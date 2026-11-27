Warum ist die Merck KGaA Aktie heute DAX Gewinner?

Die Aktie profitiert vom versöhnlichen Wochenschluss und setzt ihren Anstieg vom Donnerstag fort, gestützt von angehobenen Jahreszielen.

Welche ISIN und WKN hat die Merck KGaA Aktie?

Die ISIN lautet DE0006599905, die WKN 659990, das Handelssymbol MRK. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter MKKGY gehandelt.

Wo liegt das Jahreshoch der Merck KGaA Aktie?

Bei 156,15 Euro, erreicht am 12. November 2026.