag war bereits der 20. November.
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