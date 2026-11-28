Die Merck KGaA Aktie (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Handelssymbol: MRK, US-Handelssymbol: MKKGY) hat das Minus der Vorwoche mehr als wettgemacht. Sie gewann 2,94 Prozent und schloss am Freitag bei 150,75 Euro. Damit komplettiert der Darmstädter Konzern als zwanzigster Wert die Liste der DAX Gewinner der Woche. Auf Jahressicht hat die Merck-Aktie rund 30 Prozent zugelegt.
Merck KGaA Aktie: DAX Gewinner der Woche – zurück über 150 Euro nach drei Prognoseanhebungen, rückt jetzt das Jahreshoch in Reichweite?
Die Merck KGaA Aktie gehört zu den DAX Gewinnern der Woche: Plus 2,94 Prozent auf 150,75 Euro. Nach dem Minus der Vorwoche eroberte der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern die Marke von 150 Euro zurück. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Risiken.
Wochenanalyse
Zurück über 150 Euro: so lief die Woche der Merck KGaA Aktie
Zwei Gewinntage zum Wochenschluss brachten die runde Marke zurück.
In der Vorwoche hatte die Merck KGaA Aktie noch gut 2 Prozent verloren. In der abgelaufenen Woche kam die Erholung: Am Donnerstag stieg sie um 1,4 Prozent auf 149,20 Euro, am Freitag folgte ein Plus von 1,04 Prozent auf 150,75 Euro. Eine neue Unternehmensnachricht gab es nicht, die Aktie profitierte von der freundlichen Stimmung am Gesamtmarkt.
Die Gründe
Dreimal angehoben: was den Wochengewinner trägt
Merck hat seine Jahresziele 2026 bereits zum dritten Mal angehoben. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 6 Prozent auf 5,63 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA pre auf 1,68 Milliarden Euro. Bernstein hob das Kursziel auf 178 Euro an, blieb aber bei „Market Perform“. Die UBS sieht die Merck KGaA Aktie bei 150 Euro, Jefferies bei 144 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Dritte Anhebung
Merck erhöhte die Jahresziele erneut.
Umsatzplus
6 Prozent Wachstum im dritten Quartal.
Starkes Jahr
Rund 30 Prozent Kursplus in zwölf Monaten.
Über 150 Euro
Die runde Marke ist zurückerobert.
Einordnung
Gewinn halbiert, Mavenclad fällt weg
Unter dem Strich halbierte sich das Ergebnis nach Steuern im dritten Quartal auf 450 Millionen Euro. Belastend wirkt das Multiple-Sklerose-Mittel Mavenclad: Wegen der Generika-Konkurrenz rechnet Merck in den USA ab November 2026 mit keinen Umsätzen mehr. Die nächste Hürde für die Merck KGaA Aktie ist das 52-Wochen-Hoch bei 156,15 Euro.
Häufige Fragen zur Merck KGaA Aktie
Warum ist die Merck KGaA Aktie DAX Gewinner der Woche?
Die Aktie erholte sich vom Minus der Vorwoche und eroberte die Marke von 150 Euro zurück, gestützt von dreimal angehobenen Jahreszielen.
Welche ISIN und WKN hat die Merck KGaA Aktie?
Die ISIN lautet DE0006599905, die WKN 659990, das Handelssymbol MRK. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter MKKGY gehandelt.
Wo liegt das Jahreshoch der Merck KGaA Aktie?
Bei 156,15 Euro, erreicht am 12. November 2026.
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