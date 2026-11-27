Die Merlin-Aktie (ISIN: ES0105025003, WKN: A116WC, deutsches Handelssymbol: MEQA, US-Handelssymbol: MPTYY (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Freitag bei 11,79 Euro und damit 3,88 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Merlin damit Platz vier. Seit Mittwoch hat Merlin damit an zwei Tagen mehr als 7 Prozent gewonnen.
Merlin-Aktie IBEX 35 Gewinner: Immobilienwert legt kräftig zu – Inflation und Wahl rücken SOCIMIs in den Fokus
Die Merlin-Aktie gehört zu den größten IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 3,88 Prozent auf 11,79 Euro baut der Immobilienkonzern seine Erholung aus. Sinkende Inflation und die Wahl am Sonntag stützen den Sektor. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Wochenausklang: IBEX 35 nur knapp unter 19.400 Punkten
Zinsempfindliche Werte profitierten am Freitag von den Inflationsdaten. Die Merlin-Aktie gehörte zu den stärksten Titeln.
Der IBEX 35 hat die Woche mit kräftigen Gewinnen beendet. Am Freitag stieg der spanische Leitindex um 1,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, ein Plus von 328,70 Punkten und der höchste Schlussstand der Woche. Auf Wochensicht gewann der Index rund 2,7 Prozent, nachdem er in der Vorwoche 5,73 Prozent verloren hatte. Getragen wurde die Erholung vor allem von zyklischen Werten und Banken. Rückenwind kam von der niedrigeren Inflation in Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November auf 4,1 Prozent, vor allem wegen günstigerer Kraftstoffe. Auch die US-Börsen legten am Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Mit Ausnahme von Acciona und Rovi schlossen alle Werte im IBEX 35 im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Merlin-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitag nicht. Nach unserer Einschätzung helfen zwei Faktoren: Die Inflation in Spanien ist im November auf 4,1 Prozent gesunken, was den Druck auf die Zinsen mindert. Immobilienwerte reagieren darauf besonders empfindlich. Zudem rücken die SOCIMIs, die spanische Form von Immobilien-REITs, vor der Wahl am Sonntag in den Fokus, weil ein Regierungswechsel ihre steuerlichen Rahmenbedingungen verändern könnte.
Inflation sinkt
Die Teuerung fiel im November auf 4,1 Prozent.
Wahl im Blick
Für SOCIMIs könnte sich die Steuerpolitik ändern.
Zwei starke Tage
Am Donnerstag hatte Merlin bereits 3,37 Prozent zugelegt.
Das Unternehmen
Merlin Properties: Büros, Einkaufszentren und Rechenzentren
Merlin Properties ist eine spanische SOCIMI, vergleichbar mit einem REIT. Das Unternehmen besitzt Büros, Logistikflächen und Einkaufszentren wie Marineda City in A Coruña und baut Rechenzentren. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Merlin einen Gewinn von 669,7 Millionen Euro, 14,8 Prozent mehr als im Vorjahr, und hob die Prognose an. Am 2. November tilgte die Gesellschaft eine Anleihe über 800 Millionen Euro, der Verschuldungsgrad (LTV) liegt pro forma bei 25,1 Prozent. Am 10. Dezember zahlt Merlin eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie.
Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Merlin-Aktie
Warum ist die Merlin-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Merlin-Aktie stieg um 3,88 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die niedrigere Inflation und die Wahl am Sonntag rücken Immobilienwerte in den Fokus.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Merlin-Aktie?
Die ISIN lautet ES0105025003, die WKN A116WC. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel MEQA gehandelt, in den USA unter MPTYY (OTC).
Wie stark ist die Merlin-Aktie am Freitag gestiegen?
Die Merlin-Aktie schloss bei 11,79 Euro und damit 3,88 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (11,35 Euro).
Was ist eine SOCIMI?
Eine SOCIMI ist die spanische Form eines Immobilien-REITs. Sie muss einen großen Teil ihres Gewinns ausschütten und genießt dafür steuerliche Vorteile.
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