Der Kupfer-Future an der Comex steigt um rund 5% auf etwa 5,61 bis 5,68 US-Dollar je Pfund, an der LME kostet die Tonne wieder mehr als 12.600 US-Dollar, nachdem sie im Wochenverlauf noch unter 11.500 US-Dollar gefallen war. Gold verteuert sich um rund 3% auf über 3.650 US-Dollar je Unze. Der europäische Bergbausektor gewinnt rund 3,5%, im FTSE 100 legen Antofagasta und Glencore jeweils rund 5% zu.

Als Gründe nennen Marktbeobachter die Rückkehr von Käufern nach den heftigen Verlusten der Vorwochen, nachlassende Sorgen um KI-Aktien und die nachlassende Angst vor neuen Zöllen. Der dünne Handel wegen des US-Feiertags Thanksgiving kann die Ausschläge zusätzlich verstärken.