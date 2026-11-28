Darmstadt liefert – schon wieder. Der Wissenschafts- und Technologiekonzern Merck hat seine Jahresprognose nach dem dritten Quartal erneut angehoben. Die Merck KGaA Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 150,75 Euro, ein Plus von 1,04 Prozent. Wer genauer hinsieht, findet aber eine Zahl, die nicht zur Feierlaune passt.
Merck KGaA Aktie: Dritte Prognoseanhebung und zwei Übernahmen – warum die Marge trotzdem sinkt
Merck hebt die Jahresziele erneut an, kauft für Milliarden zu und meldet starken Cashflow. Doch die Marge gibt nach. Die Merck KGaA Aktie zwischen Aufbruch und offener Rechnung.
Merck KGaA · ISIN: DE0006599905 · WKN: 659990 · Handelssymbol: MRK · US-Handelssymbol: MKKGY
Die Zahlen
Wachstum in allen drei Sparten, aber der Gewinn tritt auf der Stelle
Der Umsatz stieg im dritten Quartal auf 5,6 Milliarden Euro, organisch um 5,1 Prozent. Alle drei Unternehmensbereiche wuchsen; das Unternehmen hebt Process Solutions, seltene Erkrankungen und Halbleitermaterialien hervor. Die Region Asien-Pazifik legte um 12,1 Prozent zu und steht für mehr als ein Drittel der Erlöse.
Das EBITDA pre blieb dagegen mit 1,7 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau, organisch plus 0,4 Prozent. Die Marge fiel von 31,4 auf 29,9 Prozent, das Ergebnis je Aktie vor Sondereinflüssen lag unverändert bei 2,32 Euro. Mehr Umsatz, gleicher Gewinn: Das ist der Punkt, an dem Analysten nachhaken dürften.
Merck wächst wieder verlässlich. Ob aus Wachstum auch wieder Margenausweitung wird, entscheidet sich an der Integration der Zukäufe.
Der Ausblick
Neue Ziele, große Zukäufe
Für 2026 erwartet Merck nun einen Umsatz von 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro, ein EBITDA pre von 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro und ein Ergebnis je Aktie pre von 8,30 bis 8,70 Euro. Konzernchef Kai Beckmann sprach von einer Prognose, die Zuversicht widerspiegele.
Parallel baut Merck das Portfolio um. Im Juni vereinbarte der Konzern die Übernahme eines US-Zulieferers für die Life-Science-Forschung für rund 11,3 Milliarden US-Dollar; die Prognose unterstellt den Abschluss im Dezember 2026. Im Oktober folgte die Vereinbarung zum Kauf eines britischen RNA-Spezialisten, Abschluss voraussichtlich im ersten Quartal 2027. Auf der anderen Seite fällt das Multiple-Sklerose-Mittel Mavenclad in den USA weg: Ab November 2026 rechnet Merck dort wegen Generika mit keinem Umsatz mehr.
Häufige Fragen zur Merck KGaA Aktie
Wo steht die Merck KGaA Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 150,75 Euro (plus 1,04 Prozent).
Ist Merck KGaA dasselbe wie der US-Konzern Merck?
Nein. Die Darmstädter Merck KGaA ist ein eigenständiges Unternehmen und im DAX notiert.
Was erwartet Merck für 2026?
Ein EBITDA pre von 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro bei 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro Umsatz.
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