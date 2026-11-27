Die Meridian-Mining-Aktie (Symbol London: MNO, ISIN: GB00BVPND783) gehört am Freitagmittag zu den FTSE 350 Gewinnern: Der auf Brasilien fokussierte Kupfer-Gold-Entwickler legt um 6,03% auf 77,4 Pence zu. Nach einem schmerzhaften Abverkauf, der die Aktie in Toronto noch am Mittwoch auf ein 52-Wochen-Tief drückte, kommt die Meridian-Mining-Aktie damit kräftig zurück.
Meridian-Mining-Aktie FTSE 350 Gewinner: Kupfer-Comeback hebt den Brasilien-Entwickler um 6% - Großaktionär stockt kräftig auf
Die Meridian-Mining-Aktie steigt am Freitagmittag um 6,03% auf 77,4 Pence und zählt zu den FTSE 350 Gewinnern. Der Kupferpreis springt um rund 5%, Gold zieht mit - und mit Helikon hat ein Großaktionär die Schwelle von 20% überschritten.
Kursanalyse
Kupfer und Gold ziehen die Aktie nach oben
Der wichtigste Treiber ist der Rohstoffmarkt. Am Freitag erholen sich Kupfer, Gold und Silber gleichzeitig kräftig - und Meridian ist mit seinem Kupfer-Gold-Silber-Projekt in Brasilien auf alle drei Metalle gehebelt.
Der Kupfer-Future an der Comex steigt um rund 5% auf etwa 5,61 bis 5,68 US-Dollar je Pfund, an der LME kostet die Tonne wieder mehr als 12.600 US-Dollar, nachdem sie im Wochenverlauf noch unter 11.500 US-Dollar gefallen war. Gold verteuert sich um rund 3% auf über 3.650 US-Dollar je Unze. Der europäische Bergbausektor gewinnt rund 3,5%, im FTSE 100 legen Antofagasta und Glencore jeweils rund 5% zu.
Als Gründe nennen Marktbeobachter die Rückkehr von Käufern nach den heftigen Verlusten der Vorwochen, nachlassende Sorgen um KI-Aktien und die nachlassende Angst vor neuen Zöllen. Der dünne Handel wegen des US-Feiertags Thanksgiving kann die Ausschläge zusätzlich verstärken.
Aktionärsstruktur
Helikon knackt die 20%-Marke
Ein starkes Signal kommt aus dem Aktionärskreis. Laut einer Stimmrechtsmitteilung vom 26. November hält der Londoner Hedgefonds Helikon Investments nun 20,02% an Meridian Mining, das entspricht 97.862.760 Aktien. Zuvor lag der Anteil bei 19,47%. Dass der größte Aktionär in der Schwächephase weiter zukauft, werten Anleger als Vertrauensbeweis in das Cabaçal-Projekt.
Das Projekt
Cabaçal: Brasiliens nächste Kupfer-Gold-Mine
Herzstück von Meridian ist das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Cabaçal im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso. Die im Herbst vorgelegte endgültige Machbarkeitsstudie lieferte außergewöhnlich starke Zahlen.
|Kennzahl
|Wert
|Kapitalwert nach Steuern (5% Abzinsung)
|2,09 Mrd. USD
|Interner Zinsfuß nach Steuern
|108%
|Anfangsinvestition
|322 Mio. USD
|Gesamtkosten (AISC) je Unze Goldäquivalent
|715 USD
|Durchschnittlicher Free Cashflow nach Steuern pro Jahr
|413,8 Mio. USD
Quelle: Meridian Mining, Machbarkeitsstudie und Q3-Bericht 2026
Anfang November meldete Meridian Finanzierungsangebote über rund 400 Mio. US-Dollar. Das Projekt ist in die Vorbauphase eingetreten und bewegt sich auf die finale Investitionsentscheidung zu. Vorstandschef Gilbert Clark führte das starke Finanzierungsinteresse auf die Wirtschaftlichkeit von Cabaçal und die Qualität der Kupfer-Gold-Silber-Konzentrate zurück.
Aufstieg in den FTSE 250
Seit Ende September ist Meridian Mitglied im FTSE 250 und damit für Indexfonds investierbar.
Niedrige Kosten
Mit Gesamtkosten von 715 US-Dollar je Unze Goldäquivalent bleibt das Projekt auch bei deutlich niedrigeren Metallpreisen hochprofitabel.
Hebel auf Kupfer und Gold
Als Entwickler reagiert die Meridian-Mining-Aktie stärker auf Metallpreise als etablierte Produzenten.
Einordnung
Rund 29% unter dem Herbsthoch
Nach der Machbarkeitsstudie im September war die Meridian-Mining-Aktie bis auf 109 Pence gestiegen. Der Ausverkauf bei Rohstoffwerten im November hat einen Großteil dieser Gewinne wieder ausradiert. Selbst nach dem heutigen Sprung notiert der FTSE 350 Gewinner noch rund 29% unter diesem Niveau - obwohl sich an den Eckdaten des Projekts nichts verschlechtert hat.
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