Die Merck KGaA Aktie (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Handelssymbol: MRK, US-Handelssymbol: MKKGY) legt den zweiten Tag in Folge zu. Am Freitagabend steht das Papier des Darmstädter Konzerns bei 150,75 Euro, ein Plus von 1,04 Prozent. Damit gehört Merck zu den DAX Gewinnern am Abend. Die Merck-Aktie springt damit zurück über die Marke von 150 Euro.
Merck KGaA Aktie: DAX Gewinner am Abend – zurück über 150 Euro nach drei Prognoseanhebungen, nimmt Darmstadt jetzt das Jahreshoch ins Visier?
Die Merck KGaA Aktie gehört am Freitagabend zu den DAX Gewinnern: Plus 1,04 Prozent auf 150,75 Euro. Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern springt zurück über die Marke von 150 Euro, gestützt von dreimal angehobenen Jahreszielen. Was hinter dem Anstieg der Merck KGaA Aktie steckt.
Der Auslöser
Zurück über 150 Euro: warum die Merck KGaA Aktie steigt
Drei Prognoseanhebungen in einem Jahr – und die Aktie nähert sich wieder ihrem Hoch.
Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es am Freitag nicht. Die Merck KGaA Aktie profitierte vielmehr vom versöhnlichen Wochenschluss am deutschen Aktienmarkt und setzte ihren Anstieg vom Donnerstag fort, als sie um 1,4 Prozent zugelegt hatte. Innerhalb eines Jahres hat das Papier fast 29 Prozent gewonnen und zählt damit zu den Gewinnern im DAX. Rückenwind geben die mehrfach angehobenen Jahresziele, die Anleger zuletzt wieder stärker in den Blick nehmen.
Über 150 Euro
Die Aktie überwindet die runde Marke.
Dritte Anhebung
Merck hat die Jahresziele zum dritten Mal erhöht.
Starkes Jahr
Plus von fast 29 Prozent in zwölf Monaten.
Mavenclad-Lücke
In den USA fallen die Umsätze mit dem MS-Mittel weg.
Die Fundamentaldaten
Operativ stark, unter dem Strich schwach: das gemischte Bild
Im dritten Quartal steigerte Merck den Umsatz um 6 Prozent auf 5,63 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA pre stieg auf 1,68 Milliarden Euro. Unter dem Strich halbierte sich das Ergebnis nach Steuern jedoch auf 450 Millionen Euro. Belastend wirkt zudem das Multiple-Sklerose-Mittel Mavenclad: Wegen der Generika-Konkurrenz rechnet Merck in den USA ab November 2026 mit keinen Umsätzen mehr. Dennoch hob der Konzern seine Jahresziele zum dritten Mal an.
Die Analysten sind geteilter Meinung. Bernstein hob das Kursziel auf 178 Euro an, blieb aber bei „Market Perform“. Die UBS sieht die Merck KGaA Aktie mit „Neutral“ bei 150 Euro, Jefferies mit „Hold“ bei 144 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Merck KGaA Aktie: 156 Euro als Jahreshoch
Charttechnisch hat die Merck KGaA Aktie die Marke von 150 Euro zurückerobert. Die nächste Hürde ist das 52-Wochen-Hoch bei 156,15 Euro vom 12. November. Nach unten bildet der Bereich um 146 Euro die erste Unterstützung.
Häufige Fragen zur Merck KGaA Aktie
Warum ist die Merck KGaA Aktie heute DAX Gewinner?
Die Aktie profitiert vom versöhnlichen Wochenschluss und setzt ihren Anstieg vom Donnerstag fort, gestützt von angehobenen Jahreszielen.
Welche ISIN und WKN hat die Merck KGaA Aktie?
Die ISIN lautet DE0006599905, die WKN 659990, das Handelssymbol MRK. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter MKKGY gehandelt.
Wo liegt das Jahreshoch der Merck KGaA Aktie?
Bei 156,15 Euro, erreicht am 12. November 2026.
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