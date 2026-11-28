Parallel baut Merck das Portfolio um. Im Juni vereinbarte der Konzern die Übernahme eines US-Zulieferers für die Life-Science-Forschung für rund 11,3 Milliarden US-Dollar; die Prognose unterstellt den Abschluss im Dezember 2026. Im Oktober folgte die Vereinbarung zum Kauf eines britischen RNA-Spezialisten, Abschluss voraussichtlich im ersten Quartal 2027. Auf der anderen Seite fällt das Multiple-Sklerose-Mittel Mavenclad in den USA weg: Ab November 2026 rechnet Merck dort wegen Generika mit keinem Umsatz mehr.